خبراء: قوات أوكرانية تدين بالولاء لدول أوروبية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
14:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة، وصاروخ يمني يخترق أجواء إسرائيل، وإدانات عربية ودولية
15:00 GMT
59 د
نبض افريقيا
هيمنة صينية واسعة على سوق المعادن في افريقيا، وأرض الصومال منفتحة على استقبال سكان غزة مقابل الاعتراف الدولي
16:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: إذا لم ينته الصراع في أوكرانيا خلال العام الحالي فقد ينتقل إلى الساحة العالمية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تصعد عدوانها على غزة وواشنطن تلوح بخطة مؤقتة لوقف إطلاق النار
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
عبدالله عيسى: أيها الشعراء المبدعون .. وحدكم من يجعل العالم أكثر جمالا وقابلية للحياة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
10:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بيارق النصر
جذور العدوانية الغربية ضد روسيا والهوية الجيوسياسية الاوراسية
14:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
15:00 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
15:25 GMT
18 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تصعد عدوانها على غزة وواشنطن تلوح بخطة مؤقتة لوقف إطلاق النار
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:30 GMT
20 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
إدارة ترامب تدرس الخروج من .. هل هي نزاهة عسكرية أم ضغط اقتصادي على الدول؟
17:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الجزائر ستصبح قوة في سوق الغاز العالمي
17:31 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"القسام" تقصف تل أبيب لأول مرة منذ استئناف الحرب على غزة، أردوغان: ليس لدينا وقت لـ"المشاحنات" مع المعارضة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250321/خبراء-قوات-أوكرانية-تدين-بالولاء-لدول-أوروبية--1098847985.html
خبراء: قوات أوكرانية تدين بالولاء لدول أوروبية
خبراء: قوات أوكرانية تدين بالولاء لدول أوروبية
سبوتنيك عربي
قال خبراء إن القوات الأوكرانية تعمل بعقيدة انتقامية باستهدافها لمنشآت الطاقة، في سعي منها لامتلاك أوراق ضغط. 21.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-21T21:39+0000
2025-03-21T21:38+0000
حصري
أخبار أوكرانيا
روسيا
الأخبار
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1c/1092160732_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bf0b08c8f05b493c2b6e63a5b530e4df.jpg
ويرى الخبراء أن أوكرانيا تغازل أوروبا بأنها ترفض الهدنة من جهة، وتسعى للإضرار بالاقتصاد الروسي والعالمي من جهة أخرى.وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن نظام كييف انتهك بالفعل الهدنة، التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية، بهجوم على منشأة للطاقة الروسية، والسؤال المطروح الآن هو كيف ستستمر واشنطن في التعامل مع "حثالة الإرهابيين المجانين".وكانت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى قد انعقدت في العاصمة السعودية الرياض، في 18 فبراير/ شباط الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن، على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات، وإنشاء مجموعات عمل لحل الأزمة الأوكرانية، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن واشنطن تسعى إلى إنهاء دائم للصراع في أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن انفجار محطة قياس الغاز سودجا، الذي نفذته وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية المنسحبة من منطقة كورسك، يعد استفزازًا متعمدًا من جانب كييف لتشويه سمعة مبادرات السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي.من ناحيته قال الباحث السياسي المصري هاني الجمل، إن التفجير يدل على حالة اليأس التي وصلت لها أوكرانيا، مساعي واشنطن معها من أجل قبول التهدئة مع روسيا، ولذلك عمدت إلى هذه العملية النوعية من أجل مغازلة الاتحاد الأوروبي لتعبر له أنها ترفض هذه الهدنة.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن زيلينسكي يفتقد إلى الشرعية الدستورية، وذلك بعد انتهاء فترة رئاسته، ولم يتم التجديد له من مجلس النواب الأوكراني وهو ما نوه له الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حالة إبرام اتفاق الهدنة مع أوكرانيا، بأن يكون الضامن هو مجلس النواب، ولذلك قد تكون هذه العمليات من قبل قوات أوكرانية لهم ولاءات سياسية لدول في الاتحاد الأوروبي أو غيرها من ذات الصلة بأوكرانيا.من ناحيته قال الخبير الأمني الجزائري، أكرم خريف، إن كييف تحاول الانتقام، وتعمل بعقيدة انتقامية في الوقت الراهن.وقالت الوزارة في بيان لها: "في ليلة 21 مارس/ آذار 2025، في حوالي الساعة 00:20، فجّر نظام كييف عمدا محطة قياس الغاز "سودجا"، الواقعة على بعد عدة مئات من الأمتار من حدود الدولة من جهة مقاطعة كورسك".إن منشأة البنية التحتية للطاقة هذه، والتي تم من خلالها ضخ أكثر من 40 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا سابقًا، إلى الدول المستهلكة الأوروبية، كانت تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية منذ 7 أغسطس/ آب 2024 حتى الآن.وأضاف البيان: "طوال الفترة الزمنية، استخدمت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية هذه المنشأة كواحدة من نقاطها اللوجستية "الآمنة".وتابع البيان: "بالتالي، فإن تقويض منشأة طاقة روسية مهمة من قبل وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية المنسحبة من أراضي منطقة كورسك يعد استفزازًا متعمدًا لنظام كييف، والذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار في السلسلة العامة للهجمات الأخيرة على البنية التحتية للطاقة في روسيا الاتحادية من أجل تشويه سمعة مبادرات السلام للرئيس الأمريكي".
https://sarabic.ae/20250320/الدفاع-الروسية-تدمير-دبابة-و19-آلية-عسكرية-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1098805613.html
https://sarabic.ae/20250321/خبير-عسكري-سعودي-أوكرانيا-تستهدف-مراكز-الطاقة-للإضرار-بالعالم-والضغط-على-أوروبا-1098844138.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1c/1092160732_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0a06dd4139f43a7df304e43884a5e04c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار أوكرانيا, روسيا, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
حصري, أخبار أوكرانيا, روسيا, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن

خبراء: قوات أوكرانية تدين بالولاء لدول أوروبية

21:39 GMT 21.03.2025
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورمحطة كورسك للطاقة النووية
محطة كورسك للطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
قال خبراء إن القوات الأوكرانية تعمل بعقيدة انتقامية باستهدافها لمنشآت الطاقة، في سعي منها لامتلاك أوراق ضغط.
ويرى الخبراء أن أوكرانيا تغازل أوروبا بأنها ترفض الهدنة من جهة، وتسعى للإضرار بالاقتصاد الروسي والعالمي من جهة أخرى.
وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن نظام كييف انتهك بالفعل الهدنة، التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية، بهجوم على منشأة للطاقة الروسية، والسؤال المطروح الآن هو كيف ستستمر واشنطن في التعامل مع "حثالة الإرهابيين المجانين".

وأضافت زاخاروفا على القناة الأولى الروسية: "نعتقد أن هذه الهدنة، التي اقترحها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية (دونالد ترامب)، قد انُتهكت بالفعل من قبل نظام كييف. كيف سيستمر الجانب الأمريكي في التعامل مع هذه الحثالة الإرهابية المجنونة، هذا هو السؤال الكبير".

طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: تدمير دبابة و19 آلية عسكرية أوكرانية في مقاطعة كورسك
أمس, 11:37 GMT
وكانت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى قد انعقدت في العاصمة السعودية الرياض، في 18 فبراير/ شباط الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن، على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات، وإنشاء مجموعات عمل لحل الأزمة الأوكرانية، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن واشنطن تسعى إلى إنهاء دائم للصراع في أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن انفجار محطة قياس الغاز سودجا، الذي نفذته وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية المنسحبة من منطقة كورسك، يعد استفزازًا متعمدًا من جانب كييف لتشويه سمعة مبادرات السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي.
من ناحيته قال الباحث السياسي المصري هاني الجمل، إن التفجير يدل على حالة اليأس التي وصلت لها أوكرانيا، مساعي واشنطن معها من أجل قبول التهدئة مع روسيا، ولذلك عمدت إلى هذه العملية النوعية من أجل مغازلة الاتحاد الأوروبي لتعبر له أنها ترفض هذه الهدنة.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن زيلينسكي يفتقد إلى الشرعية الدستورية، وذلك بعد انتهاء فترة رئاسته، ولم يتم التجديد له من مجلس النواب الأوكراني وهو ما نوه له الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حالة إبرام اتفاق الهدنة مع أوكرانيا، بأن يكون الضامن هو مجلس النواب، ولذلك قد تكون هذه العمليات من قبل قوات أوكرانية لهم ولاءات سياسية لدول في الاتحاد الأوروبي أو غيرها من ذات الصلة بأوكرانيا.
من ناحيته قال الخبير الأمني الجزائري، أكرم خريف، إن كييف تحاول الانتقام، وتعمل بعقيدة انتقامية في الوقت الراهن.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن أوكرانيا فشلت بشكل كبير وتسعى للانتقام، سعيا لامتلاك أوراق تفاوضية خلال الفترة المقبلة، رغم تكرارها لخرق الاتفاق.
محطة كورسك للطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
خبير عسكري سعودي: أوكرانيا تستهدف مراكز الطاقة للإضرار بالعالم والضغط على أوروبا
17:57 GMT
وقالت الوزارة في بيان لها: "في ليلة 21 مارس/ آذار 2025، في حوالي الساعة 00:20، فجّر نظام كييف عمدا محطة قياس الغاز "سودجا"، الواقعة على بعد عدة مئات من الأمتار من حدود الدولة من جهة مقاطعة كورسك".
إن منشأة البنية التحتية للطاقة هذه، والتي تم من خلالها ضخ أكثر من 40 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا سابقًا، إلى الدول المستهلكة الأوروبية، كانت تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية منذ 7 أغسطس/ آب 2024 حتى الآن.
وأضاف البيان: "طوال الفترة الزمنية، استخدمت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية هذه المنشأة كواحدة من نقاطها اللوجستية "الآمنة".
وتابع البيان: "بالتالي، فإن تقويض منشأة طاقة روسية مهمة من قبل وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية المنسحبة من أراضي منطقة كورسك يعد استفزازًا متعمدًا لنظام كييف، والذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار في السلسلة العامة للهجمات الأخيرة على البنية التحتية للطاقة في روسيا الاتحادية من أجل تشويه سمعة مبادرات السلام للرئيس الأمريكي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала