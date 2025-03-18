https://sarabic.ae/20250318/حماس-حول-أحداث-غزة-لدينا-صواريخ-لم-تستخدم-بعد-سنواجه-بها-إسرائيل----1098737570.html

"حماس" حول أحداث غزة: لدينا صواريخ لم تستخدم بعد سنواجه بها إسرائيل

"حماس" حول أحداث غزة: لدينا صواريخ لم تستخدم بعد سنواجه بها إسرائيل

سبوتنيك عربي

أكد عضو القيادة السياسية لحركة حماس في لبنان، بسام خلف، أنّ "الحركة لن تتنازل عن شروطها والتزمت باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، مشددا على أن إسرائيل هي من... 18.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-18T09:30+0000

2025-03-18T09:30+0000

2025-03-18T09:30+0000

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وفي حديث لوكالة "سبوتنك"، اعتبر خلف أنّ "التحرّك الإسرائيلي والقصف على القطاع كان متوقعاّ بعد حديث الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بشأن أحداث اليمن، بضوء أخضر أميركي للعودة إلى ارتكاب المجازر في غزة"، لافتاَ في الوقت عينه إلى أنّ "الحصار السابق الذي بدأ منذ أسبوعين على القطاع كان مؤشراً واضحاً لإمكانية استئناف الحرب".وأضاف: "الولايات المتحدة شريك مهم وهي تبرّر لإسرائيل إجرامها وعدوانها ولا يمكن أن تكون وسيطاً في المفاوضات، وسنعمل على التواصل مع الوسطاء في مصر وقطر الراعيين الأساسيين لاتفاق وقف إطلاق النار".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مهاجمة أهداف عدة لحركة حماس في جميع أنحاء قطاع غزة.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "تشن قوات الجيش والشاباك هجومًا واسعًا على أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في أنحاء قطاع غزة". وأوضح البيان أن الهجمات تأتي "بناءً على توجيهات المستوى السياسي".في ذات الصدد، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه ووزير الدفاع يسرائيل كاتس وجّها الجيش بتكثيف العمليات ضد حركة "حماس" في غزة.وبدورها، طالبت حركة حماس الفلسطينية، الوسطاء بتحميل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدةً أن قرار استئناف الحرب في القطاع يعرض المحتجزين في غزة إلى مصير مجهول.وأضاف البيان: "نتنياهو وحكومته المتطرفة يأخذون قرارًا بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار، ويعرّضون الأسرى في غزة إلى مصير مجهول. ونطالب الوسطاء بتحميل نتنياهو والاحتلال الصهيوني المسؤولية كاملة عن خرق الاتفاق والانقلاب عليه".

https://sarabic.ae/20250318/قياديون-في-حماس-قتلوا-بالضربات-الإسرائيلية-على-قطاع-غزة-1098732699.html

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