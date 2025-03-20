https://sarabic.ae/20250320/الكرملين-المحادثات-الروسية-الأمريكية-المقبلة-قد-تجري-في-السعودية-مطلع-الأسبوع-المقبل-1098804102.html

الكرملين: المحادثات الروسية الأمريكية المقبلة قد تجرى في السعودية مطلع الأسبوع المقبل

الكرملين: المحادثات الروسية الأمريكية المقبلة قد تجرى في السعودية مطلع الأسبوع المقبل

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا قد تجري مباحثات مع الولايات المتحدة في السعودية في المستقبل القريب جدا، ربما في مطلع... 20.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-20T10:29+0000

2025-03-20T10:29+0000

2025-03-20T10:34+0000

الكرملين

روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/1d/1048843320_0:166:3049:1881_1920x0_80_0_0_19bb82d2d4d94e44dd495429f1cc4a78.jpg

وقال بيسكوف، ردا على سؤال حول المفاوضات المقبلة بين الوفدين الروسي والأمريكي في المملكة العربية السعودية: "ربما لا يكون يوم الأحد نفسه، يتم الاتفاق على التفاصيل النهائية الآن، وسوف تجرى (المباحثات) بداية الأسبوع المقبل، هو ما سيعرف. في الواقع، نحن نتحدث عن الأيام القليلة المقبلة".وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول المحادثات المقبلة بين الوفدين الروسي والأمريكي في السعودية: "هناك أيضًا جوانب أخرى تتعلق بالتسوية الأوكرانية، التي يعتبرها الطرفان ضرورية (لمناقشتها في المباحثات المقبلة)".وفي السياق، أكد بيسكوف أن موسكو لم تتلق أي إشارات من بروكسل بشأن رغبتها في المشاركة في عملية التسوية في أوكرانيا بعد المحادثة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محادثة هاتفية، في 18 مارس/آذار الجاري، ناقشا خلالها قضية وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في الصراع الأوكراني، وشروط منع التصعيد، وعددا من القضايا الدولية. ووافق الرئيس الروسي على اقتراح الرئيس الأمريكي بشأن التوقف المتبادل عن توجيه ضربات لمنشآت البنية التحتية للطاقة من قبل أطراف الصراع في أوكرانيا.وكان الكرملين قد صرح، في وقت سابق، بأن روسيا تسعى إلى تسوية سلمية طويلة الأمد في أوكرانيا تأخذ في الاعتبار مصالح موسكو ومخاوفها. وأكد الكرملين أن موسكو مستعدة دائمًا للمفاوضات، ولكن في الوقت نفسه، يجب ضمان المصالح الوطنية الروسية.ترامب: على واشنطن التعامل مع روسيا لمساحتها الهائلة وقيمتها الاستراتيجية

https://sarabic.ae/20250319/خبراء-لـ-سبوتنيك-اتصال-بوتين-وترامب-يسهم-في-حل-الكثير-من-أزمات-المنطقة-1098792552.html

https://sarabic.ae/20250319/البيت-الأبيض-ترامب-يعتزم-إنهاء-الصراع-بأوكرانيا-بشكل-نهائي-ودائم-1098794521.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الكرملين, روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية