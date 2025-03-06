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تجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان... صور وفيديو
تجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
بدأت في بلدة رامية الحدودية في جنوب لبنان، أعمال تجهيز 50 منزلًا جاهزًا للمزارعين في باحة مدرسة البلدة، وذلك لإعادة بناء القرى الجنوبية التي تضررت خلال الحرب. 06.03.2025, سبوتنيك عربي
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وتأتي هذه الخطوة ضمن مشروع لجمعية "وتعاونوا" الخيرية، بهدف دعم صمود الأهالي وإعادة تنشيط الحياة الاقتصادية والاجتماعية والزراعية في القرى الجنوبية التي تضررت خلال الحرب. وتشمل المرحلة الأولى من المشروع ترميم 20 غرفة على الأقل داخل المدرسة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية للمزارعين لمساعدتهم في استعادة نشاطهم الزراعي. وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه رامية أوضاعًا صعبة، خاصة بعد تمركز الجيش الإسرائيلي في جبل بلاط، الذي يُعد موقعًا استراتيجيًا مشرفًا على القرى الجنوبية، ما زاد من محاصرة البلدة.رئيس الحكومة اللبنانية يؤكد التزامه بتحرير الأراضي اللبنانيةإسرائيل: 2.5 مليار دولار خسائر مادية شمالي البلاد بسبب الحرب
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العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان

تجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان... صور وفيديو

11:30 GMT 06.03.2025 (تم التحديث: 11:42 GMT 06.03.2025)
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayحملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب
حملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
حصري
بدأت في بلدة رامية الحدودية في جنوب لبنان، أعمال تجهيز 50 منزلًا جاهزًا للمزارعين في باحة مدرسة البلدة، وذلك لإعادة بناء القرى الجنوبية التي تضررت خلال الحرب.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مشروع لجمعية "وتعاونوا" الخيرية، بهدف دعم صمود الأهالي وإعادة تنشيط الحياة الاقتصادية والاجتماعية والزراعية في القرى الجنوبية التي تضررت خلال الحرب.
وتشمل المرحلة الأولى من المشروع ترميم 20 غرفة على الأقل داخل المدرسة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية للمزارعين لمساعدتهم في استعادة نشاطهم الزراعي.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayحملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب
حملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
حملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

عدسة "سبوتنيك" جالت داخل البلدة والتقت عددًا من الأهالي الذين تحدثوا عن التحديات التي يواجهونها، وعن إصرارهم على العودة إلى البلدة وأراضيهم مع اقتراب موسم زراعة التبغ.

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayحملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب
حملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
حملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayحملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب
حملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
حملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayحملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب
حملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
حملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayحملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب
حملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
حملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayحملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب
حملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
حملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayحملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب
حملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
حملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب
1/6
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
حملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب
2/6
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
حملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب
3/6
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
حملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب
4/6
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
حملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب
5/6
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
حملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب
6/6
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
حملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه رامية أوضاعًا صعبة، خاصة بعد تمركز الجيش الإسرائيلي في جبل بلاط، الذي يُعد موقعًا استراتيجيًا مشرفًا على القرى الجنوبية، ما زاد من محاصرة البلدة.
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