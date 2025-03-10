"نحن لسنا وكلاء لإسرائيل".. مبعوث ترامب يكشف تفاصيل اجتماعاته مع "حماس"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
14:29 GMT
7 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
14:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
15:26 GMT
5 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
15:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
16:00 GMT
24 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:25 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
يوم المرأة العالمي: عطلة الربيع والجمال
17:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حكومة نتنياهو ترتكب جريمة حرب بتجويع مليوني فلسطيني بغزة، الدفاع السورية تعلن إحالة المتجاوزين في "الساحل" إلى المحكمة العسكرية
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
109 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
09:17 GMT
24 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
10:30 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
14:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
16:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250310/نحن-لسنا-وكلاء-لإسرائيل-مبعوث-ترامب-يكشف-تفاصيل-اجتماعاته-مع-حماس-1098546369.html
"نحن لسنا وكلاء لإسرائيل".. مبعوث ترامب يكشف تفاصيل اجتماعاته مع "حماس"
"نحن لسنا وكلاء لإسرائيل".. مبعوث ترامب يكشف تفاصيل اجتماعاته مع "حماس"
سبوتنيك عربي
قال آدم بويلر، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الرهائن، أمس الأحد، إن اجتماعاته الأسبوع الماضي مع حركة حماس، بشأن الرهائن الذين تحتجزهم في غزة كانت... 10.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-10T09:21+0000
2025-03-10T09:21+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098546181_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_18f7de187d0731524a1ee258efbcb3d0.jpg
وأضاف بويلر في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: "أعتقد أن هناك صفقة يمكن من خلالها الإفراج عن جميع الرهائن، أعتقد أن هناك أملًا، يمكن أن نرى شيئًا مثل هدنة طويلة الأمد".ولم يستبعد بويلر اجتماعات إضافية مع حركة حماس، مؤكدا أنه فهم المخاوف التي أعرب عنها المسؤول الإسرائيلي رون درمر بشأن اتصاله المباشر مع "حماس".وشدد بويلر على أن لديه هدفًا واضحًا من مباحثاته، وهو إيجاد طريقة لتمديد الهدنة المنتهية وإنهاء الحرب، التي أسفرت عن مقتل 1200 شخص في الهجوم الأولي لـ"حماس"، وأكثر من 48 ألف فلسطيني خلال الهجوم المضاد الإسرائيلي اللاحق.وأضاف المبعوث الأمريكي: "نحن الولايات المتحدة، لسنا وكلاء لإسرائيل، لدينا مصالح محددة على الطاولة، وقد تواصلنا بشكل متبادل. ما أردت فعله هو إعادة إطلاق المفاوضات التي كانت في وضع هش للغاية، وأردت أن أقول لحماس: ما هو الهدف النهائي الذي تريدونه هنا؟".وسأل مقدم البرنامج بويلر عن شعوره أثناء التحدث مع حركة حماس، فأجاب: "سواء كانوا أناسًا طيبين أم سيئين، هذا جزء من وظيفتي".وفي وقت سابق، كشف وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أمس الأحد، أمام الكنيست عن تشكيل مجموعات ضغط برلمانية في إسرائيل والولايات المتحدة، تهدف إلى تنفيذ خطة سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتضمن الاستيلاء على قطاع غزة وترحيل سكانه، إلى جانب توسيع الاستيطان في الضفة الغربية، وجاء هذا الإعلان رغم تراجع ترامب عن خطته خلال الأسابيع الماضية.وأوضح سموتريتش أن الخطة، التي كانت تفاصيلها غامضة حتى وقت قريب، تشمل ترحيل 5000 شخص يوميًا على مدار عام كامل، أو 10000 شخص يوميًا لمدة ستة أشهر، وبحسبة سريعة، فإن ذلك يعني ترحيل ما يقارب 1.8 مليون فلسطيني، أي نحو ثلثي سكان القطاع، حسبما نقلت قناة "العربية".ومع ذلك، يواجه سموتريتش تحديات كبيرة، خاصة بعد رفض الدول العربية للخطة منذ إعلان ترامب عنها قبل أكثر من شهر، وقد قدمت القمة العربية غير العادية، التي عقدت في القاهرة، الأسبوع الماضي، خطة بديلة تركز على إعادة إعمار غزة مع الإبقاء على سكانها.
https://sarabic.ae/20250310/تقرير-يكشف-عن-عائد-قذر-سيعود-على-إسرائيل-بعد-قطعها-الكهرباء-عن-غزة-1098543558.html
https://sarabic.ae/20250308/حماس-تؤكد-أن-المناقشات-جارية-مع-الوسطاء-لبدء-المرحلة-الثانية-من-مفاوضات-غزة-1098514989.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098546181_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_97cd1310080fd5312c569ea27d7eccb7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

"نحن لسنا وكلاء لإسرائيل".. مبعوث ترامب يكشف تفاصيل اجتماعاته مع "حماس"

09:21 GMT 10.03.2025
© AP Photo / Alex Brandonالمبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن آدم بولر
المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن آدم بولر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
قال آدم بويلر، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الرهائن، أمس الأحد، إن اجتماعاته الأسبوع الماضي مع حركة حماس، بشأن الرهائن الذين تحتجزهم في غزة كانت "مفيدة للغاية" وقد تؤدي إلى الإفراج عنهم "في غضون أسابيع".
وأضاف بويلر في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: "أعتقد أن هناك صفقة يمكن من خلالها الإفراج عن جميع الرهائن، أعتقد أن هناك أملًا، يمكن أن نرى شيئًا مثل هدنة طويلة الأمد".
ولم يستبعد بويلر اجتماعات إضافية مع حركة حماس، مؤكدا أنه فهم المخاوف التي أعرب عنها المسؤول الإسرائيلي رون درمر بشأن اتصاله المباشر مع "حماس".
ناس يشاهدون غروب الشمس على أحد الشواطئ في تل أبيب، إسرائيل، 18 يناير/ كانون الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
تقرير يكشف عن عائد "قذر" سيعود على إسرائيل بعد قطعها الكهرباء عن غزة
07:00 GMT
وشدد بويلر على أن لديه هدفًا واضحًا من مباحثاته، وهو إيجاد طريقة لتمديد الهدنة المنتهية وإنهاء الحرب، التي أسفرت عن مقتل 1200 شخص في الهجوم الأولي لـ"حماس"، وأكثر من 48 ألف فلسطيني خلال الهجوم المضاد الإسرائيلي اللاحق.
وأضاف المبعوث الأمريكي: "نحن الولايات المتحدة، لسنا وكلاء لإسرائيل، لدينا مصالح محددة على الطاولة، وقد تواصلنا بشكل متبادل. ما أردت فعله هو إعادة إطلاق المفاوضات التي كانت في وضع هش للغاية، وأردت أن أقول لحماس: ما هو الهدف النهائي الذي تريدونه هنا؟".
وسأل مقدم البرنامج بويلر عن شعوره أثناء التحدث مع حركة حماس، فأجاب: "سواء كانوا أناسًا طيبين أم سيئين، هذا جزء من وظيفتي".
مع غروب الشمس، يجلس فلسطينيون على طاولة كبيرة محاطة بأنقاض المنازل والمباني المدمرة أثناء تجمعهم لتناول وجبة الإفطار في اليوم الأول من شهر رمضان في رفح، جنوب قطاع غزة، السبت 1 مارس 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2025
"حماس" تؤكد أن المناقشات جارية مع الوسطاء لبدء المرحلة الثانية من مفاوضات غزة
8 مارس, 22:24 GMT
وفي وقت سابق، كشف وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أمس الأحد، أمام الكنيست عن تشكيل مجموعات ضغط برلمانية في إسرائيل والولايات المتحدة، تهدف إلى تنفيذ خطة سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتضمن الاستيلاء على قطاع غزة وترحيل سكانه، إلى جانب توسيع الاستيطان في الضفة الغربية، وجاء هذا الإعلان رغم تراجع ترامب عن خطته خلال الأسابيع الماضية.
وأوضح سموتريتش أن الخطة، التي كانت تفاصيلها غامضة حتى وقت قريب، تشمل ترحيل 5000 شخص يوميًا على مدار عام كامل، أو 10000 شخص يوميًا لمدة ستة أشهر، وبحسبة سريعة، فإن ذلك يعني ترحيل ما يقارب 1.8 مليون فلسطيني، أي نحو ثلثي سكان القطاع، حسبما نقلت قناة "العربية".
ومع ذلك، يواجه سموتريتش تحديات كبيرة، خاصة بعد رفض الدول العربية للخطة منذ إعلان ترامب عنها قبل أكثر من شهر، وقد قدمت القمة العربية غير العادية، التي عقدت في القاهرة، الأسبوع الماضي، خطة بديلة تركز على إعادة إعمار غزة مع الإبقاء على سكانها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала