https://sarabic.ae/20250309/نيويورك-تعلن-حالة-الطوارئ-بعد-اندلاع-حرائق-غابات--1098523301.html

نيويورك تعلن حالة الطوارئ بعد اندلاع حرائق غابات

نيويورك تعلن حالة الطوارئ بعد اندلاع حرائق غابات

سبوتنيك عربي

أعلنت حاكمة ولاية نيويورك الأمريكية، كاثي هوكول، يوم أمس السبت، حالة الطوارئ في الولاية، وذلك بعد اندلاع عدة حرائق في غابات لونغ آيلاند نتيجة الرياح الشديدة،... 09.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-09T10:45+0000

2025-03-09T10:45+0000

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ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن إد رومين، المدير التنفيذي لمقاطعة سوفولك، أن فرق الإطفاء في المقاطعة تعاملت مع ثلاثة حرائق كبيرة على الأقل في الغابات. وأشارت إدارة النقل في نيويورك إلى أن الحرائق تسببت في إغلاق جزء من الطريق السريع المذكور.ولم يتم إصدار أوامر إخلاء، حيث لم يكن هناك سكان في المسار المباشر للحريق حتى مساء السبت، إلا أن السلطات أفادت باحتراق مبنيين على الأقل.وصرحت هوكول بأن الوضع تحسن نسبياً، لكنها أعربت عن قلقها الشديد من زيادة سرعة الرياح، مشيرة إلى أن الحريق قد يستمر لعدة أيام، مع احتمال انتقاله من الغابات والمحميات الطبيعية إلى المناطق المأهولة بالسكان، وأكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية ووقائية لتجنب تفاقم الوضع، مستذكرةً حرائق كاليفورنيا.وأفاد رومين بأن أحد رجال الإطفاء نُقل إلى المستشفى مصاباً بحروق من الدرجة الثانية في الوجه، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات أخرى.من جانبه، ذكر المتحدث باسم مقاطعة سوفولك، مايكل مارتينو، أن حريقاً التهم ميلاً مربعاً كاملاً، وتم احتواء 70% منه بحلول ليلة السبت.وأوضح رومين في مؤتمر صحفي أن الرياح القوية تشكل التحدي الأكبر، حيث تدفع الحرائق إلى مساحات أوسع، مع سرعة رياح تتراوح بين 30 إلى 35 ميلاً في الساعة.وأكدت هوكول أن الولاية مستعدة لمواجهة الحريق، حيث تعمل 80 فرقة إطفاء على إنشاء خطوط حماية مبللة لمنع انتشار الحرائق، مشددةً على خطر زيادة الرياح وتأثيرها على جودة الهواء.وأشارت هوكول إلى أن الولاية تعتمد على تمويلها الخاص للاستجابة للحرائق، دون الاعتماد على الحكومة الفيدرالية التي قامت بتخفيض الإنفاق، كما أعلنت أن الحرس الوطني في نيويورك بدأ في تقديم الدعم الجوي عبر طائرات الهليكوبتر، بالتنسيق مع سلطات إنفاذ القانون المحلية.

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