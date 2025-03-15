https://sarabic.ae/20250315/مسؤول-النظام-الميكانيكي-لـالقمر-البحريني-يكشف-لـسبوتنيك-تفاصيل-هامة-لمراحل-ما-قبل-الإطلاق-1098683296.html

مسؤول النظام الميكانيكي لـ"القمر البحريني" يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل هامة لمراحل ما قبل الإطلاق

مسؤول النظام الميكانيكي لـ"القمر البحريني" يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل هامة لمراحل ما قبل الإطلاق

سبوتنيك عربي

قال المهندس أشرف خاطر، مسؤول النظام الميكانيكي للقمر الصناعي "المنذر"، إن النظام الميكانيكي للقمر الصناعي يعد أحد أهم العوامل التي تضمن نجاح المهمة. 15.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-15T13:31+0000

2025-03-15T13:31+0000

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وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن "النظام الميكانيكي، هو المسؤول عن حماية المكونات الداخلية من الظروف القاسية التي يمر بها القمر الصناعي، سواء أثناء الإطلاق أو أثناء وجوده في الفضاء. كان علينا التأكد من أن هيكل القمر قادر على تحمل بيئة الفضاء القاسية ومراعاة معايير الاستدامة الفضائية، مما يضمن تقليل الحطام الفضائي وزيادة كفاءة استخدام الموارد. خلال مرحلة التصميم".وأوضح أن "التحدي الأكبر كان تحقيق توازن مثالي بين الوزن، والصلابة، والحجم، بحيث يتمكن القمر من استيعاب جميع الحمولات العلمية والأنظمة الإلكترونية دون التأثير على أدائه في الفضاء. وعليه أجرينا سلسلة من التحليلات الميكانيكية والمحاكاة الدقيقة باستخدام برمجيات متقدمة ومعقدة، لضمان أن جميع المكونات في أماكنها الصحيحة وقادرة على العمل تحت الظروف الفضائية القاسية".ولفت إلى أن "رؤية "المنذر" وهو ينجح في الوصول إلى مداره المحدد يعني أن كل جهد بذلناه في تصميم الهيكل كان في الاتجاه الصحيح. أنا اليوم فخور بكوني جزء من الفريق الهندسي الذي عمل لخدمة البحرين بكل حب وتفاني وإخلاص لتحقيق حلم الريادة".وأعلنت مملكة البحرين اليوم عن نجاح إطلاق "المنذر" أول قمر صناعي بحريني صمم ونفذ في مملكة البحرين، وبهذه المناسبة قال الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء أن نجاح إطلاق مملكة البحرين للقمر الصناعي يعد انجازاً غير مسبوق في مجال علوم الفضاء.وأوضح الدكتور العسيري أنه "تم إطلاق القمر الصناعي "المنذر" بنجاح إلى مداره المخصص له، على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس"، وذلك ضمن مهمة "ترانسبورتر-13"، من قاعدة "فاندنبرغ" الفضائية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقد تمّت عملية الإطلاق صباح اليوم السبت الموافق 15 من مارس/ آذار 2025، إذ نجح القمر في الانفصال عن الصاروخ والوصول إلى مداره المتزامن مع الشمس على ارتفاع 550 كيلو متر عن سطح البحر، ليبدأ بعدها سلسلة من الاختبارات المدارية لضمان جاهزيته للعمل بكفاءة قبل بدء العمليات التشغيلية الكاملة".وأشار الدكتور العسيري أن "القمر الصناعي "المنذر" يحمل حمولات تقنية مبتكرة تعكس التقدّم البحريني في قطاع الفضاء، إذ تستعد الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في مملكة البحرين، بعد نجاح إطلاق "المنذر" لبدء مرحلة التشغيل الأولى، والتي ستتيح للمهندسين البحرينيين اختبار مكونات القمر الصناعي في المدار قبل بدء عملية تفعيل الحمولات التقنية المتطورة التي يحملها القمر على متنه، بما يرسّخ مكانة البحرين في مجال تطوير الأقمار الصناعية النانوية والاستفادة منها في التطبيقات الفضائية المختلفة".وبيّن الدكتور العسيري أنه "تم تجهيز "المنذر" بكاميرا فضائية متوسطة الدقة (20 متر/بكسل)، وهي مخصصة لالتقاط صور لمملكة البحرين ومياهها الإقليمية، إضافة إلى حمولة الذكاء الاصطناعي، فإحدى المميزات البارزة لـ"المنذر" هي قدرته على تحليل الصور الفضائية مباشرة على متنه باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يجعله الأول من نوعه في المنطقة الذي يطبق هذه التقنيات على متن الأقمار الصناعية النانوية، وتعد هذه الحمولة من أبرز الابتكارات التقنية في "المنذر"، إذ تم تطوير برمجية ذكاء اصطناعي متقدمة تقوم ذاتيا بتحليل الصور مباشرة قبل إرسالها إلى المحطة الأرضية، بالإضافة إلى حمولة الأمن السيبراني، وهي تقنية بحرينية بالكامل تهدف إلى حماية بيانات القمر الصناعي عبر تقنيات التشفير المتقدمة، مما يضمن عدم تعرض المعلومات لأي اختراق أو تعديل غير مصرح به".وأضاف إنه "تم تجهيز "المنذر" بحمولة البث الراديوي بهدف تعزيز الهوية الوطنية في الفضاء الموجهة لهواة اللاسلكي حول العالم، إذ يقوم القمر ببث النشيد الوطني البحريني عبر ترددات مخصصة لهواة الراديو، ما يتيح استقبال البث في مختلف أنحاء العالم باستخدام معدات استقبال بسيطة. كما يبث كلمة سامية للعاهل البحريني، حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، يتم إرسالها عبر إشارات رقمية يمكن فك تشفيرها وقراءتها من قبل هواة الراديو ومحطات الاستقبال الفضائية. يهدف هذا البث إلى الترويج لإنجاز مملكة البحرين الفضائي وتعزيز مكانتها الدولية في مجال الفضاء، كما أنه يتيح الفرصة لهواة الراديو في مختلف أنحاء العالم لاستقبال الإشارة القادمة من الفضاء والتعرف على مملكة البحرين".وختم الدكتور محمد إبراهيم العسيري تصريحاته بأن "مشروع القمر الصناعي "المنذر" يمثّل رؤية وطنية متقدمة، وهو خطوة مهمة نحو توطين تقنيات الفضاء في مملكة البحرين، إذ أسهم في تمكين فريق من المهندسين البحرينيين الشباب من اكتساب خبرات عملية في تطوير الأنظمة الفضائية المتقدمة، ابتداء من صياغة مفهوم المهمة ووضع المتطلبات الهندسية، مرورا بتصميم الأنظمة وبناء البرمجيات، وصولا إلى إجراء الاختبارات البيئية والتشغيلية، كما أن المشروع أسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا، ووضع الأسس لتطوير مشاريع فضائية مستقبلية يقودها مهندسون بحرينيون".

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