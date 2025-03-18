https://sarabic.ae/20250318/القوات-الأوكرانية-تخسر-270-جنديا-على-محور-كورسك-خلال-الـ24-الساعة-الماضية-1098744660.html

القوات الأوكرانية تخسر 270 جنديا على محور كورسك خلال الـ24 الساعة الماضية

القوات الأوكرانية تخسر 270 جنديا على محور كورسك خلال الـ24 الساعة الماضية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية حيّدت خلال الـ24 الساعة الماضية، نحو 270 جنديا أوكرانيا على محور كورسك. 18.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-18T12:08+0000

2025-03-18T12:08+0000

2025-03-18T12:08+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية، مستهدفةً من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية، في مناطق غوغوليفكا، وغورنال، وغويفو، وأوليشنيا".وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال الـ24 الساعة الماضية، نحو 270 جنديًا، ودبابتين، ومركبة قتال مشاة، وناقلتي جنود مدرعتين، ومركبة قتالية مدرعة، و12 مركبة، و6 قطع مدفعية، و4 قذائف هاون، ومحطة مضادة للبطاريات، بالإضافة إلى 4 نقاط مراقبة للطائرات المسيرة، ومستودع ذخيرة، كما استسلم جندي من القوات المسلحة الأوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الروسية: تدمير دبابة و8 آليات أوكرانية في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعةالجيش الروسي يحرر 29 بلدة في مقاطعة كورسك خلال أسبوع

https://sarabic.ae/20250318/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة--1098742544.html

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