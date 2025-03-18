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قياديون في "حماس" قتلوا بالضربات الإسرائيلية على قطاع غزة
قياديون في "حماس" قتلوا بالضربات الإسرائيلية على قطاع غزة
سبوتنيك عربي
ذكرت مصادر فلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن أن بعض قادة حركة "حماس" قتلوا بالضربات الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة. 18.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-18T06:36+0000
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وكشفت مصادر فلسطينية عن أسماء بعض القياديين من حركة "حماس" الذين قتلوا في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، ومنهم أبو عبيدة الجماصي عضو المكتب السياسي في "حماس" ورئيس لجنة الطوارئ.بالإضافة إلى مسؤول العمليات الداخلية في غزة العميد بهجت حسن أبو سلطان، وذكرت المصادر أيضا مقتل عضو المكتب السياسي لـ"حماس" عصام الدعاليس، بالإضافة إلى مقتل محمود أبو وطفة، وكيل وزارة الداخلية التابعة لـ"حماس" بالقصف الإسرائيلي.ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن الجيش أبقى الخطة العملياتية لضرب غزة سرية للغاية وضمن دائرة ضيقة نسبيا لمفاجأة حماس. وأضاف المسؤول أن "حماس" كانت تستعد في الأيام الأخيرة لشن هجمات ضد إسرائيل واتخذت خطوات لإعادة التسلح.بدورها، قالت قناة "الأقصى" الفلسطينية إن عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تجاوز 230 قتيلا وأكثر من 350 مصابا.وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مهاجمة عدة أهداف لحركة "حماس" في جميع أنحاء قطاع غزة، فيما قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس وجها الجيش بتكثيف العمليات ضد الحركة.ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 140 قتيلا و300 جريحأكاديمي فلسطيني لـ"سبوتنيك": إسرائيل لن تدخل في حرب جديدة بقطاع غزة
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https://sarabic.ae/20250318/كاتس-إسرائيل-لن-تتوقف-عن-القتال-حتى-عودة-كل-المحتجزين-وتحقيق-أهداف-الحرب-1098731972.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس
قياديون في "حماس" قتلوا بالضربات الإسرائيلية على قطاع غزة
ذكرت مصادر فلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن أن بعض قادة حركة "حماس" قتلوا بالضربات الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة.
وكشفت مصادر فلسطينية عن أسماء بعض القياديين من حركة "حماس" الذين قتلوا في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، ومنهم أبو عبيدة الجماصي عضو المكتب السياسي في "حماس" ورئيس لجنة الطوارئ.
بالإضافة إلى مسؤول العمليات الداخلية في غزة العميد بهجت حسن أبو سلطان، وذكرت المصادر أيضا مقتل عضو المكتب السياسي لـ"حماس" عصام الدعاليس، بالإضافة إلى مقتل محمود أبو وطفة، وكيل وزارة الداخلية التابعة لـ"حماس" بالقصف الإسرائيلي.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية إن الهجوم الجوي الإسرائيلي شمل اغتيال قيادات عسكرية متوسطة وقيادات سياسية في حركة "حماس".
ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن الجيش أبقى الخطة العملياتية لضرب غزة سرية للغاية وضمن دائرة ضيقة نسبيا لمفاجأة حماس. وأضاف المسؤول أن "حماس" كانت تستعد في الأيام الأخيرة لشن هجمات ضد إسرائيل
واتخذت خطوات لإعادة التسلح.
من جهتها، صرّحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، أن إسرائيل تشاورت مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن غاراتها على غزة، اليوم الثلاثاء.
بدورها، قالت قناة "الأقصى" الفلسطينية إن عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية
على قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تجاوز 230 قتيلا وأكثر من 350 مصابا.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مهاجمة عدة أهداف لحركة "حماس"
في جميع أنحاء قطاع غزة، فيما قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس وجها الجيش بتكثيف العمليات ضد الحركة.