أطباء روس يحددون طريقة جديدة لعلاج نقص تروية رأس الفخذ لدى الأطفال
14:48 GMT 11.03.2025 (تم التحديث: 15:03 GMT 11.03.2025)
© Photo / Photo by the press service of the G.I. Turner National Medical Center of the Ministry of Health of the Russian Federation Informationأطباء روس يحددون طريقة جديدة لعلاج نقص تروية رأس الفخذ لدى الأطفال
© Photo / Photo by the press service of the G.I. Turner National Medical Center of the Ministry of Health of the Russian Federation Information
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حصلت مجموعة من كبار جراحي العظام الروس على براءة اختراع، لاختراع طريقة جديدة فعالة للغاية للعلاج الجراحي للأطفال الذين يعانون من تشوهات ما بعد نقص التروية في رأس الفخذ.
وأكد العلماء أن مثل هذه التشوهات تحدث في كثير من الأحيان نتيجة للمسار غير المواتي لمرض ليغ كالفيه بيرثيز، (ويعرف أيضًا باسم الداء العظمي الغضروفي في مشاشة رأس الفخذ أو داء بيرتس) وهي تؤدي إلى فقدان كروية رأس الفخذ، مما يسبب صراعا بين الأسطح المفصلية.
وتُعرف هذه الحالة باسم الاصطدام الفخذي الحقي، وهي أحد الأسباب الرئيسية لالتهاب مفاصل الورك المبكر، والذي يحدث في مرحلة المراهقة.
وأفادت مجلة "scientificrussia" العلمية أنه في مركز "تيرنر" الوطني للأبحاث الطبية لإصابات الأطفال وجراحة العظام التابع لوزارة الصحة الروسية تختلف الطريقة التي تتبعها وزارة الصحة الروسية اختلافًا جذريًا عن الأساليب التقليدية.
وبحسب المجلة، فإن النقطة الأساسية هي استخدام التقنيات الإضافية (الطباعة ثلاثية الأبعاد) لإنشاء قالب مخصص، وهذا القالب المطبوع ثلاثي الأبعاد هو نسخة طبق الأصل من محيط الحُقّ الحُقيّ، وهو جزء من عظم الحوض الذي يشكل المفصل.
وأثناء العملية، يتم تطبيق هذا القالب على رأس عظم الفخذ مثل القالب، مما يسمح للجراح بإزالة بالضبط منطقة الأنسجة العظمية اللازمة لاستعادة الشكل المثالي للمفصل.
فباستخدام التصوير المقطعي المحوسب، يتم إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد دقيق لمفصل الورك لدى الطفل، وبعد ذلك، باستخدام برامج متخصصة، يقوم الجراحون بإجراء "بروفة" افتراضية للعملية، مع تحديد مناطق تأثر العظام (الاصطدام) بدقة.
فوائد الاكتشاف الجديد:
1.دقة غير مسبوقة، تعمل النمذجة ثلاثية الأبعاد والقوالب المخصصة التي تم إنشاؤها باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد على إزالة احتمالية حدوث الأخطاء التي قد تحدث مع التخطيط بالأشعة السينية التقليدية.
2.أقل تدخلاً، يتم إزالة المنطقة المتغيرة مرضيًا من العظم فقط، مما يقلل من صدمة الأنسجة ويقلل من خطر حدوث المضاعفات ويسرع عملية إعادة التأهيل.
3.الوقاية من التهاب المفاصل المبكر، إن استعادة كروية رأس الفخذ وتطابق الأسطح المفصلية لمكونات المفصل يساعد على منع تطور التغيرات التنكسية الشديدة في المستقبل ويقلل بشكل كبير من خطر الحاجة إلى الأطراف الاصطناعية المبكرة.
4.الطب الشخصي، يتم إنشاء كل قالب "بشكل فردي" لمريض معين، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع السمات التشريحية.
5.تقليل وقت الجراحة، يؤدي استخدام القالب إلى تبسيط وتسريع التدخل الجراحي، كما يقلل أيضًا من الحمل الإشعاعي على جسم الطفل.
وقال رئيس قسم أمراض المفاصل وأمراض العظام في مركز "تيرنر" الوطني للأبحاث الطبية لإصابات الأطفال وجراحة العظام التابع لوزارة الصحة الروسية، بافيل بورتوليف: "إدخال التقنيات الإضافية إلى ممارساتنا اليومية يعد تقدمًا تكنولوجيًا حقيقيًا، وإن التنفيذ الافتراضي للتدخلات الترميمية المعقدة على مفصل الورك عند الأطفال والطباعة ثلاثية الأبعاد للقوالب يسمح لنا بالتعامل مع علاج كل طفل على حدة، مما يضمن الحصول على النتيجة المخططة الأكثر دقة".