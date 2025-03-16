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رئيس الأركان الإسرائيلي السابق: "حماس" خدعتنا
رئيس الأركان الإسرائيلي السابق: "حماس" خدعتنا
سبوتنيك عربي
قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق هرتسي هاليفي، الذي تولى منصبه خلال حرب غزة، إن حركة "حماس" الفلسطينية تمكنت من خداع إسرائيل قبل هجوم الـ7 من أكتوبر/... 16.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-16T17:29+0000
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جاء ذلك في تسجيلات نشرتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أشاد فيها هاليفي بـ"الخداع" الذي مارسته حماس ضد إسرائيل.وترك هاليفي منصبه في أوائل مارس/ أذار الحالي، ليخلفه إيال زامير، رئيس الأركان الحالي.وقال هاليفي إن "حماس" استغلت أعمال الشغب (في إشارة إلى احتجاجات الفلسطينيين على حدود غزة) لتخدير إسرائيل، على حد وصفه، بينما كانت تقوم بالإعداد لهجوم 7 أكتوبر، الذي نجحوا فيه.وكانت تلك الاحتجاجات الفلسطينية تطالب بعودة اللاجئين التي تم تهجيرهم منها قبل عام 1948، كما تطالب بكسر الحصار عن قطاع غزة.وقال رئيس الأركان الإسرائيلي السابق: "لم نعتقد ولو بنسبة 5 في المئة أن هجوم الـ7 من أكتوبر يمكن أن يحدث سواء خلال المناقشات أو التدريبات".وتمكنت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى من مهاجمة قواعد عسكرية إسرائيلية ومستوطنات غلاف غزة، في العملية التي عرفت بـ"طوفان الأقصى"، التي وصفها مسؤولون إسرائيليون بأنها أكبر فشل استخباراتي وعسكري في تاريخ إسرائيل.وعقب الهجوم شنت إسرائيل حربا استمرت نحو 15 شهرا تسببت في مقتل وإصابة نحو 160 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال إضافة إلى آلاف المفقودين، ولا تزال تلوح باستئناف هجماتها على القطاع رغم توقيعها اتفاق هدنة برعاية دولية.
https://sarabic.ae/20240628/عملية-طوفان-الأقصى-تجدد-الخلاف-داخل-كابينيت-الحرب-الإسرائيلي-على-غزة-بين-سموتريتش-وهاليفي-1090266219.html
https://sarabic.ae/20250314/حماس-توافق-على-إطلاق-سراح-جندي-إسرائيلي-وتسليم-4-جثث-1098665414.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة

رئيس الأركان الإسرائيلي السابق: "حماس" خدعتنا

17:29 GMT 16.03.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributorرئيس الأركان الإسرائيلي السابق هرتسي هاليفي
رئيس الأركان الإسرائيلي السابق هرتسي هاليفي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
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قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق هرتسي هاليفي، الذي تولى منصبه خلال حرب غزة، إن حركة "حماس" الفلسطينية تمكنت من خداع إسرائيل قبل هجوم الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 (طوفان الأقصى).
جاء ذلك في تسجيلات نشرتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أشاد فيها هاليفي بـ"الخداع" الذي مارسته حماس ضد إسرائيل.
وترك هاليفي منصبه في أوائل مارس/ أذار الحالي، ليخلفه إيال زامير، رئيس الأركان الحالي.
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وقال هاليفي إن "حماس" استغلت أعمال الشغب (في إشارة إلى احتجاجات الفلسطينيين على حدود غزة) لتخدير إسرائيل، على حد وصفه، بينما كانت تقوم بالإعداد لهجوم 7 أكتوبر، الذي نجحوا فيه.
وكانت تلك الاحتجاجات الفلسطينية تطالب بعودة اللاجئين التي تم تهجيرهم منها قبل عام 1948، كما تطالب بكسر الحصار عن قطاع غزة.
وقال رئيس الأركان الإسرائيلي السابق: "لم نعتقد ولو بنسبة 5 في المئة أن هجوم الـ7 من أكتوبر يمكن أن يحدث سواء خلال المناقشات أو التدريبات".
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وتمكنت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى من مهاجمة قواعد عسكرية إسرائيلية ومستوطنات غلاف غزة، في العملية التي عرفت بـ"طوفان الأقصى"، التي وصفها مسؤولون إسرائيليون بأنها أكبر فشل استخباراتي وعسكري في تاريخ إسرائيل.
وعقب الهجوم شنت إسرائيل حربا استمرت نحو 15 شهرا تسببت في مقتل وإصابة نحو 160 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال إضافة إلى آلاف المفقودين، ولا تزال تلوح باستئناف هجماتها على القطاع رغم توقيعها اتفاق هدنة برعاية دولية.
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