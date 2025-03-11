https://sarabic.ae/20250311/أطباء-روس-يحددون-طريقة-جديدة-لعلاج-نقص-تروية-رأس-الفخذ-لدى-الأطفال-1098586075.html

أطباء روس يحددون طريقة جديدة لعلاج نقص تروية رأس الفخذ لدى الأطفال

أطباء روس يحددون طريقة جديدة لعلاج نقص تروية رأس الفخذ لدى الأطفال

سبوتنيك عربي

حصلت مجموعة من كبار جراحي العظام الروس على براءة اختراع، لاختراع طريقة جديدة فعالة للغاية للعلاج الجراحي للأطفال الذين يعانون من تشوهات ما بعد نقص التروية في... 11.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-11T14:48+0000

2025-03-11T14:48+0000

2025-03-11T15:03+0000

مجتمع

الصحة

روسيا

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وأكد العلماء أن مثل هذه التشوهات تحدث في كثير من الأحيان نتيجة للمسار غير المواتي لمرض ليغ كالفيه بيرثيز، (ويعرف أيضًا باسم الداء العظمي الغضروفي في مشاشة رأس الفخذ أو داء بيرتس) وهي تؤدي إلى فقدان كروية رأس الفخذ، مما يسبب صراعا بين الأسطح المفصلية.وأفادت مجلة "scientificrussia" العلمية أنه في مركز "تيرنر" الوطني للأبحاث الطبية لإصابات الأطفال وجراحة العظام التابع لوزارة الصحة الروسية تختلف الطريقة التي تتبعها وزارة الصحة الروسية اختلافًا جذريًا عن الأساليب التقليدية.وبحسب المجلة، فإن النقطة الأساسية هي استخدام التقنيات الإضافية (الطباعة ثلاثية الأبعاد) لإنشاء قالب مخصص، وهذا القالب المطبوع ثلاثي الأبعاد هو نسخة طبق الأصل من محيط الحُقّ الحُقيّ، وهو جزء من عظم الحوض الذي يشكل المفصل.فباستخدام التصوير المقطعي المحوسب، يتم إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد دقيق لمفصل الورك لدى الطفل، وبعد ذلك، باستخدام برامج متخصصة، يقوم الجراحون بإجراء "بروفة" افتراضية للعملية، مع تحديد مناطق تأثر العظام (الاصطدام) بدقة.فوائد الاكتشاف الجديد:وقال رئيس قسم أمراض المفاصل وأمراض العظام في مركز "تيرنر" الوطني للأبحاث الطبية لإصابات الأطفال وجراحة العظام التابع لوزارة الصحة الروسية، بافيل بورتوليف: "إدخال التقنيات الإضافية إلى ممارساتنا اليومية يعد تقدمًا تكنولوجيًا حقيقيًا، وإن التنفيذ الافتراضي للتدخلات الترميمية المعقدة على مفصل الورك عند الأطفال والطباعة ثلاثية الأبعاد للقوالب يسمح لنا بالتعامل مع علاج كل طفل على حدة، مما يضمن الحصول على النتيجة المخططة الأكثر دقة".دراسة: إنجاب الأطفال يحافظ على شباب المختزامنا مع يوم المرأة العالمي.. إجراء أول جراحة في العالم لاستئصال الأورام عن بعد

https://sarabic.ae/20250311/علماء-يحددون-السن-الحرج-الذي-يبدأ-فيه-الدماغ-بالتراجع-1098577304.html

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الصحة, روسيا