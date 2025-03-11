https://sarabic.ae/20250311/صحفي-أمريكي-واشنطن-دمرت-أوكرانيا-بسبب-الرغبة-في-محاربة-روسيا-1098568656.html
صحفي أمريكي: واشنطن دمرت أوكرانيا بسبب الرغبة في محاربة روسيا
صحفي أمريكي: واشنطن دمرت أوكرانيا بسبب الرغبة في محاربة روسيا
سبوتنيك عربي
كشف الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، أن الولايات المتحدة دمرت أوكرانيا بسبب الرغبة في محاربة روسيا، منتقدا في الوقت نفسه سعي السياسة الخارجية الأمريكية للحرب مع... 11.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-11T04:23+0000
2025-03-11T04:23+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وصرح كارلسون في حوار مع الصحفي كريس كوومو: "ببساطة، لقد دمرنا أوكرانيا لأننا نرغب في محاربة روسيا. والمشكلة تتمثل في سعي السياسة الخارجية الأمريكية للحرب مع روسيا".واعتبر كارلسون أن ذلك "لا يتجاوب مع مصالحنا كأمة".وأكد الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، أن أوكرانيا ليست دولة ذات سيادة، وأن حكومتها تم تنصيبها من قبل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، نتيجة انقلاب في عام 2014.وبحسب كارلسون، بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أصبح من الواضح أن موسكو ستفوز في الصراع.روبيو: زيلينسكي ليس جزءا من الوفد الأوكراني المشارك في الاجتماعات المقبلة مع واشنطن
https://sarabic.ae/20250128/الصحفي-الأمريكي-كارلسون-يؤكد-تخطيط-إدارة-بايدن-لـاغتيال-بوتين-فيديو-1097228782.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا
صحفي أمريكي: واشنطن دمرت أوكرانيا بسبب الرغبة في محاربة روسيا
04:23 GMT 11.03.2025 (تم التحديث: 05:38 GMT 11.03.2025)
كشف الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، أن الولايات المتحدة دمرت أوكرانيا بسبب الرغبة في محاربة روسيا، منتقدا في الوقت نفسه سعي السياسة الخارجية الأمريكية للحرب مع روسيا.
واشنطن - سبوتنيك. وصرح كارلسون في حوار مع الصحفي كريس كوومو: "ببساطة، لقد دمرنا أوكرانيا لأننا نرغب في محاربة روسيا. والمشكلة تتمثل في سعي السياسة الخارجية الأمريكية للحرب مع روسيا".
واعتبر كارلسون أن ذلك "لا يتجاوب مع مصالحنا كأمة".
وأشار إلى أن هناك أشخاصا "يكرهون روسيا" في الولايات المتحدة، مضيفا أن "كل ما حققناه هو تدمير البلاد (أوكرانيا) وهذا أمر رهيب".
وأكد الصحفي الأمريكي
، تاكر كارلسون، أن أوكرانيا ليست دولة ذات سيادة، وأن حكومتها تم تنصيبها من قبل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، نتيجة انقلاب في عام 2014.
وقال كارلسون في مقابلة مع صحفي أمريكي آخر هو كريس كومو، إن "أوكرانيا ليست دولة ذات سيادة، وتم تنصيب الحكومة الأوكرانية من قبل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في انقلاب عام 2014، إذن فهي ليست دولة ذات سيادة".
وبحسب كارلسون، بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أصبح من الواضح أن موسكو ستفوز في الصراع.