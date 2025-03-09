نيويورك تعلن حالة الطوارئ بعد اندلاع حرائق غابات

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مدار الليل والنهار
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لبنان والعالم
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صدى الحياة
هل يتسنى للبنان ملاحقة إسرائيل قضائيا لجرائمها بحق القطاع الصحي اللبناني؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
10:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
14:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
15:00 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
15:36 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
15:45 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
15:53 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
ملفات ساخنة
حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
ترامب: بوتين ينوي تحقيق السلام والأمور تسير بشكل جيد للغاية مع روسيا.. و الشرع يشدد على وحدة سوريا بعد مواجهات الساحل
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
14:29 GMT
7 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
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عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:25 GMT
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الإنسان والثقافة
يوم المرأة العالمي: عطلة الربيع والجمال
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29 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
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29 د
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https://sarabic.ae/20250309/نيويورك-تعلن-حالة-الطوارئ-بعد-اندلاع-حرائق-غابات--1098523301.html
نيويورك تعلن حالة الطوارئ بعد اندلاع حرائق غابات
نيويورك تعلن حالة الطوارئ بعد اندلاع حرائق غابات
سبوتنيك عربي
أعلنت حاكمة ولاية نيويورك الأمريكية، كاثي هوكول، يوم أمس السبت، حالة الطوارئ في الولاية، وذلك بعد اندلاع عدة حرائق في غابات لونغ آيلاند نتيجة الرياح الشديدة،... 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T10:45+0000
2025-03-09T10:45+0000
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ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن إد رومين، المدير التنفيذي لمقاطعة سوفولك، أن فرق الإطفاء في المقاطعة تعاملت مع ثلاثة حرائق كبيرة على الأقل في الغابات. وأشارت إدارة النقل في نيويورك إلى أن الحرائق تسببت في إغلاق جزء من الطريق السريع المذكور.ولم يتم إصدار أوامر إخلاء، حيث لم يكن هناك سكان في المسار المباشر للحريق حتى مساء السبت، إلا أن السلطات أفادت باحتراق مبنيين على الأقل.وصرحت هوكول بأن الوضع تحسن نسبياً، لكنها أعربت عن قلقها الشديد من زيادة سرعة الرياح، مشيرة إلى أن الحريق قد يستمر لعدة أيام، مع احتمال انتقاله من الغابات والمحميات الطبيعية إلى المناطق المأهولة بالسكان، وأكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية ووقائية لتجنب تفاقم الوضع، مستذكرةً حرائق كاليفورنيا.وأفاد رومين بأن أحد رجال الإطفاء نُقل إلى المستشفى مصاباً بحروق من الدرجة الثانية في الوجه، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات أخرى.من جانبه، ذكر المتحدث باسم مقاطعة سوفولك، مايكل مارتينو، أن حريقاً التهم ميلاً مربعاً كاملاً، وتم احتواء 70% منه بحلول ليلة السبت.وأوضح رومين في مؤتمر صحفي أن الرياح القوية تشكل التحدي الأكبر، حيث تدفع الحرائق إلى مساحات أوسع، مع سرعة رياح تتراوح بين 30 إلى 35 ميلاً في الساعة.وأكدت هوكول أن الولاية مستعدة لمواجهة الحريق، حيث تعمل 80 فرقة إطفاء على إنشاء خطوط حماية مبللة لمنع انتشار الحرائق، مشددةً على خطر زيادة الرياح وتأثيرها على جودة الهواء.وأشارت هوكول إلى أن الولاية تعتمد على تمويلها الخاص للاستجابة للحرائق، دون الاعتماد على الحكومة الفيدرالية التي قامت بتخفيض الإنفاق، كما أعلنت أن الحرس الوطني في نيويورك بدأ في تقديم الدعم الجوي عبر طائرات الهليكوبتر، بالتنسيق مع سلطات إنفاذ القانون المحلية.
https://sarabic.ae/20250112/ترامب-يشن-هجوما-لاذعا-على-مسؤولي-كاليفورنيا-لضعف-كفاءة-التعامل-مع-حرائق-الغابات-1096724604.html
https://sarabic.ae/20250112/ارتفاع-عدد-وفيات-حرائق-الغابات-في-لوس-أنجلوس-بكاليفورنيا-إلى-13-شخصا-1096700339.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

نيويورك تعلن حالة الطوارئ بعد اندلاع حرائق غابات

10:45 GMT 09.03.2025
© Sputnik . Александр Кряжев / الانتقال إلى بنك الصورحرائق غابات سيبيريا في روسيا
حرائق غابات سيبيريا في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
© Sputnik . Александр Кряжев
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أعلنت حاكمة ولاية نيويورك الأمريكية، كاثي هوكول، يوم أمس السبت، حالة الطوارئ في الولاية، وذلك بعد اندلاع عدة حرائق في غابات لونغ آيلاند نتيجة الرياح الشديدة، مما أدى إلى انتشار أعمدة دخان كثيفة في الهواء وإغلاق جزء من طريق "صن رايز" السريع.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن إد رومين، المدير التنفيذي لمقاطعة سوفولك، أن فرق الإطفاء في المقاطعة تعاملت مع ثلاثة حرائق كبيرة على الأقل في الغابات. وأشارت إدارة النقل في نيويورك إلى أن الحرائق تسببت في إغلاق جزء من الطريق السريع المذكور.
ولم يتم إصدار أوامر إخلاء، حيث لم يكن هناك سكان في المسار المباشر للحريق حتى مساء السبت، إلا أن السلطات أفادت باحتراق مبنيين على الأقل.
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12 يناير, 14:08 GMT
وصرحت هوكول بأن الوضع تحسن نسبياً، لكنها أعربت عن قلقها الشديد من زيادة سرعة الرياح، مشيرة إلى أن الحريق قد يستمر لعدة أيام، مع احتمال انتقاله من الغابات والمحميات الطبيعية إلى المناطق المأهولة بالسكان، وأكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية ووقائية لتجنب تفاقم الوضع، مستذكرةً حرائق كاليفورنيا.
وأفاد رومين بأن أحد رجال الإطفاء نُقل إلى المستشفى مصاباً بحروق من الدرجة الثانية في الوجه، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات أخرى.
من جانبه، ذكر المتحدث باسم مقاطعة سوفولك، مايكل مارتينو، أن حريقاً التهم ميلاً مربعاً كاملاً، وتم احتواء 70% منه بحلول ليلة السبت.
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ارتفاع عدد وفيات حرائق الغابات في لوس أنجلوس بكاليفورنيا إلى 13 شخصا
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وأوضح رومين في مؤتمر صحفي أن الرياح القوية تشكل التحدي الأكبر، حيث تدفع الحرائق إلى مساحات أوسع، مع سرعة رياح تتراوح بين 30 إلى 35 ميلاً في الساعة.
وأكدت هوكول أن الولاية مستعدة لمواجهة الحريق، حيث تعمل 80 فرقة إطفاء على إنشاء خطوط حماية مبللة لمنع انتشار الحرائق، مشددةً على خطر زيادة الرياح وتأثيرها على جودة الهواء.
وأشارت هوكول إلى أن الولاية تعتمد على تمويلها الخاص للاستجابة للحرائق، دون الاعتماد على الحكومة الفيدرالية التي قامت بتخفيض الإنفاق، كما أعلنت أن الحرس الوطني في نيويورك بدأ في تقديم الدعم الجوي عبر طائرات الهليكوبتر، بالتنسيق مع سلطات إنفاذ القانون المحلية.
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