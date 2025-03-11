بشائر الربيع "تتفجر" في ربوع الأرض

© Getty Images / VCG/Qin Gangطائر يقف بين أغصان أزهار الكرز في الصين
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© Getty Images / VCG/Qin Gang
طائر يقف بين أغصان أزهار الكرز في الصين
© Getty Images / PA Images/Niall Carson
طائر ذات اللون الأسود يلتقط حبة من التوت في فمه، في أيرلندا
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© Getty Images / PA Images/Niall Carson
طائر ذات اللون الأسود يلتقط حبة من التوت في فمه، في أيرلندا
© Getty Images / NurPhoto/Costfoto
منظر جميل لتحليق طيور البجعات فوق نهر في هوهوت في الصين
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© Getty Images / NurPhoto/Costfoto
منظر جميل لتحليق طيور البجعات فوق نهر في هوهوت في الصين
© Getty Images / picture alliance/Boris Roessler
طائر اللقلق وهو يقوم ببناء عشًا له في ألمانيا
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© Getty Images / picture alliance/Boris Roessler
طائر اللقلق وهو يقوم ببناء عشًا له في ألمانيا
© Getty Images / PA Images/Ben Birchallطائر الغاق أو غراب الماء على بحيرة في كليفلاندون في بريطانيا
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© Getty Images / PA Images/Ben Birchall
طائر الغاق أو غراب الماء على بحيرة في كليفلاندون في بريطانيا
© Getty Images / picture alliance/Silas Steinطائر البلشون الرمادي أو مالك الحزين الرمادي يحلق فوق بركة لينسنبيرجفايهر في ألمانيا
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© Getty Images / picture alliance/Silas Stein
طائر البلشون الرمادي أو مالك الحزين الرمادي يحلق فوق بركة لينسنبيرجفايهر في ألمانيا
© Getty Images / Anadolu/Alper Tuydesصورة لطائر أبو الحنَّاء الأوروبي أو الصعو الأوروبي، في محمية مانياس للطيور في باليكسير بتركيا
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© Getty Images / Anadolu/Alper Tuydes
صورة لطائر أبو الحنَّاء الأوروبي أو الصعو الأوروبي، في محمية مانياس للطيور في باليكسير بتركيا
© Getty Images / CFOTO/Future Publishingطائر يجمع العسل من أزهار الخوخ في أوج ازدهارها في متنزه في الصين
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© Getty Images / CFOTO/Future Publishing
طائر يجمع العسل من أزهار الخوخ في أوج ازدهارها في متنزه في الصين
© Getty Images / picture alliance/Patrick Pleulزوج من الطيور "ذات العيون الذهبية" حيث يظهر الذكر وهو يطير في المقدمة، فوق نهر دراهندورفر سبري في ألمانيا
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© Getty Images / picture alliance/Patrick Pleul
زوج من الطيور "ذات العيون الذهبية" حيث يظهر الذكر وهو يطير في المقدمة، فوق نهر دراهندورفر سبري في ألمانيا
© Getty Images / Anadolu/Aytug Can Sencarطائر العين البيضاء الياباني بين أزهار الكرز في أوساكا في اليابان
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© Getty Images / Anadolu/Aytug Can Sencar
طائر العين البيضاء الياباني بين أزهار الكرز في أوساكا في اليابان