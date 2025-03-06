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https://sarabic.ae/20250306/تقرير-تراجع-ملحوظ-في-لجوء-مواطني-دولة-عربية-إلى-أوروبا-1098434176.html
تقرير: تراجع ملحوظ في لجوء مواطني دولة عربية إلى أوروبا
تقرير: تراجع ملحوظ في لجوء مواطني دولة عربية إلى أوروبا
سبوتنيك عربي
أكد تقرير سنوي حديث صادر أن عدد مواطني دولة عربية تقدموا بطلبات لجوء في إحدى الدول الأوروبية قد تراجع من قرابة 31 ألف طلب سنة 2023 إلى 25 ألف طلب خلال العام... 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T10:50+0000
2025-03-06T10:50+0000
مجتمع
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ونقلت صحيفة هسبريس، صباح اليوم الخميس، عن وكالة الاتحاد الأوروبي المكلفة باللجوء، زيادة كبيرة في عدد المواطنين الماليين الذين تقدموا بطلبات لجوء داخل التراب الأوروبي، ليصل إلى أكثر من 17 ألف طلب خلال العام الماضي.وأكدت الوكالة تلقي دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة حوالي مليون طلب لجوء خلال العام الماضي، بزيادة تفوق 11% مقارنة بأرقام العام السابق له 2023، لافتة إلى "استمرار وجود السوريين ضمن قائمة المواطنين الأجانب الأكثر تقديما لطلبات اللجوء على هذا المستوى، في وقت قدم المواطنون الأفغان ما يقرب من 87 ألف طلب؛ وهو ما يشكل نسبة 24 % من مجموع الطلبات المقدمة".وسجلت الأرقام انخفاضا واضحا في عدد السوريين والأفغان وكذلك الأتراك الذين تقدموا بطلبات لجوء على الأراضي الفرنسية تحديدا، خلال العام الماضي خلافا للعام الذي سبقه، مقارنة فيما ارتفع عدد طالبي اللجوء في إيطاليا من مواطني بنغلادش والبيرو بنسبة كبيرة، مقابل تراجع عدد المصريين والباكستانيين الذين تقدموا بطلبات إلى السلطات الإيطالية في هذا الشأن.وياتي هذا فيما ظلت اتجاهات الهجرة غير النظامية في المغرب مستقرة خلال العام الماضي، حيث لم يسجل مسار شمال البلاد في اتجاه إسبانيا سوى 467 حالة.وشمل ذلك المعابر البرية إلى سبتة ومليلية، التي سجلت انخفاضا بنسبة 75 في المئة مقارنة بعام 2022″، إذ أن هذا الانخفاض جاء نتيجة للجهود الأمنية المشددة في المغرب وإسبانيا على السواء.جاء ذلك حسب تقرير نشرته المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، حسبما ذكر موقع "هسبريس" المغربي، في الحادي عشر من يونيو 2024.
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أخبار المغرب اليوم, أخبار فرنسا , إيطاليا, العالم العربي, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, أخبار فرنسا , إيطاليا, العالم العربي, الأخبار

تقرير: تراجع ملحوظ في لجوء مواطني دولة عربية إلى أوروبا

10:50 GMT 06.03.2025
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورإيواء لاجئين من الشرق الأوسط في مركز مؤقت للمهاجرين في منطقة حاجز بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية، 18 نوفمبر 2021
إيواء لاجئين من الشرق الأوسط في مركز مؤقت للمهاجرين في منطقة حاجز بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية، 18 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
© Sputnik . Viktor Tolochko
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تابعنا عبر
أكد تقرير سنوي حديث صادر أن عدد مواطني دولة عربية تقدموا بطلبات لجوء في إحدى الدول الأوروبية قد تراجع من قرابة 31 ألف طلب سنة 2023 إلى 25 ألف طلب خلال العام الماضي.
ونقلت صحيفة هسبريس، صباح اليوم الخميس، عن وكالة الاتحاد الأوروبي المكلفة باللجوء، زيادة كبيرة في عدد المواطنين الماليين الذين تقدموا بطلبات لجوء داخل التراب الأوروبي، ليصل إلى أكثر من 17 ألف طلب خلال العام الماضي.
الهجرة غير الشرعية - مهاجرين أفارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
تقرير يكشف مسارات الهجرة السرية من المغرب إلى أوروبا
11 يونيو 2024, 08:58 GMT
وأكدت الوكالة تلقي دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة حوالي مليون طلب لجوء خلال العام الماضي، بزيادة تفوق 11% مقارنة بأرقام العام السابق له 2023، لافتة إلى "استمرار وجود السوريين ضمن قائمة المواطنين الأجانب الأكثر تقديما لطلبات اللجوء على هذا المستوى، في وقت قدم المواطنون الأفغان ما يقرب من 87 ألف طلب؛ وهو ما يشكل نسبة 24 % من مجموع الطلبات المقدمة".
وسجلت الأرقام انخفاضا واضحا في عدد السوريين والأفغان وكذلك الأتراك الذين تقدموا بطلبات لجوء على الأراضي الفرنسية تحديدا، خلال العام الماضي خلافا للعام الذي سبقه، مقارنة فيما ارتفع عدد طالبي اللجوء في إيطاليا من مواطني بنغلادش والبيرو بنسبة كبيرة، مقابل تراجع عدد المصريين والباكستانيين الذين تقدموا بطلبات إلى السلطات الإيطالية في هذا الشأن.
وياتي هذا فيما ظلت اتجاهات الهجرة غير النظامية في المغرب مستقرة خلال العام الماضي، حيث لم يسجل مسار شمال البلاد في اتجاه إسبانيا سوى 467 حالة.
وشمل ذلك المعابر البرية إلى سبتة ومليلية، التي سجلت انخفاضا بنسبة 75 في المئة مقارنة بعام 2022″، إذ أن هذا الانخفاض جاء نتيجة للجهود الأمنية المشددة في المغرب وإسبانيا على السواء.
جاء ذلك حسب تقرير نشرته المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، حسبما ذكر موقع "هسبريس" المغربي، في الحادي عشر من يونيو 2024.
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