تجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان... صور وفيديو
11:30 GMT 06.03.2025 (تم التحديث: 11:42 GMT 06.03.2025)
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayحملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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بدأت في بلدة رامية الحدودية في جنوب لبنان، أعمال تجهيز 50 منزلًا جاهزًا للمزارعين في باحة مدرسة البلدة، وذلك لإعادة بناء القرى الجنوبية التي تضررت خلال الحرب.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مشروع لجمعية "وتعاونوا" الخيرية، بهدف دعم صمود الأهالي وإعادة تنشيط الحياة الاقتصادية والاجتماعية والزراعية في القرى الجنوبية التي تضررت خلال الحرب.
📹 تجهيز منازل للمزارعين في بلدة رامية جنوبي لبنان— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 6, 2025
في بلدة رامية الحدودية بدأت أعمال تجهيز 50 منزلًا جاهزًا للمزارعين في باحة مدرسة البلدة، ضمن مشروع لجمعية "وتعاونوا" الخيرية، بهدف دعم صمود الأهالي وإعادة تنشيط الحياة الاقتصادية والاجتماعية والزراعية في القرى الجنوبية التي… pic.twitter.com/2zn1sXr9a4
وتشمل المرحلة الأولى من المشروع ترميم 20 غرفة على الأقل داخل المدرسة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية للمزارعين لمساعدتهم في استعادة نشاطهم الزراعي.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayحملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب
حملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
عدسة "سبوتنيك" جالت داخل البلدة والتقت عددًا من الأهالي الذين تحدثوا عن التحديات التي يواجهونها، وعن إصرارهم على العودة إلى البلدة وأراضيهم مع اقتراب موسم زراعة التبغ.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayحملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب
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© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
حملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayحملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب
2/6
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
حملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayحملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب
3/6
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
حملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayحملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب
4/6
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
حملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayحملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب
5/6
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
حملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayحملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب
6/6
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
حملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب
1/6
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
حملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب
2/6
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
حملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب
3/6
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
حملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب
4/6
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
حملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب
5/6
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
حملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب
6/6
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
حملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه رامية أوضاعًا صعبة، خاصة بعد تمركز الجيش الإسرائيلي في جبل بلاط، الذي يُعد موقعًا استراتيجيًا مشرفًا على القرى الجنوبية، ما زاد من محاصرة البلدة.