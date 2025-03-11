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الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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عرب بوينت بودكاست
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24 د
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
16:00 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: "داعش" ما زال نشطا وتُستخدم قضيته كأداة سياسية من قبل قوى إقليمية ودولية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح تحالف دول الجوار السوري في مواجهة خطر تنظيم الدولة والحفاظ على وحدة سوريا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: لأنقرة تأثير كبير على ما يحدث من مذابح في سوريا ولكن يبدو غير مستعجلة للتدخل
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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مرايا العلوم
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10:31 GMT
29 د
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هل يتسنى للبنان ملاحقة إسرائيل قضائيا لجرائمها بحق القطاع الصحي اللبناني؟
14:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل ينجح تحالف دول الجوار السوري في مواجهة خطر تنظيم الدولة والحفاظ على وحدة سوريا
15:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: لأنقرة تأثير كبير على ما يحدث من مذابح في سوريا ولكن يبدو غير مستعجلة للتدخل
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30 د
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https://sarabic.ae/20250311/بشائر-الربيع-تتفجر-في-ربوع-الأرض-1098577982.html
بشائر الربيع "تتفجر" في ربوع الأرض
بشائر الربيع "تتفجر" في ربوع الأرض
سبوتنيك عربي
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، برصد صور لبشائر الربيع وهي "تتفجر" في ربوع الأرض، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 11.03.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

بشائر الربيع "تتفجر" في ربوع الأرض

13:31 GMT 11.03.2025
تابعنا عبر
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، برصد صور لبشائر الربيع وهي "تتفجر" في ربوع الأرض، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Getty Images / VCG/Qin Gangطائر يقف بين أغصان أزهار الكرز في الصين
طائر يقف بين أغصان أزهار الكرز في الصين - سبوتنيك عربي
1/10
© Getty Images / VCG/Qin Gang
طائر يقف بين أغصان أزهار الكرز في الصين
© Getty Images / PA Images/Niall Carson

طائر ذات اللون الأسود يلتقط حبة من التوت في فمه، في أيرلندا

طائر ذات اللون الأسود يلتقط حبة من التوت في فمه، في أيرلندا - سبوتنيك عربي
2/10
© Getty Images / PA Images/Niall Carson

طائر ذات اللون الأسود يلتقط حبة من التوت في فمه، في أيرلندا

© Getty Images / NurPhoto/Costfoto

منظر جميل لتحليق طيور البجعات فوق نهر في هوهوت في الصين

منظر جميل لتحليق طيور البجعات فوق نهر في هوهوت في الصين - سبوتنيك عربي
3/10
© Getty Images / NurPhoto/Costfoto

منظر جميل لتحليق طيور البجعات فوق نهر في هوهوت في الصين

© Getty Images / picture alliance/Boris Roessler

طائر اللقلق وهو يقوم ببناء عشًا له في ألمانيا

طائر اللقلق وهو يقوم ببناء عشًا له في ألمانيا - سبوتنيك عربي
4/10
© Getty Images / picture alliance/Boris Roessler

طائر اللقلق وهو يقوم ببناء عشًا له في ألمانيا

© Getty Images / PA Images/Ben Birchallطائر الغاق أو غراب الماء على بحيرة في كليفلاندون في بريطانيا
طائر الغاق أو غراب الماء على بحيرة في كليفلاندون في بريطانيا - سبوتنيك عربي
5/10
© Getty Images / PA Images/Ben Birchall
طائر الغاق أو غراب الماء على بحيرة في كليفلاندون في بريطانيا
© Getty Images / picture alliance/Silas Steinطائر البلشون الرمادي أو مالك الحزين الرمادي يحلق فوق بركة لينسنبيرجفايهر في ألمانيا
طائر البلشون الرمادي أو مالك الحزين الرمادي يحلق فوق بركة لينسنبيرجفايهر في ألمانيا - سبوتنيك عربي
6/10
© Getty Images / picture alliance/Silas Stein
طائر البلشون الرمادي أو مالك الحزين الرمادي يحلق فوق بركة لينسنبيرجفايهر في ألمانيا
© Getty Images / Anadolu/Alper Tuydesصورة لطائر أبو الحنَّاء الأوروبي أو الصعو الأوروبي، في محمية مانياس للطيور في باليكسير بتركيا
صورة لطائر أبو الحنَّاء الأوروبي أو الصعو الأوروبي، في محمية مانياس للطيور في باليكسير بتركيا - سبوتنيك عربي
7/10
© Getty Images / Anadolu/Alper Tuydes
صورة لطائر أبو الحنَّاء الأوروبي أو الصعو الأوروبي، في محمية مانياس للطيور في باليكسير بتركيا
© Getty Images / CFOTO/Future Publishingطائر يجمع العسل من أزهار الخوخ في أوج ازدهارها في متنزه في الصين
طائر يجمع العسل من أزهار الخوخ في أوج ازدهارها في متنزه في الصين - سبوتنيك عربي
8/10
© Getty Images / CFOTO/Future Publishing
طائر يجمع العسل من أزهار الخوخ في أوج ازدهارها في متنزه في الصين
© Getty Images / picture alliance/Patrick Pleulزوج من الطيور "ذات العيون الذهبية" حيث يظهر الذكر وهو يطير في المقدمة، فوق نهر دراهندورفر سبري في ألمانيا
زوج من الطيور ذات العيون الذهبية حيث يظهر الذكر وهو يطير في المقدمة، فوق نهر دراهندورفر سبري في ألمانيا - سبوتنيك عربي
9/10
© Getty Images / picture alliance/Patrick Pleul
زوج من الطيور "ذات العيون الذهبية" حيث يظهر الذكر وهو يطير في المقدمة، فوق نهر دراهندورفر سبري في ألمانيا
© Getty Images / Anadolu/Aytug Can Sencarطائر العين البيضاء الياباني بين أزهار الكرز في أوساكا في اليابان
طائر العين البيضاء الياباني بين أزهار الكرز في أوساكا في اليابان - سبوتنيك عربي
10/10
© Getty Images / Anadolu/Aytug Can Sencar
طائر العين البيضاء الياباني بين أزهار الكرز في أوساكا في اليابان
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