https://sarabic.ae/20250314/المهاجرون-في-ليبيا-بين-الرفض-الشعبي-والسياسات-الدولية-1098650260.html

المهاجرون في ليبيا بين الرفض الشعبي والسياسات الدولية

المهاجرون في ليبيا بين الرفض الشعبي والسياسات الدولية

سبوتنيك عربي

أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مساء أمس الخميس، عن بالغ قلقها إزاء حملة المعلومات المضللة، التي تسهم في تأجيج التوترات وتحريض الرأي العام ضد اللاجئين... 14.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-14T07:22+0000

2025-03-14T07:22+0000

2025-03-14T07:22+0000

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في الإطار، استنكر النشطاء في ليبيا هذه التصريحات، معتبرين أنها تحمل طابعا تحريضيا وتشكل تدخلا يستهدف ليبيا لتحقيق أهداف معينة.التحدي الديمغرافيأكد عبدالمنعم الحر، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن "تصاعد الكراهية تجاه المهاجرين الأجانب في ليبيا، يعود إلى عدة عوامل معقدة، تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية".وأوضح الحر في تصريحه لـ"سبوتنيك"، أن "وجود أعداد كبيرة من المهاجرين من دول جنوب الصحراء يثير حساسيات ثقافية واجتماعية، خاصة في المجتمعات المحافظة، التي قد ترى في هذا التغيير تهديدا لهويتها".وأضاف الحر أن "وسائل الإعلام وبعض السياسيين يروجون لروايات تربط المهاجرين بارتفاع معدلات الجريمة والتدهور الأمني، مما يعزز مشاعر التمييز والكراهية ضدهم".كما أشار إلى أن "الضغوط الأوروبية لمنع تدفق المهاجرين نحو أوروبا ساهمت في تحميل المهاجرين مسؤولية المشاكل الداخلية، مما فاقم حالة العداء تجاههم".ولفت إلى أن "ضعف أجهزة الدولة في ضبط الحدود يثير المخاوف من احتمالية تسلل عناصر إجرامية أو متطرفة بين المهاجرين، وهو ما يعزز من الرفض الشعبي لفكرة التوطين".وأوضح أن "بعض السياسيين والقوى الفاعلة يستغلون هذا الرفض لتأجيج المشاعر الوطنية، مما يجعل أي نقاش حول التوطين موضوعًا حساسًا للغاية، كما أن الخوف من تغيير التركيبة السكانية وذوبان الهوية الليبية يجعل المجتمع أكثر تحفظًا تجاه استقبال أعداد كبيرة من المهاجرين من خلفيات ثقافية مختلفة".وأشار الحر أيضًا إلى أن "هناك اعتقادًا واسعًا بأن الدول الأوروبية تسعى إلى جعل ليبيا منطقة عازلة لاحتواء تدفق المهاجرين، دون تقديم دعم حقيقي لحل المشكلة من جذورها في دول المصدر".واعتبر أن "توطين المهاجرين في ظل هذه الظروف لن يؤدي إلا إلى زيادة معاناة كل من السكان المحليين والمهاجرين على حد سواء".وأوضح أن "عمليات الترحيل أو العودة الطوعية تتم من خلال التعاون بين السلطات الليبية ومنظمة الهجرة الدولية"، لكنه شدد على أن "التمييز بين فئات المهاجرين أمر ضروري، بحيث تتم إعادة المهاجرين غير الشرعيين طوعًا، مع ضمان توفير حلول إنسانية للفئات الأخرى، مثل طالبي اللجوء واللاجئين".وأكد على أن "معالجة ملف الهجرة يجب أن تتجاوز الحلول الأمنية"، داعيًا إلى اعتماد سياسات أكثر توازنًا تحترم حقوق المهاجرين، وفي الوقت ذاته تحمي المصالح الوطنية لليبيا.مسؤولية أوروبية خالصةمن جانبه، يرى أستاذ القانون والباحث السياسي رمضان التويجر، أن "تصاعد خطاب الكراهية في ليبيا، خلال هذه الفترة، يعود إلى مخاوف الليبيين من تحول بلادهم من بلد عبور إلى بلد توطين دائم للمهاجرين".وأوضح التويجر، في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، أن "هذا الملف يثير العديد من المخاوف الاجتماعية داخل المجتمع الليبي، خاصة مع هشاشة الوضع الأمني وعدم وجود أجهزة موحدة تفرض سيطرتها على كامل البلاد، مما يجعل القلق الشعبي في ليبيا أكثر حدة مقارنة بالدول الأخرى".وأشار إلى أن "ليبيا لا يجب أن تتحمل وحدها عبء ملف الهجرة غير الشرعية"، مشددًا على أن "المسؤول الأساسي عن هذه الأزمة هو الاتحاد الأوروبي، الذي يجب أن يسعى إلى إيجاد حلول عملية وواقعية في دول المصدر، بدلاً من محاولة تحميل ليبيا مسؤولية إيقاف تدفق المهاجرين نحو أوروبا".وأضاف: "إما أن يقوم الاتحاد الأوروبي بإصلاحات جذرية في بلدان المهاجرين لبقائهم هناك، أو أن تبقى ليبيا مجرد بلد عبور، ولكن أن تتحول ليبيا إلى شرطي حدود لمنع وصول المهاجرين إلى أوروبا وإبقائهم داخل أراضيها، فهذا أمر غير مقبول وقد قوبل بالرفض من كافة أطياف المجتمع الليبي".وشدد التويجر على أن "حل هذه الأزمة يتطلب تعاونًا جادًا وعمليًا بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، وليس فقط تحميل ليبيا العبء الأكبر دون تقديم دعم حقيقي".وحول تداعيات تصاعد الخطاب العدائي تجاه المهاجرين، أكد التويجر أن "ما يحدث في ليبيا يؤثر بشكل رئيسي على الوضع الإنساني للمهاجرين، خاصة في ظل غياب الدور الفعّال للمنظمات الدولية، التي كان ينبغي عليها معالجة أوضاع المهاجرين قبل وصولهم إلى ليبيا".كما شدد على ضرورة تعزيز التعاون مع السلطات المحلية الليبية لضمان سلامة المهاجرين، سواء بإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية أو تسهيل وصولهم إلى الدول التي يسعون للهجرة إليها.وأوضح التويجر أن "ما يحدث في ليبيا لا يمكن تصنيفه كخطاب كراهية بالمعنى المتعارف عليه عالميًا"، مشيرًا إلى أن "الشعب الليبي متسامح بطبيعته، ولديه تاريخ طويل في التعامل مع جيرانه من الدول العربية والأفريقية".وأضاف أن "ليبيا كانت دائمًا وجهة للعمالة الوافدة منذ القدم، وخطاب الكراهية فيها يعتبر متدنيًا مقارنة بدول أخرى في المنطقة".مخاوف متعددةفيما أوضح الحقوقي الليبي موسى ونتيتي، رئيس منظمة "أسيهار" لحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، أن "تصاعد خطاب الكراهية ضد المهاجرين في ليبيا خلال الفترة الأخيرة يعود إلى عدة عوامل مترابطة، أبرزها، الأوضاع الاقتصادية المتردية في ليبيا، حيث يعاني الاقتصاد الليبي من تحديات كبيرة، مما يزيد من حدة التنافس على الفرص المحدودة، حيث يتم أحيانًا تحميل المهاجرين مسؤولية ارتفاع معدلات البطالة ونقص الموارد".وأوضح أن "مقترحات الاتحاد الأوروبي بشأن توطين المهاجرين في ليبيا أثارت مخاوف واسعة بين الليبيين، إذ يخشى البعض أن تصبح ليبيا وجهة دائمة لاستقبال المهاجرين، هذه المخاوف ساهمت في تصاعد رفض المجتمع المحلي للمهاجرين، مما زاد من حدة الخطاب العدائي ضدهم".وعن دور السلطات الليبية في مواجهة خطاب الكراهية، قال ونتيتي: "أعربت مؤسسات حقوقية عن قلقها من تصاعد الحملات الإعلامية التحريضية ضد المهاجرين، ودعت السلطات الليبية إلى التعامل مع ملف الهجرة وفق أطر قانونية وأمنية واضحة، تشمل ضبط الحدود ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر، وإلزام وسائل الإعلام بالمعايير المهنية، وعدم نشر محتوى يحرض على الكراهية".وأشار ونتيتي إلى أن "تصاعد الخطاب العدائي ضد المهاجرين له تداعيات خطيرة عليهم، حيث يؤدي إلى تعرضهم لمزيد من العنف والتمييز، مما يجعل بيئة العيش والعمل غير آمنة لهم، الأمر الذي سوف يدفع العديد من المهاجرين إلى التفكير في مغادرة ليبيا بحثًا عن مكان أكثر أمانًا واستقرارًا".وأكد على ضرورة اتخاذ خطوات جادة من قبل السلطات الليبية والمجتمع الدولي لمواجهة خطاب الكراهية وحماية حقوق المهاجرين، مشددًا على أن "معالجة هذه الأزمة تتطلب حلولًا شاملة تعالج جذور المشكلة بدلاً من تأجيج العداء والكراهية".

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