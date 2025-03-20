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https://sarabic.ae/20250320/الكرملين-المحادثات-الروسية-الأمريكية-المقبلة-قد-تجري-في-السعودية-مطلع-الأسبوع-المقبل-1098804102.html
الكرملين: المحادثات الروسية الأمريكية المقبلة قد تجرى في السعودية مطلع الأسبوع المقبل
الكرملين: المحادثات الروسية الأمريكية المقبلة قد تجرى في السعودية مطلع الأسبوع المقبل
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا قد تجري مباحثات مع الولايات المتحدة في السعودية في المستقبل القريب جدا، ربما في مطلع... 20.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-20T10:29+0000
2025-03-20T10:34+0000
الكرملين
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بيسكوف، ردا على سؤال حول المفاوضات المقبلة بين الوفدين الروسي والأمريكي في المملكة العربية السعودية: "ربما لا يكون يوم الأحد نفسه، يتم الاتفاق على التفاصيل النهائية الآن، وسوف تجرى (المباحثات) بداية الأسبوع المقبل، هو ما سيعرف. في الواقع، نحن نتحدث عن الأيام القليلة المقبلة".وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول المحادثات المقبلة بين الوفدين الروسي والأمريكي في السعودية: "هناك أيضًا جوانب أخرى تتعلق بالتسوية الأوكرانية، التي يعتبرها الطرفان ضرورية (لمناقشتها في المباحثات المقبلة)".وفي السياق، أكد بيسكوف أن موسكو لم تتلق أي إشارات من بروكسل بشأن رغبتها في المشاركة في عملية التسوية في أوكرانيا بعد المحادثة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محادثة هاتفية، في 18 مارس/آذار الجاري، ناقشا خلالها قضية وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في الصراع الأوكراني، وشروط منع التصعيد، وعددا من القضايا الدولية. ووافق الرئيس الروسي على اقتراح الرئيس الأمريكي بشأن التوقف المتبادل عن توجيه ضربات لمنشآت البنية التحتية للطاقة من قبل أطراف الصراع في أوكرانيا.وكان الكرملين قد صرح، في وقت سابق، بأن روسيا تسعى إلى تسوية سلمية طويلة الأمد في أوكرانيا تأخذ في الاعتبار مصالح موسكو ومخاوفها. وأكد الكرملين أن موسكو مستعدة دائمًا للمفاوضات، ولكن في الوقت نفسه، يجب ضمان المصالح الوطنية الروسية.ترامب: على واشنطن التعامل مع روسيا لمساحتها الهائلة وقيمتها الاستراتيجية
https://sarabic.ae/20250319/خبراء-لـ-سبوتنيك-اتصال-بوتين-وترامب-يسهم-في-حل-الكثير-من-أزمات-المنطقة-1098792552.html
https://sarabic.ae/20250319/البيت-الأبيض-ترامب-يعتزم-إنهاء-الصراع-بأوكرانيا-بشكل-نهائي-ودائم-1098794521.html
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الكرملين, روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين, روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

الكرملين: المحادثات الروسية الأمريكية المقبلة قد تجرى في السعودية مطلع الأسبوع المقبل

10:29 GMT 20.03.2025 (تم التحديث: 10:34 GMT 20.03.2025)
© Sputnik . Iliya Pitalyev / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين، موسكو، روسيا
الكرملين، موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2025
© Sputnik . Iliya Pitalyev
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا قد تجري مباحثات مع الولايات المتحدة في السعودية في المستقبل القريب جدا، ربما في مطلع الأسبوع المقبل.
وقال بيسكوف، ردا على سؤال حول المفاوضات المقبلة بين الوفدين الروسي والأمريكي في المملكة العربية السعودية: "ربما لا يكون يوم الأحد نفسه، يتم الاتفاق على التفاصيل النهائية الآن، وسوف تجرى (المباحثات) بداية الأسبوع المقبل، هو ما سيعرف. في الواقع، نحن نتحدث عن الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، بأن روسيا والولايات المتحدة ستناقشان جوانب التسوية الأوكرانية في المحادثات المقبلة في السعودية.

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وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول المحادثات المقبلة بين الوفدين الروسي والأمريكي في السعودية: "هناك أيضًا جوانب أخرى تتعلق بالتسوية الأوكرانية، التي يعتبرها الطرفان ضرورية (لمناقشتها في المباحثات المقبلة)".
وفي السياق، أكد بيسكوف أن موسكو لم تتلق أي إشارات من بروكسل بشأن رغبتها في المشاركة في عملية التسوية في أوكرانيا بعد المحادثة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أي إشارات من بروكسل بعد المحادثة الأخيرة بين بوتين وترامب حول استعدادهما لبدء عملية التفاوض: "إذا كنتم تقصدون إشارات لنا، فلا، لم نتلق أي إشارات".

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وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محادثة هاتفية، في 18 مارس/آذار الجاري، ناقشا خلالها قضية وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في الصراع الأوكراني، وشروط منع التصعيد، وعددا من القضايا الدولية. ووافق الرئيس الروسي على اقتراح الرئيس الأمريكي بشأن التوقف المتبادل عن توجيه ضربات لمنشآت البنية التحتية للطاقة من قبل أطراف الصراع في أوكرانيا.
وكان الكرملين قد صرح، في وقت سابق، بأن روسيا تسعى إلى تسوية سلمية طويلة الأمد في أوكرانيا تأخذ في الاعتبار مصالح موسكو ومخاوفها. وأكد الكرملين أن موسكو مستعدة دائمًا للمفاوضات، ولكن في الوقت نفسه، يجب ضمان المصالح الوطنية الروسية.
ترامب: على واشنطن التعامل مع روسيا لمساحتها الهائلة وقيمتها الاستراتيجية
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