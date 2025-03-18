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"حماس" حول أحداث غزة: لدينا صواريخ لم تستخدم بعد سنواجه بها إسرائيل
"حماس" حول أحداث غزة: لدينا صواريخ لم تستخدم بعد سنواجه بها إسرائيل
سبوتنيك عربي
أكد عضو القيادة السياسية لحركة حماس في لبنان، بسام خلف، أنّ "الحركة لن تتنازل عن شروطها والتزمت باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، مشددا على أن إسرائيل هي من... 18.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-18T09:30+0000
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وفي حديث لوكالة "سبوتنك"، اعتبر خلف أنّ "التحرّك الإسرائيلي والقصف على القطاع كان متوقعاّ بعد حديث الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بشأن أحداث اليمن، بضوء أخضر أميركي للعودة إلى ارتكاب المجازر في غزة"، لافتاَ في الوقت عينه إلى أنّ "الحصار السابق الذي بدأ منذ أسبوعين على القطاع كان مؤشراً واضحاً لإمكانية استئناف الحرب".وأضاف: "الولايات المتحدة شريك مهم وهي تبرّر لإسرائيل إجرامها وعدوانها ولا يمكن أن تكون وسيطاً في المفاوضات، وسنعمل على التواصل مع الوسطاء في مصر وقطر الراعيين الأساسيين لاتفاق وقف إطلاق النار".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مهاجمة أهداف عدة لحركة حماس في جميع أنحاء قطاع غزة.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "تشن قوات الجيش والشاباك هجومًا واسعًا على أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في أنحاء قطاع غزة". وأوضح البيان أن الهجمات تأتي "بناءً على توجيهات المستوى السياسي".في ذات الصدد، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه ووزير الدفاع يسرائيل كاتس وجّها الجيش بتكثيف العمليات ضد حركة "حماس" في غزة.وبدورها، طالبت حركة حماس الفلسطينية، الوسطاء بتحميل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدةً أن قرار استئناف الحرب في القطاع يعرض المحتجزين في غزة إلى مصير مجهول.وأضاف البيان: "نتنياهو وحكومته المتطرفة يأخذون قرارًا بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار، ويعرّضون الأسرى في غزة إلى مصير مجهول. ونطالب الوسطاء بتحميل نتنياهو والاحتلال الصهيوني المسؤولية كاملة عن خرق الاتفاق والانقلاب عليه".
https://sarabic.ae/20250318/قياديون-في-حماس-قتلوا-بالضربات-الإسرائيلية-على-قطاع-غزة-1098732699.html
https://sarabic.ae/20250318/تصويت-برأيك-هل-بدأت-إسرائيل-بتنفيذ-خطة-تهجير-أبناء-قطاع-غزة-مع-شن-العمليات-الحربية؟--------1098735724.html
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العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, حركة حماس, قطاع غزة, غزة, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, حركة حماس, قطاع غزة, غزة, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

"حماس" حول أحداث غزة: لدينا صواريخ لم تستخدم بعد سنواجه بها إسرائيل

09:30 GMT 18.03.2025
© AP Photo / Adel Hanaحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، فبراير 2020
حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة، فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Adel Hana
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أكد عضو القيادة السياسية لحركة حماس في لبنان، بسام خلف، أنّ "الحركة لن تتنازل عن شروطها والتزمت باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، مشددا على أن إسرائيل هي من أخلّ بالاتفاق وأنّ "كل الخيارات متاحة والحركة مستمرة في المواجهة ولن تستسلم وواجهنا 15 شهرًا في السابق وليس لنا أيّ خيار غير المواجهة".
وفي حديث لوكالة "سبوتنك"، اعتبر خلف أنّ "التحرّك الإسرائيلي والقصف على القطاع كان متوقعاّ بعد حديث الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بشأن أحداث اليمن، بضوء أخضر أميركي للعودة إلى ارتكاب المجازر في غزة"، لافتاَ في الوقت عينه إلى أنّ "الحصار السابق الذي بدأ منذ أسبوعين على القطاع كان مؤشراً واضحاً لإمكانية استئناف الحرب".

وفي ما لفت إلى أنّ المقاومة ستستمر، قال خلف: "كل الخيارات متاحة ولدى الحركة صواريخ لم يتم استخدامها حتى الساعة وسيتم مواجهة الجيش الإسرائيلي بها، كذلك الهجوم على نقاط التماس حيث يتواجد الجيش الإسرائيلي".

مقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2025
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وأضاف: "الولايات المتحدة شريك مهم وهي تبرّر لإسرائيل إجرامها وعدوانها ولا يمكن أن تكون وسيطاً في المفاوضات، وسنعمل على التواصل مع الوسطاء في مصر وقطر الراعيين الأساسيين لاتفاق وقف إطلاق النار".

وأكدت حركة "حماس" أن إسرائيل انقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتهربت من التزاماتها، واستمرت "في ارتكاب المجازر بحق أهلنا في غزة وسط صمت دولي مخزٍ"، مشددة على أن "الادعاءات التي أطلقها الاحتلال بشأن وجود تحضيرات من المقاومة لشن هجوم على قواته لا أساس لها من الصحة وهي مجرد ذرائع واهية لتبرير عودته للحرب وتصعيد عدوانه الدموي".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مهاجمة أهداف عدة لحركة حماس في جميع أنحاء قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "تشن قوات الجيش والشاباك هجومًا واسعًا على أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في أنحاء قطاع غزة". وأوضح البيان أن الهجمات تأتي "بناءً على توجيهات المستوى السياسي".
في ذات الصدد، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه ووزير الدفاع يسرائيل كاتس وجّها الجيش بتكثيف العمليات ضد حركة "حماس" في غزة.
مع غروب الشمس، يجلس فلسطينيون على طاولة كبيرة محاطة بأنقاض المنازل والمباني المدمرة أثناء تجمعهم لتناول وجبة الإفطار في اليوم الأول من شهر رمضان في رفح، جنوب قطاع غزة، السبت 1 مارس 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2025
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08:22 GMT
وبدورها، طالبت حركة حماس الفلسطينية، الوسطاء بتحميل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدةً أن قرار استئناف الحرب في القطاع يعرض المحتجزين في غزة إلى مصير مجهول.

وجاء في بيان للحركة: "نحمّل نتنياهو المجرم والاحتلال الصهيوني النازي المسؤولية كاملة عن تداعيات العدوان الغادر على غزة، وعلى المدنيين العزّل، وشعبنا الفلسطيني المحاصر، الذي يتعرّض لحرب متوحّشة وسياسة تجويع ممنهجة".

وأضاف البيان: "نتنياهو وحكومته المتطرفة يأخذون قرارًا بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار، ويعرّضون الأسرى في غزة إلى مصير مجهول. ونطالب الوسطاء بتحميل نتنياهو والاحتلال الصهيوني المسؤولية كاملة عن خرق الاتفاق والانقلاب عليه".
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