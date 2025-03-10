https://sarabic.ae/20250310/نحن-لسنا-وكلاء-لإسرائيل-مبعوث-ترامب-يكشف-تفاصيل-اجتماعاته-مع-حماس-1098546369.html

"نحن لسنا وكلاء لإسرائيل".. مبعوث ترامب يكشف تفاصيل اجتماعاته مع "حماس"

"نحن لسنا وكلاء لإسرائيل".. مبعوث ترامب يكشف تفاصيل اجتماعاته مع "حماس"

سبوتنيك عربي

قال آدم بويلر، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الرهائن، أمس الأحد، إن اجتماعاته الأسبوع الماضي مع حركة حماس، بشأن الرهائن الذين تحتجزهم في غزة كانت... 10.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-10T09:21+0000

2025-03-10T09:21+0000

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وأضاف بويلر في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: "أعتقد أن هناك صفقة يمكن من خلالها الإفراج عن جميع الرهائن، أعتقد أن هناك أملًا، يمكن أن نرى شيئًا مثل هدنة طويلة الأمد".ولم يستبعد بويلر اجتماعات إضافية مع حركة حماس، مؤكدا أنه فهم المخاوف التي أعرب عنها المسؤول الإسرائيلي رون درمر بشأن اتصاله المباشر مع "حماس".وشدد بويلر على أن لديه هدفًا واضحًا من مباحثاته، وهو إيجاد طريقة لتمديد الهدنة المنتهية وإنهاء الحرب، التي أسفرت عن مقتل 1200 شخص في الهجوم الأولي لـ"حماس"، وأكثر من 48 ألف فلسطيني خلال الهجوم المضاد الإسرائيلي اللاحق.وأضاف المبعوث الأمريكي: "نحن الولايات المتحدة، لسنا وكلاء لإسرائيل، لدينا مصالح محددة على الطاولة، وقد تواصلنا بشكل متبادل. ما أردت فعله هو إعادة إطلاق المفاوضات التي كانت في وضع هش للغاية، وأردت أن أقول لحماس: ما هو الهدف النهائي الذي تريدونه هنا؟".وسأل مقدم البرنامج بويلر عن شعوره أثناء التحدث مع حركة حماس، فأجاب: "سواء كانوا أناسًا طيبين أم سيئين، هذا جزء من وظيفتي".وفي وقت سابق، كشف وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أمس الأحد، أمام الكنيست عن تشكيل مجموعات ضغط برلمانية في إسرائيل والولايات المتحدة، تهدف إلى تنفيذ خطة سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتضمن الاستيلاء على قطاع غزة وترحيل سكانه، إلى جانب توسيع الاستيطان في الضفة الغربية، وجاء هذا الإعلان رغم تراجع ترامب عن خطته خلال الأسابيع الماضية.وأوضح سموتريتش أن الخطة، التي كانت تفاصيلها غامضة حتى وقت قريب، تشمل ترحيل 5000 شخص يوميًا على مدار عام كامل، أو 10000 شخص يوميًا لمدة ستة أشهر، وبحسبة سريعة، فإن ذلك يعني ترحيل ما يقارب 1.8 مليون فلسطيني، أي نحو ثلثي سكان القطاع، حسبما نقلت قناة "العربية".ومع ذلك، يواجه سموتريتش تحديات كبيرة، خاصة بعد رفض الدول العربية للخطة منذ إعلان ترامب عنها قبل أكثر من شهر، وقد قدمت القمة العربية غير العادية، التي عقدت في القاهرة، الأسبوع الماضي، خطة بديلة تركز على إعادة إعمار غزة مع الإبقاء على سكانها.

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