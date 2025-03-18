الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي

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الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
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كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
14:28 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
14:37 GMT
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نبض افريقيا
إعلام إسرائيلي يثير جدلا حول اتصالات أمريكية إسرائيلية، مع مسؤولين من دول أفريقية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إليها
15:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
15:46 GMT
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بلا قيود
خبير: على ترامب أن يعلم أن لدى الجيش اليمني القدرة على المقاومة
17:00 GMT
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شؤون عسكرية
رسالة أمريكية إلى العالم عنوانها "مقتل أبو خديجة"
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هل هناك حقًا فرق بين أدمغة الذكور والإناث؟
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كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
09:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
هل فشل الشرع في تأمين الساحل السوري؟
10:03 GMT
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16:00 GMT
24 د
شؤون عسكرية
رسالة أمريكية إلى العالم عنوانها "مقتل أبو خديجة"
16:25 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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خبير يتحدث عن التغييرات في القرم بعد عودتها للوطن الأم روسيا
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ملفات ساخنة
هل تستهدف واشنطن إيران بعد أنصار الله في اليمن؟
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الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
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يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20250318/الصين-تهدد-عرش-صناعة-الذكاء-الاصطناعي-الأمريكي-1098754482.html
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
سبوتنيك عربي
أطلقت شركة "بايدو" الصينية نموذجا جديدا لـ"الذكاء الاصطناعي"، أطلقت عليه اسم "إيرني إكس 1"، والذي يتطور في قدراته عن المنافسين المهمّين، خاصة في أمريكا. 18.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-18T14:51+0000
2025-03-18T14:51+0000
راديو
مساحة حرة
الصين
أخبار الذكاء الاصطناعي
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الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
سبوتنيك عربي
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
ويعمل نموذج "إيرني إكس 1" بطريقة مشابهة لنموذج "R1" من "ديب سيك"، ولكن بأداء يضاهي أفضل روبوتات الدردشة في العالم، وبجزء صغير فقط من تكلفة تطويرها، بل ويتفوق في مجالات مثل الحوارات اليومية، والحسابات المعقدة، والاستنتاج المنطقي.القيود التي فرضتها أمريكا على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة، كانت تهدف إلى إبطاء تقدم الصين في مجال "الذكاء الاصطناعي"، لكنها أدت بشكل غير مباشر إلى تحفيز الابتكار.ومع عدم القدرة على الاعتماد الكامل على أحدث الأجهزة، اضطرت شركات مثل "ديب سيك" إلى إيجاد حلول مبتكرة لتحقيق المزيد باستخدام موارد أقل.وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "سوق الذكاء الاصطناعي الصيني من خلال إنتاج برامج التفكير العميق يُشعل السوق أكثر"، مشيرا إلى أن "هذه المرحلة ستكون لـ"ديب سيك"، الذي يهدد البرامج الأمريكية على مستوى الذكاء الاصطناعي التوليدي، ولكن حقيقة الأمر أن كل شركات الذكاء الصناعي مهددة"، مشددا على أن "التطور الصيني السريع لا يتجاوز 20% مما لديها إلى جانب التكلفة المنخفضة".ولفت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى "بعض المفارقات التي تتمثل في تفوق أمريكي بمسألة التكنولوجيا وتصميم الرقائق وتطوير نماذج الذكاء والحوسبة، لكن الصين تداركت الأمر وقللت من الفجوة بسرعة، من خلال تطوير بدائل محلية رغم العقوبات الأمريكية عليها"، بحسب قوله.وذكر الناطور أن "البرامج الصينية حققت إنجازا عبر برامجها المنافسة، الأمر الذي يهدد قطاع الذكاء الاصطناعي الأمريكي ويحد من انتشارها خارج أمريكا".
الصين
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مساحة حرة, الصين, أخبار الذكاء الاصطناعي, аудио
مساحة حرة, الصين, أخبار الذكاء الاصطناعي, аудио

الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي

14:51 GMT 18.03.2025
راديو
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
تابعنا عبر
أطلقت شركة "بايدو" الصينية نموذجا جديدا لـ"الذكاء الاصطناعي"، أطلقت عليه اسم "إيرني إكس 1"، والذي يتطور في قدراته عن المنافسين المهمّين، خاصة في أمريكا.
ويعمل نموذج "إيرني إكس 1" بطريقة مشابهة لنموذج "R1" من "ديب سيك"، ولكن بأداء يضاهي أفضل روبوتات الدردشة في العالم، وبجزء صغير فقط من تكلفة تطويرها، بل ويتفوق في مجالات مثل الحوارات اليومية، والحسابات المعقدة، والاستنتاج المنطقي.
القيود التي فرضتها أمريكا على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة، كانت تهدف إلى إبطاء تقدم الصين في مجال "الذكاء الاصطناعي"، لكنها أدت بشكل غير مباشر إلى تحفيز الابتكار.
ومع عدم القدرة على الاعتماد الكامل على أحدث الأجهزة، اضطرت شركات مثل "ديب سيك" إلى إيجاد حلول مبتكرة لتحقيق المزيد باستخدام موارد أقل.
في هذا الموضوع، يقول رئيس المجلس الأفريقي الآسيوي للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، الدكتور نادر غزال، إن "شركة "بايدو" أطلقت "إيرني 4.5" و"إيرني إكس 1"، الأول يعمل في الاستخدامات اليومية، بينما الثاني يبحث أكثر في الحسابات المعقدة والتفكير العميق والاستدلال".
وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "سوق الذكاء الاصطناعي الصيني من خلال إنتاج برامج التفكير العميق يُشعل السوق أكثر"، مشيرا إلى أن "هذه المرحلة ستكون لـ"ديب سيك"، الذي يهدد البرامج الأمريكية على مستوى الذكاء الاصطناعي التوليدي، ولكن حقيقة الأمر أن كل شركات الذكاء الصناعي مهددة"، مشددا على أن "التطور الصيني السريع لا يتجاوز 20% مما لديها إلى جانب التكلفة المنخفضة".
من جهته، يرى خبير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، المهندس هشام الناطور، أنه "بعد الطفرة الأمريكية في نماذج الذكاء الاصطناعي، شهدت الأسواق البرامج الصينية التي أحدثت ضجة كبيرة، وأدت إلى حرب تكنولوجية لن تتوقف أبدا، وسوف تتطور من خلال السباق المحموم بين الصين وأمريكا".
ولفت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى "بعض المفارقات التي تتمثل في تفوق أمريكي بمسألة التكنولوجيا وتصميم الرقائق وتطوير نماذج الذكاء والحوسبة، لكن الصين تداركت الأمر وقللت من الفجوة بسرعة، من خلال تطوير بدائل محلية رغم العقوبات الأمريكية عليها"، بحسب قوله.
وذكر الناطور أن "البرامج الصينية حققت إنجازا عبر برامجها المنافسة، الأمر الذي يهدد قطاع الذكاء الاصطناعي الأمريكي ويحد من انتشارها خارج أمريكا".
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