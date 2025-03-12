https://sarabic.ae/20250312/رئيس-تحالف-القوى-المدنية-الجنوبية-لـسبوتنيك-مناطق-سيطرة-التحالف-في-اليمن-تعيش-حالة-انهيار-شبه-تام-1098607555.html
رئيس تحالف القوى المدنية الجنوبية لـ"سبوتنيك": مناطق سيطرة التحالف في اليمن تعيش حالة انهيار شبه تام
رئيس تحالف القوى المدنية الجنوبية لـ"سبوتنيك": مناطق سيطرة التحالف في اليمن تعيش حالة انهيار شبه تام
سبوتنيك عربي
أكد القيادي في الحراك الجنوبي رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبي، عبدالكريم سالم السعدي، أن مناطق سيطرة التحالف في اليمن تعيش حالة انهيار شبه تام على كافة الأصعدة... 12.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-12T16:22+0000
2025-03-12T16:22+0000
2025-03-12T16:22+0000
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وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أصبحت متطلبات الحياة في تلك المناطق تمثل أسلحة (غير شريفة) تتواجه بها المليشيات والجماعات المسلحة التي اختارتها أطراف التحالف لتسلمها مصير هذه المناطق ومصير أهلها، ويدفع ثمنها البسطاء من الناس، تلك المناطق بات ينطبق عليها وصف المناطق المنكوبة.وتابع القيادي الجنوبي، في اعتقادي أن الإصرار على تغيير الحكومات في ظل استمرار نفس الآلية التي تدار بها حياة الناس في تلك المناطق، واستمرار غياب الخطط المنظمة وغياب المحاسبة مع استمرار خلافات وصراعات التقاسم بين جماعات ما يسمى بمجلس القيادة واستمرار فسادها وعجزها و تطاولها على المال العام وعبثها، أمر لم يعد مجدي لمواجهة التحديات في هذه المناطق بعد حالة الجوع والمرض وغياب الأمن وضياع الحقوق المستشرية والتي باتت العنوان الأبرز في هذه المناطق، فالحكومة التي يرأسها تسعة رؤساء مؤكد لن تنجح في إنجاز أي عمل وسيستمر عنوانها الفشل.ويرى السعدي، أن أسباب فشل الحكومات جميعها وليست حكومة بن مبارك فقط كثيرة، أهمها وأبرزها صراعات أعضاء ما يسمى بمجلس القيادة وثقافة التقاسم والمحاصصة، كما أن افتقاد رئسها أدوات ضبط عملها وامتلاك القرار والسلطة على اعضائها، يمثل سببا آخر، وبالتالي فإن أي خطوة صادقة للحل تكمن في معالجة اختلالات هذا المجلس من خلال إلزام أعضاءه باستيعاب مهمتهم ومحاسبتهم على جرائمهم ضد الشعب وعبثهم بالمال العام وتمكين رئيس الحكومة من أدوات تسيير عملها ومحاسبة أعضائها، أو بالعودة الى الحل الجذري المتمثل بإلغاء التفويض لما يسمى بمجلس القيادة والعودة إلى الشرعية الوطنية الممثلة بالرئيس هادي .وأشار السعدي، إلى أنه من الطبيعي أن الحكومة التي تأتي لتلبية حاجة الجماعات المسلحة المدعومة من أطراف التحالف سينصب جهدها على إرضاء من أتى بها ومن يتقاسمها، ولن يكون للشعب حصة من اهتمامها فبمجرد ما تحدث رئيسها على البعض القليل من عمليات الفساد والإفساد لتلك الجماعات ووزرائها باتت حكومته تواجه عقوبة التغيير.وشهدت مناطق عدة من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، خلال الأسابيع الماضية، تظاهرات شعبية، تنديداً بالانقطاع الكلي لخدمة الكهرباء عن المدينة، وعمد المتظاهرون إلى قطع الطرق وإحراق إطارات السيارات، منددين بالأداء الحكومي وعجز الدولة عن توفير الخدمات وأهمها الكهرباء. ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20250225/الحكومة-اليمنية-250-مليار-دولار-خسائر-و80-بطالة-بسبب-الحرب-1098177627.html
https://sarabic.ae/20250225/هل-فشل-الانتقالي-والشرعية-اليمنية-في-حل-الأزمات-الاقتصادية-بالبلاد-رغم-الدعم-الإقليمي-والدولي-1098176916.html
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حصري, الحرب على اليمن, المجلس الانتقالي, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, عدن, غارات على صنعاء, حول العالم, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
حصري, الحرب على اليمن, المجلس الانتقالي, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, عدن, غارات على صنعاء, حول العالم, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
رئيس تحالف القوى المدنية الجنوبية لـ"سبوتنيك": مناطق سيطرة التحالف في اليمن تعيش حالة انهيار شبه تام
حصري
أكد القيادي في الحراك الجنوبي رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبي، عبدالكريم سالم السعدي، أن مناطق سيطرة التحالف في اليمن تعيش حالة انهيار شبه تام على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وازدادت تلك الحالة تدهورا بعد مخرجات مشاورات الرياض التي أنتجت فكرة ما سمي بمجلس القيادة و حكومات المحاصصة بين جماعاته.
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك
"، اليوم الأربعاء، أصبحت متطلبات الحياة في تلك المناطق تمثل أسلحة (غير شريفة) تتواجه بها المليشيات والجماعات المسلحة
التي اختارتها أطراف التحالف لتسلمها مصير هذه المناطق ومصير أهلها، ويدفع ثمنها البسطاء من الناس، تلك المناطق بات ينطبق عليها وصف المناطق المنكوبة.
وأضاف السعدي، أن ما يجري في مناطق سيطرة التحالف والشرعية هو مشهد مؤلم يتسيده غياب تام للخدمات الضرورية للناس تتخللها عودة لتلك الخدمات بين وقت وآخر، تتحكم بتلك العودة حالة الوفاق والخلاف بين جماعات مجلس مشاورات الرياض الرئاسي المسلحة، في صورة باتت تتطلب تدخل من صنع ما يسمى بمجلس القيادة وليس مجلس القيادة الذي أصبح يمثل جزء من المشكلة وليس جزء من الحل.
وتابع القيادي الجنوبي، في اعتقادي أن الإصرار على تغيير الحكومات في ظل استمرار نفس الآلية التي تدار بها حياة الناس في تلك المناطق، واستمرار غياب الخطط المنظمة وغياب المحاسبة مع استمرار خلافات وصراعات التقاسم بين جماعات ما يسمى بمجلس القيادة واستمرار فسادها وعجزه
ا و تطاولها على المال العام وعبثها، أمر لم يعد مجدي لمواجهة التحديات في هذه المناطق بعد حالة الجوع والمرض وغياب الأمن وضياع الحقوق المستشرية والتي باتت العنوان الأبرز في هذه المناطق، فالحكومة التي يرأسها تسعة رؤساء مؤكد لن تنجح في إنجاز أي عمل وسيستمر عنوانها الفشل.
ويرى السعدي، أن أسباب فشل الحكومات جميعها وليست حكومة بن مبارك فقط كثيرة، أهمها وأبرزها صراعات أعضاء ما يسمى بمجلس القيادة وثقافة التقاسم والمحاصصة، كما أن افتقاد رئسها أدوات ضبط عملها وامتلاك القرار والسلطة على اعضائها، يمثل سببا آخر، وبالتالي فإن أي خطوة صادقة للحل تكمن في معالجة اختلالات هذا المجلس من خلال إلزام أعضاءه باستيعاب مهمتهم ومحاسبتهم على جرائمهم ضد الشعب وعبثهم بالمال العام
وتمكين رئيس الحكومة من أدوات تسيير عملها ومحاسبة أعضائها، أو بالعودة الى الحل الجذري المتمثل بإلغاء التفويض لما يسمى بمجلس القيادة والعودة إلى الشرعية الوطنية الممثلة بالرئيس هادي .
وأشار السعدي، إلى أنه من الطبيعي أن الحكومة التي تأتي لتلبية حاجة الجماعات المسلحة المدعومة من أطراف التحالف سينصب جهدها على إرضاء من أتى بها ومن يتقاسمها، ولن يكون للشعب حصة من اهتمامها فبمجرد ما تحدث رئيسها على البعض القليل من عمليات الفساد والإفساد لتلك الجماعات ووزرائها
باتت حكومته تواجه عقوبة التغيير.
وشهدت مناطق عدة من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، خلال الأسابيع الماضية، تظاهرات شعبية، تنديداً بالانقطاع الكلي لخدمة الكهرباء عن المدينة، وعمد المتظاهرون إلى قطع الطرق وإحراق إطارات السيارات، منددين بالأداء الحكومي وعجز الدولة
عن توفير الخدمات وأهمها الكهرباء.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة
بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية
دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.