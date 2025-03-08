https://sarabic.ae/20250308/جامعة-الدول-العربية-ندين-أي-تدخلات-خارجية-تهدف-إلى-تأجيج-الأوضاع-الداخلية-في-سوريا-1098502200.html

جامعة الدول العربية: ندين أي تدخلات خارجية تهدف إلى تأجيج الأوضاع الداخلية في سوريا

جامعة الدول العربية: ندين أي تدخلات خارجية تهدف إلى تأجيج الأوضاع الداخلية في سوريا

سبوتنيك عربي

أعربت جامعة الدول العربية عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأمنية في منطقة الساحل بسوريا، مدينة أعمال العنف التي تشهدها المنطقة. 08.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-08T13:09+0000

2025-03-08T13:09+0000

2025-03-08T13:09+0000

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وقالت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان لها، اليوم السبت، إنها "تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل بسوريا، والمواجهات التي وقعت هناك".وعبّرت عن "إدانتها لأعمال العنف واستهداف قوى الأمن الحكومية والقتل المنفلت، وكذا إدانتها لأية تدخلات خارجية تهدف إلى تأجيج الأوضاع الداخلية وتهدد السلم الأهلي، وتفاقم من التحديات التي تواجهها سوريا في المرحلة الحالية".كما شددت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على أن "تلك الأوضاع تستلزم تركيزا علي السياسات والإجراءات التي تعزز وتحصن الاستقرار والسلم الأهلي، من أجل تفويت الفرصة على أي مخططات تسعى إلى زعزعة استقرار سوريا وتقويض فرص تعافيها".وكانت قوات الأمن السورية قد أعلنت، يوم الخميس الماضي، أنها تخوض اشتباكات غربي البلاد، مع مجموعات مسلحة قالت إنها تابعة للنظام السوري السابق.فيما ذكر مصدر بإدارة الأمن العام في الحكومة السورية المؤقتة، في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أنه "بعد الرصد الدقيق والتحري، تمكنت قوات الأمن العام في مدينة جبلة من اعتقال اللواء إبراهيم حويجة، رئيس المخابرات الجوية السابق بسوريا".وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق تصاعد التوتر في قرى محافظة اللاذقية على الساحل السوري، مع رصد تحركات عسكرية مكثفة وعمليات قصف جوي نفذتها مروحيات تابعة للقوات الحكومية.وأفاد شهود عيان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن التوتر بدأ عقب اقتحام مجموعة عسكرية ملثمة تابعة للسلطة الجديدة منزل أحد المواطنين في قرية الدالية بريف اللاذقية واعتقاله، ما أثار غضب الأهالي الذين عبروا عن مخاوفهم من مصير مماثل لما حدث لمعتقلين آخرين عُثر على جثثهم لاحقا.وقال مصدر أمني في وزارة الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة، لـ"سانا"، بأنه "بعد قيام فلول النظام البائد باغتيال العديد من عناصر الشرطة والأمن، توجهت حشود شعبية كبيرة غير منظمة للساحل مما أدى لبعض الانتهاكات الفردية".وأكد المصدر الأمني أن السلطات تعمل على "إيقاف هذه التجاوزات التي لا تمثل عموم الشعب السوري".فيما أفاد ناشطون بوقوع انتهاكات جسيمة خلال الحملة العسكرية في مناطق متفرقة أودت بحياة مئات المدنيين في الساحل السوري، أمس الجمعة، بينهم نساء وأطفال وشيوخ، وتداولوا مقاطع مصورة تظهر عمليات تصفية مباشرة لمدنين عزل، مشيرين إلى أن أعداد الضحايا مرشحة للازدياد.وردا على التطورات المتسارعة، فرضت السلطات السورية المؤقتة، ليل أمس، حظر تجول في مدن حمص واللاذقية وطرطوس حتى صباح يوم الجمعة، وسط تقارير عن بوادر تهدئة في بعض المناطق، فيما تم تمديد الحظر اليوم في مدينة طرطوس.

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جامعة الدول العربية, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن