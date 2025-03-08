https://sarabic.ae/20250308/البيت-الأبيض-نأمل-أن-تضع-إيران-مصالحها-العليا-فوق-الإرهاب-1098514491.html
البيت الأبيض: نأمل أن تضع إيران مصالحها العليا فوق "الإرهاب"
البيت الأبيض: نأمل أن تضع إيران مصالحها العليا فوق "الإرهاب"
سبوتنيك عربي
أعرب البيت الأبيض، اليوم السبت، عن أمله أن "تضع إيران شعبها ومصالحها العليا فوق الإرهاب". 08.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-08T21:41+0000
2025-03-08T21:41+0000
2025-03-08T21:41+0000
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ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم السبت، عن البيت الأبيض أنه "يمكن التعامل مع إيران عسكريا أو من خلال إبرام اتفاق".وجاء تصريح البيت الأبيض ردا على ما قاله المرشد الإيراني علي خامنئي، في وقت سابق السبت، من أن "طهران لن تتفاوض تحت ضغط من أي دولة تمارس البلطجة".وفي وقت سابق السبت، صرح المرشد الإيراني علي خامنئي، بأن "إصرار بعض الحكومات المتغطرسة على المحادثات، لا يهدف إلى تسوية القضايا، بل من أجل التآمر وفرض توقعاتهم".ونقلت وكالة "إرنا"،عن خامنئي، قوله إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تقبل أبدا بتوقعاتهم، ولن تخضع لضغوط البلطجة في المفاوضات". وجاءت تصريحات المرشد الإيراني، ردًا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إرسال رسالة لإيران للتفاوض على اتفاق نووي جديد.فيما أوضحت الوكالة الإيرانية أن تصريحات خامنئي، جاءت خلال اجتماعه مع كبار المسؤولين في البلاد، حيث شدد على أن "إصرار بعض القوى الكبرى على التفاوض لا يهدف لحل القضايا بل لفرض إرادتها"، مؤكدًا أن "المفاوضات يجب أن تستند إلى احترام السيادة، والمصالح المتبادلة".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال في وقت سابق، إنه يفضل إبرام اتفاق مع إيران على شنّ هجوم عسكري واسع عليها، مؤكدًا أن "إسرائيل لن تنفذ أي ضربة إذا تم التوصل إلى اتفاق".وفي حديثه لوسائل إعلام أمريكية، قال ترامب: "أرغب في إبرام اتفاق مع إيران بشأن القضايا غير النووية، وأفضل ذلك على قصفها. لا أحد يريد أن يموت، وهم أيضاً لا يريدون ذلك".وصرح ترامب، اليوم الجمعة، بأن "تطورا مهما بشأن إيران من المتوقع أن يحدث قريبا جدا"، لكنه أعرب عن أمله في أن يسفر ذلك عن "اتفاق سلام"، وقال لصحفيين: "لدينا موقف مع إيران مفاده أن شيئا ما سيحدث قريبا جدا، قريبا جدا".
https://sarabic.ae/20250308/خامنئي-ردا-على-ترامب-لن-نخضع-للبلطجة-1098511925.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
البيت الأبيض: نأمل أن تضع إيران مصالحها العليا فوق "الإرهاب"
أعرب البيت الأبيض، اليوم السبت، عن أمله أن "تضع إيران شعبها ومصالحها العليا فوق الإرهاب".
ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم السبت، عن البيت الأبيض أنه "يمكن التعامل مع إيران عسكريا أو من خلال إبرام اتفاق".
وجاء تصريح البيت الأبيض ردا على ما قاله المرشد الإيراني علي خامنئي، في وقت سابق السبت، من أن "طهران لن تتفاوض تحت ضغط من أي دولة تمارس البلطجة".
وفي وقت سابق السبت، صرح المرشد الإيراني علي خامنئي، بأن "إصرار بعض الحكومات المتغطرسة على المحادثات، لا يهدف إلى تسوية القضايا، بل من أجل التآمر وفرض توقعاتهم".
ونقلت وكالة
"إرنا"،عن خامنئي، قوله إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تقبل أبدا بتوقعاتهم، ولن تخضع لضغوط البلطجة في المفاوضات". وجاءت تصريحات المرشد الإيراني، ردًا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إرسال رسالة لإيران للتفاوض على اتفاق نووي جديد.
فيما أوضحت الوكالة الإيرانية أن تصريحات خامنئي، جاءت خلال اجتماعه مع كبار المسؤولين في البلاد، حيث شدد على أن "إصرار بعض القوى الكبرى على التفاوض لا يهدف لحل القضايا بل لفرض إرادتها"، مؤكدًا أن "المفاوضات يجب أن تستند إلى احترام السيادة، والمصالح المتبادلة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال في وقت سابق، إنه يفضل إبرام اتفاق مع إيران
على شنّ هجوم عسكري واسع عليها، مؤكدًا أن "إسرائيل لن تنفذ أي ضربة إذا تم التوصل إلى اتفاق".
وفي حديثه لوسائل إعلام أمريكية، قال ترامب
: "أرغب في إبرام اتفاق مع إيران بشأن القضايا غير النووية، وأفضل ذلك على قصفها. لا أحد يريد أن يموت، وهم أيضاً لا يريدون ذلك".
وصرح ترامب، اليوم الجمعة، بأن "تطورا مهما بشأن إيران من المتوقع أن يحدث قريبا جدا"، لكنه أعرب عن أمله في أن يسفر ذلك عن "اتفاق سلام"، وقال لصحفيين: "لدينا موقف مع إيران مفاده أن شيئا ما سيحدث قريبا جدا
، قريبا جدا".