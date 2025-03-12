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الخارجية الأمريكية: واشنطن ناقشت مع كييف التنازلات الإقليمية خلال المفاوضات
الخارجية الأمريكية: واشنطن ناقشت مع كييف التنازلات الإقليمية خلال المفاوضات
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن واشنطن ناقشت التنازلات الإقليمية خلال المفاوضات مع الجانب الأوكراني. 12.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-12T13:10+0000
2025-03-12T13:51+0000
روسيا
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وقال روبيو خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول ما إذا كانت التنازلات الإقليمية تمت مناقشتها خلال المفاوضات: "لقد أجرينا مثل هذه المحادثات (مسألة قيام أوكرانيا ببعض التنازلات الإقليمية)".وأضاف أن الجزء الأكبر من المفاوضات مع الوفد الأوكراني كان مخصصا لكيفية سير عملية التفاوض، وليس لشروط محددة.وأشار روبيو إلى أنه سيتم مناقشة قضايا العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا والأصول المجمدة في المفاوضات المستقبلية، لافتًا إلى أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ أي خطوات لرفع العقوبات الأمريكية عن روسيا.وأضاف روبيو أن "المسار الوحيد لتسوية الأزمة الأوكرانية هو المفاوضات، وأوكرانيا تسعى إلى تحقيق أمن طويل الأمد"، مشيرا إلى أن "الضمانات الأمنية تتعلق بقدرة أوكرانيا على ردع أي اعتداء مستقبلي، وهو ما سيكون جزءًا أساسيًا من النقاش".وأكد بوتين أن موسكو ستواصل النضال من أجل مصالح الشعب الروسي، وهذا هو هدف العملية الخاصة.وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الوفد الأمريكي اقترح خلال اجتماع مع ممثلي أوكرانيا في السعودية وقف إطلاق النار والانتقال الفوري إلى المفاوضات، مشيرا إلى أن كييف دعمت هذا الاقتراح.لافروف: روسيا مستعدة لمناقشة قضية أوكرانيا مع أي جهة مستعدة لتسهيل التسويةالكرملين: لدى أوكرانيا من الأسلحة ما يكفي لأشهر عدة حتى بعد توقف الإمدادات
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

الخارجية الأمريكية: واشنطن ناقشت مع كييف التنازلات الإقليمية خلال المفاوضات

13:10 GMT 12.03.2025 (تم التحديث: 13:51 GMT 12.03.2025)
© Getty Images / Salah Malkawiوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو (يمين الصورة) ومستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز (يسار الصورة)
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو (يمين الصورة) ومستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز (يسار الصورة) - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2025
© Getty Images / Salah Malkawi
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن واشنطن ناقشت التنازلات الإقليمية خلال المفاوضات مع الجانب الأوكراني.
وقال روبيو خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول ما إذا كانت التنازلات الإقليمية تمت مناقشتها خلال المفاوضات: "لقد أجرينا مثل هذه المحادثات (مسألة قيام أوكرانيا ببعض التنازلات الإقليمية)".
وأضاف أن الجزء الأكبر من المفاوضات مع الوفد الأوكراني كان مخصصا لكيفية سير عملية التفاوض، وليس لشروط محددة.

وقال روبيو فيما يتعلق بالحفاظ على وقف إطلاق النار المحتمل: "من السهل متابعة القتال، بما في ذلك عبر الأقمار الصناعية، وأن أمريكا سعيدة بجلوس كييف إلى طاولة المفاوضات، وإذا وافقت روسيا، فإن واشنطن ستبذل كل ما في وسعها لدفع التسوية إلى الأمام".

وأشار روبيو إلى أنه سيتم مناقشة قضايا العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا والأصول المجمدة في المفاوضات المستقبلية، لافتًا إلى أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ أي خطوات لرفع العقوبات الأمريكية عن روسيا.
وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2025
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وأضاف روبيو أن "المسار الوحيد لتسوية الأزمة الأوكرانية هو المفاوضات، وأوكرانيا تسعى إلى تحقيق أمن طويل الأمد"، مشيرا إلى أن "الضمانات الأمنية تتعلق بقدرة أوكرانيا على ردع أي اعتداء مستقبلي، وهو ما سيكون جزءًا أساسيًا من النقاش".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نتيجة تسوية الصراع في أوكرانيا لا ينبغي أن تكون وقف إطلاق نار قصير الأمد، أو فترة راحة لإعادة تجميع القوات وإعادة التسلح بهدف مواصلة الصراع في وقت لاحق، بل سلام طويل الأمد.

وأكد بوتين أن موسكو ستواصل النضال من أجل مصالح الشعب الروسي، وهذا هو هدف العملية الخاصة.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الوفد الأمريكي اقترح خلال اجتماع مع ممثلي أوكرانيا في السعودية وقف إطلاق النار والانتقال الفوري إلى المفاوضات، مشيرا إلى أن كييف دعمت هذا الاقتراح.
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