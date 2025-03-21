https://sarabic.ae/20250321/إعلام-واشنطن-تريد-السيطرة-على-محطات-الطاقة-النووية-الأوكرانية-ضمن-صفقة-الموارد-1098824279.html
إعلام: واشنطن تريد السيطرة على محطات الطاقة النووية الأوكرانية ضمن صفقة الموارد
إعلام: واشنطن تريد السيطرة على محطات الطاقة النووية الأوكرانية ضمن صفقة الموارد
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية، أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة إلى إيجاد شروط جديدة، للوصول إلى الموارد الحيوية وأصول الطاقة في أوكرانيا، مما يؤدي إلى توسيع... 21.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-21T06:40+0000
2025-03-21T06:40+0000
2025-03-21T06:40+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، نقلاً عن مسؤولين أوكرانيين، قولهم إن "إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب تسعى إلى وضع شروط جديدة لوصول الولايات المتحدة إلى أصول المعادن والطاقة الحيوية في أوكرانيا، وتوسيع مطالبها الاقتصادية على كييف".ونقلت الصحيفة عن المسؤولين أن "واشنطن تريد من كييف الموافقة على أحكام مفصلة بشأن من يملك صندوق الاستثمار المشترك ويسيطر عليه، وأن تغطي الصفقة نطاقًا أوسع من الأصول التي تدخل في ملكية الولايات المتحدة، بما في ذلك محطات الطاقة النووية الأوكرانية".وأشارت الصحيفة، نقلاً عن المسؤولين الأوكرانيين رفيعي المستوى، المشاركين في المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن صفقة الموارد، أن إدارة ترامب لم تقدم بعد شروطًا جديدة لكييف.وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، بأن الأمور بشأن مفاوضات التسوية الأوكرانية تسير "بشكل جيد".وأضاف الرئيس الأمريكي: "نود أن نرى هذا الأمر ينتهي".
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
إعلام: واشنطن تريد السيطرة على محطات الطاقة النووية الأوكرانية ضمن صفقة الموارد
ذكرت وسائل إعلام غربية، أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة إلى إيجاد شروط جديدة، للوصول إلى الموارد الحيوية وأصول الطاقة في أوكرانيا، مما يؤدي إلى توسيع المطالب الاقتصادية على كييف.
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، نقلاً عن مسؤولين أوكرانيين، قولهم إن "إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب تسعى إلى وضع شروط جديدة لوصول الولايات المتحدة إلى أصول المعادن والطاقة الحيوية في أوكرانيا، وتوسيع مطالبها الاقتصادية على كييف".
ونقلت الصحيفة عن المسؤولين أن "واشنطن تريد من كييف الموافقة على أحكام مفصلة بشأن من يملك صندوق الاستثمار المشترك ويسيطر عليه، وأن تغطي الصفقة نطاقًا أوسع من الأصول التي تدخل في ملكية الولايات المتحدة، بما في ذلك محطات الطاقة النووية الأوكرانية".
22 نوفمبر 2024, 16:02 GMT
وقال المسؤولون الأوكرانيون إنهم يشعرون بالقلق من أن كييف، قد تضطر إلى قبول شروط غير مواتية، كجزء من صفقة موارد أوسع مع الولايات المتحدة.
وأشارت الصحيفة، نقلاً عن المسؤولين الأوكرانيين رفيعي المستوى، المشاركين في المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن صفقة الموارد، أن إدارة ترامب لم تقدم بعد شروطًا جديدة لكييف.
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، بأن الأمور بشأن مفاوضات التسوية الأوكرانية تسير "بشكل جيد".
وقال ترامب خلال حديثه مع الصحفيين في البيت الأبيض: "الأمور تسير على ما يرام فيما يتعلق بأوكرانيا وروسيا".
وأضاف الرئيس الأمريكي
: "نود أن نرى هذا الأمر ينتهي".