https://sarabic.ae/20250312/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-ناقشت-مع-كييف-التنازلات-الإقليمية-خلال-المفاوضات-1098604301.html

الخارجية الأمريكية: واشنطن ناقشت مع كييف التنازلات الإقليمية خلال المفاوضات

الخارجية الأمريكية: واشنطن ناقشت مع كييف التنازلات الإقليمية خلال المفاوضات

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن واشنطن ناقشت التنازلات الإقليمية خلال المفاوضات مع الجانب الأوكراني. 12.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-12T13:10+0000

2025-03-12T13:10+0000

2025-03-12T13:51+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

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وقال روبيو خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول ما إذا كانت التنازلات الإقليمية تمت مناقشتها خلال المفاوضات: "لقد أجرينا مثل هذه المحادثات (مسألة قيام أوكرانيا ببعض التنازلات الإقليمية)".وأضاف أن الجزء الأكبر من المفاوضات مع الوفد الأوكراني كان مخصصا لكيفية سير عملية التفاوض، وليس لشروط محددة.وأشار روبيو إلى أنه سيتم مناقشة قضايا العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا والأصول المجمدة في المفاوضات المستقبلية، لافتًا إلى أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ أي خطوات لرفع العقوبات الأمريكية عن روسيا.وأضاف روبيو أن "المسار الوحيد لتسوية الأزمة الأوكرانية هو المفاوضات، وأوكرانيا تسعى إلى تحقيق أمن طويل الأمد"، مشيرا إلى أن "الضمانات الأمنية تتعلق بقدرة أوكرانيا على ردع أي اعتداء مستقبلي، وهو ما سيكون جزءًا أساسيًا من النقاش".وأكد بوتين أن موسكو ستواصل النضال من أجل مصالح الشعب الروسي، وهذا هو هدف العملية الخاصة.وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الوفد الأمريكي اقترح خلال اجتماع مع ممثلي أوكرانيا في السعودية وقف إطلاق النار والانتقال الفوري إلى المفاوضات، مشيرا إلى أن كييف دعمت هذا الاقتراح.لافروف: روسيا مستعدة لمناقشة قضية أوكرانيا مع أي جهة مستعدة لتسهيل التسويةالكرملين: لدى أوكرانيا من الأسلحة ما يكفي لأشهر عدة حتى بعد توقف الإمدادات

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