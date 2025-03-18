القوات الأوكرانية تخسر 270 جنديا على محور كورسك خلال الـ24 الساعة الماضية

عربي
بوتين يتحدث خلال مؤتمر اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
14:28 GMT
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الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
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إعلام إسرائيلي يثير جدلا حول اتصالات أمريكية إسرائيلية، مع مسؤولين من دول أفريقية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إليها
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الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
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بلا قيود
خبير: على ترامب أن يعلم أن لدى الجيش اليمني القدرة على المقاومة
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شؤون عسكرية
رسالة أمريكية إلى العالم عنوانها "مقتل أبو خديجة"
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هل هناك حقًا فرق بين أدمغة الذكور والإناث؟
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كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
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عرب بوينت بودكاست
هل فشل الشرع في تأمين الساحل السوري؟
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مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
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مساحة حرة
كيف تؤثر حرب الرسوم الجمركية على اقتصاد العالم؟
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
15:00 GMT
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مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
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عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
16:00 GMT
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شؤون عسكرية
رسالة أمريكية إلى العالم عنوانها "مقتل أبو خديجة"
16:25 GMT
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250318/القوات-الأوكرانية-تخسر-270-جنديا-على-محور-كورسك-خلال-الـ24-الساعة-الماضية-1098744660.html
القوات الأوكرانية تخسر 270 جنديا على محور كورسك خلال الـ24 الساعة الماضية
القوات الأوكرانية تخسر 270 جنديا على محور كورسك خلال الـ24 الساعة الماضية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية حيّدت خلال الـ24 الساعة الماضية، نحو 270 جنديا أوكرانيا على محور كورسك. 18.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-18T12:08+0000
2025-03-18T12:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية، مستهدفةً من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية، في مناطق غوغوليفكا، وغورنال، وغويفو، وأوليشنيا".وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال الـ24 الساعة الماضية، نحو 270 جنديًا، ودبابتين، ومركبة قتال مشاة، وناقلتي جنود مدرعتين، ومركبة قتالية مدرعة، و12 مركبة، و6 قطع مدفعية، و4 قذائف هاون، ومحطة مضادة للبطاريات، بالإضافة إلى 4 نقاط مراقبة للطائرات المسيرة، ومستودع ذخيرة، كما استسلم جندي من القوات المسلحة الأوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الروسية: تدمير دبابة و8 آليات أوكرانية في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعةالجيش الروسي يحرر 29 بلدة في مقاطعة كورسك خلال أسبوع
https://sarabic.ae/20250318/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة--1098742544.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية تخسر 270 جنديا على محور كورسك خلال الـ24 الساعة الماضية

12:08 GMT 18.03.2025
© Sputnik . Иван Родионов / الانتقال إلى بنك الصورراجمة الصواريخ "أوراغان"
راجمة الصواريخ أوراغان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2025
© Sputnik . Иван Родионов
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية حيّدت خلال الـ24 الساعة الماضية، نحو 270 جنديا أوكرانيا على محور كورسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية، مستهدفةً من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية، في مناطق غوغوليفكا، وغورنال، وغويفو، وأوليشنيا".
وأضاف البيان: "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة سومي".
وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال الـ24 الساعة الماضية، نحو 270 جنديًا، ودبابتين، ومركبة قتال مشاة، وناقلتي جنود مدرعتين، ومركبة قتالية مدرعة، و12 مركبة، و6 قطع مدفعية، و4 قذائف هاون، ومحطة مضادة للبطاريات، بالإضافة إلى 4 نقاط مراقبة للطائرات المسيرة، ومستودع ذخيرة، كما استسلم جندي من القوات المسلحة الأوكرانية".
قوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
09:44 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الدفاع الروسية: تدمير دبابة و8 آليات أوكرانية في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعة
الجيش الروسي يحرر 29 بلدة في مقاطعة كورسك خلال أسبوع
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