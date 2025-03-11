صحفي أمريكي: واشنطن دمرت أوكرانيا بسبب الرغبة في محاربة روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
09:17 GMT
24 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
10:30 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
14:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
16:00 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: "داعش" ما زال نشطا وتُستخدم قضيته كأداة سياسية من قبل قوى إقليمية ودولية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح تحالف دول الجوار السوري في مواجهة خطر تنظيم الدولة والحفاظ على وحدة سوريا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: لأنقرة تأثير كبير على ما يحدث من مذابح في سوريا ولكن يبدو غير مستعجلة للتدخل
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:34 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل يتسنى للبنان ملاحقة إسرائيل قضائيا لجرائمها بحق القطاع الصحي اللبناني؟
14:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل ينجح تحالف دول الجوار السوري في مواجهة خطر تنظيم الدولة والحفاظ على وحدة سوريا
15:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: لأنقرة تأثير كبير على ما يحدث من مذابح في سوريا ولكن يبدو غير مستعجلة للتدخل
15:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
القمة العربية تعتمد خطة مصر لإعادة إعمار غزة وإسرائيل ترفض الخطة برمتها
16:00 GMT
59 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250311/صحفي-أمريكي-واشنطن-دمرت-أوكرانيا-بسبب-الرغبة-في-محاربة-روسيا-1098568656.html
صحفي أمريكي: واشنطن دمرت أوكرانيا بسبب الرغبة في محاربة روسيا
صحفي أمريكي: واشنطن دمرت أوكرانيا بسبب الرغبة في محاربة روسيا
سبوتنيك عربي
كشف الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، أن الولايات المتحدة دمرت أوكرانيا بسبب الرغبة في محاربة روسيا، منتقدا في الوقت نفسه سعي السياسة الخارجية الأمريكية للحرب مع... 11.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-11T04:23+0000
2025-03-11T05:38+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1b/1068328976_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fbb73220a9eec57523605b5111acd392.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وصرح كارلسون في حوار مع الصحفي كريس كوومو: "ببساطة، لقد دمرنا أوكرانيا لأننا نرغب في محاربة روسيا. والمشكلة تتمثل في سعي السياسة الخارجية الأمريكية للحرب مع روسيا".واعتبر كارلسون أن ذلك "لا يتجاوب مع مصالحنا كأمة".وأكد الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، أن أوكرانيا ليست دولة ذات سيادة، وأن حكومتها تم تنصيبها من قبل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، نتيجة انقلاب في عام 2014.وبحسب كارلسون، بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أصبح من الواضح أن موسكو ستفوز في الصراع.روبيو: زيلينسكي ليس جزءا من الوفد الأوكراني المشارك في الاجتماعات المقبلة مع واشنطن
https://sarabic.ae/20250128/الصحفي-الأمريكي-كارلسون-يؤكد-تخطيط-إدارة-بايدن-لـاغتيال-بوتين-فيديو-1097228782.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1b/1068328976_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e06ec3cdccfa68e551cece3f65b1592f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, روسيا
أخبار سوريا اليوم, روسيا

صحفي أمريكي: واشنطن دمرت أوكرانيا بسبب الرغبة في محاربة روسيا

04:23 GMT 11.03.2025 (تم التحديث: 05:38 GMT 11.03.2025)
© AP Photo / Roman Koksarovراجمات الصواريخ الأمريكية "هيمارس"
راجمات الصواريخ الأمريكية هيمارس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Roman Koksarov
تابعنا عبر
كشف الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، أن الولايات المتحدة دمرت أوكرانيا بسبب الرغبة في محاربة روسيا، منتقدا في الوقت نفسه سعي السياسة الخارجية الأمريكية للحرب مع روسيا.
واشنطن - سبوتنيك. وصرح كارلسون في حوار مع الصحفي كريس كوومو: "ببساطة، لقد دمرنا أوكرانيا لأننا نرغب في محاربة روسيا. والمشكلة تتمثل في سعي السياسة الخارجية الأمريكية للحرب مع روسيا".
واعتبر كارلسون أن ذلك "لا يتجاوب مع مصالحنا كأمة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري مقابلة مع الصحفي الأمريكي، مؤسس منصة فيديو شبكة تاكر كارلسون، تاكر كارلسون، الكرملين، موسكو، روسيا 6 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
الصحفي الأمريكي كارلسون يؤكد تخطيط إدارة بايدن لـ"اغتيال بوتين"... فيديو
28 يناير, 07:37 GMT

وأشار إلى أن هناك أشخاصا "يكرهون روسيا" في الولايات المتحدة، مضيفا أن "كل ما حققناه هو تدمير البلاد (أوكرانيا) وهذا أمر رهيب".

وأكد الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، أن أوكرانيا ليست دولة ذات سيادة، وأن حكومتها تم تنصيبها من قبل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، نتيجة انقلاب في عام 2014.

وقال كارلسون في مقابلة مع صحفي أمريكي آخر هو كريس كومو، إن "أوكرانيا ليست دولة ذات سيادة، وتم تنصيب الحكومة الأوكرانية من قبل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في انقلاب عام 2014، إذن فهي ليست دولة ذات سيادة".

وبحسب كارلسون، بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أصبح من الواضح أن موسكو ستفوز في الصراع.
روبيو: زيلينسكي ليس جزءا من الوفد الأوكراني المشارك في الاجتماعات المقبلة مع واشنطن
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала