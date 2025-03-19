https://sarabic.ae/20250319/القوات-الأوكرانية-تخسر-230-جنديا-على-محور-كورسك-خلال-الـ24-الساعة-الماضية-1098780101.html
القوات الأوكرانية تخسر 230 جنديا على محور كورسك خلال الـ24 الساعة الماضية
القوات الأوكرانية تخسر 230 جنديا على محور كورسك خلال الـ24 الساعة الماضية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية حيّدت خلال الـ24 الساعة الماضية، نحو 230 جنديا أوكرانيا على محور كورسك. 19.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-19T14:27+0000
2025-03-19T14:27+0000
2025-03-19T14:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية عملياتها الهجومية، مستهدفةً من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية، في مناطق غوغوليفكا، وغورنال، وغويفو، وأوليشنيا".وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال الـ24 الساعة الماضية، 230 جنديًا، كما تم تدمير 3 مركبات مدرعة قتالية، و7 سيارات، وقطعة مدفعية، وقذيفة هاون، و6 نقاط مراقبة للطائرات المسيرة".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي استهدف القوات الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية، وكبدها خسائر فادحة بالعدة والعتاد.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الروسية: تدمير دبابة و8 آليات أوكرانية في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعةالجيش الروسي يحرر 29 بلدة في مقاطعة كورسك خلال أسبوع
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https://sarabic.ae/20250319/الدفاع-الروسية-أنظمة-الدفاع-الجوي-تدمر-57-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1098760968.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تخسر 230 جنديا على محور كورسك خلال الـ24 الساعة الماضية
14:27 GMT 19.03.2025 (تم التحديث: 14:29 GMT 19.03.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية حيّدت خلال الـ24 الساعة الماضية، نحو 230 جنديا أوكرانيا على محور كورسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية عملياتها الهجومية، مستهدفةً من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية، في مناطق غوغوليفكا، وغورنال، وغويفو، وأوليشنيا".
وأضاف البيان: "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة سومي".
وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال الـ24 الساعة الماضية، 230 جنديًا، كما تم تدمير 3 مركبات مدرعة قتالية، و7 سيارات، وقطعة مدفعية، وقذيفة هاون، و6 نقاط مراقبة للطائرات المسيرة".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي استهدف القوات الأوكرانية
في منطقة العملية العسكرية، وكبدها خسائر فادحة بالعدة والعتاد.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.