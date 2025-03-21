https://sarabic.ae/20250321/خبراء-قوات-أوكرانية-تدين-بالولاء-لدول-أوروبية--1098847985.html
خبراء: قوات أوكرانية تدين بالولاء لدول أوروبية
خبراء: قوات أوكرانية تدين بالولاء لدول أوروبية
سبوتنيك عربي
قال خبراء إن القوات الأوكرانية تعمل بعقيدة انتقامية باستهدافها لمنشآت الطاقة، في سعي منها لامتلاك أوراق ضغط. 21.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-21T21:39+0000
2025-03-21T21:39+0000
2025-03-21T21:38+0000
حصري
أخبار أوكرانيا
روسيا
الأخبار
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1c/1092160732_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bf0b08c8f05b493c2b6e63a5b530e4df.jpg
ويرى الخبراء أن أوكرانيا تغازل أوروبا بأنها ترفض الهدنة من جهة، وتسعى للإضرار بالاقتصاد الروسي والعالمي من جهة أخرى.وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن نظام كييف انتهك بالفعل الهدنة، التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية، بهجوم على منشأة للطاقة الروسية، والسؤال المطروح الآن هو كيف ستستمر واشنطن في التعامل مع "حثالة الإرهابيين المجانين".وكانت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى قد انعقدت في العاصمة السعودية الرياض، في 18 فبراير/ شباط الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن، على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات، وإنشاء مجموعات عمل لحل الأزمة الأوكرانية، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن واشنطن تسعى إلى إنهاء دائم للصراع في أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن انفجار محطة قياس الغاز سودجا، الذي نفذته وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية المنسحبة من منطقة كورسك، يعد استفزازًا متعمدًا من جانب كييف لتشويه سمعة مبادرات السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي.من ناحيته قال الباحث السياسي المصري هاني الجمل، إن التفجير يدل على حالة اليأس التي وصلت لها أوكرانيا، مساعي واشنطن معها من أجل قبول التهدئة مع روسيا، ولذلك عمدت إلى هذه العملية النوعية من أجل مغازلة الاتحاد الأوروبي لتعبر له أنها ترفض هذه الهدنة.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن زيلينسكي يفتقد إلى الشرعية الدستورية، وذلك بعد انتهاء فترة رئاسته، ولم يتم التجديد له من مجلس النواب الأوكراني وهو ما نوه له الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حالة إبرام اتفاق الهدنة مع أوكرانيا، بأن يكون الضامن هو مجلس النواب، ولذلك قد تكون هذه العمليات من قبل قوات أوكرانية لهم ولاءات سياسية لدول في الاتحاد الأوروبي أو غيرها من ذات الصلة بأوكرانيا.من ناحيته قال الخبير الأمني الجزائري، أكرم خريف، إن كييف تحاول الانتقام، وتعمل بعقيدة انتقامية في الوقت الراهن.وقالت الوزارة في بيان لها: "في ليلة 21 مارس/ آذار 2025، في حوالي الساعة 00:20، فجّر نظام كييف عمدا محطة قياس الغاز "سودجا"، الواقعة على بعد عدة مئات من الأمتار من حدود الدولة من جهة مقاطعة كورسك".إن منشأة البنية التحتية للطاقة هذه، والتي تم من خلالها ضخ أكثر من 40 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا سابقًا، إلى الدول المستهلكة الأوروبية، كانت تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية منذ 7 أغسطس/ آب 2024 حتى الآن.وأضاف البيان: "طوال الفترة الزمنية، استخدمت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية هذه المنشأة كواحدة من نقاطها اللوجستية "الآمنة".وتابع البيان: "بالتالي، فإن تقويض منشأة طاقة روسية مهمة من قبل وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية المنسحبة من أراضي منطقة كورسك يعد استفزازًا متعمدًا لنظام كييف، والذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار في السلسلة العامة للهجمات الأخيرة على البنية التحتية للطاقة في روسيا الاتحادية من أجل تشويه سمعة مبادرات السلام للرئيس الأمريكي".
https://sarabic.ae/20250320/الدفاع-الروسية-تدمير-دبابة-و19-آلية-عسكرية-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1098805613.html
https://sarabic.ae/20250321/خبير-عسكري-سعودي-أوكرانيا-تستهدف-مراكز-الطاقة-للإضرار-بالعالم-والضغط-على-أوروبا-1098844138.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1c/1092160732_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0a06dd4139f43a7df304e43884a5e04c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, أخبار أوكرانيا, روسيا, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
حصري, أخبار أوكرانيا, روسيا, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
خبراء: قوات أوكرانية تدين بالولاء لدول أوروبية
حصري
قال خبراء إن القوات الأوكرانية تعمل بعقيدة انتقامية باستهدافها لمنشآت الطاقة، في سعي منها لامتلاك أوراق ضغط.
ويرى الخبراء أن أوكرانيا تغازل أوروبا بأنها ترفض الهدنة من جهة، وتسعى للإضرار بالاقتصاد الروسي والعالمي من جهة أخرى.
وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن نظام كييف انتهك بالفعل الهدنة، التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية، بهجوم على منشأة للطاقة الروسية، والسؤال المطروح الآن هو كيف ستستمر واشنطن في التعامل مع "حثالة الإرهابيين المجانين".
وأضافت زاخاروفا على القناة الأولى الروسية: "نعتقد أن هذه الهدنة، التي اقترحها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية (دونالد ترامب)، قد انُتهكت بالفعل من قبل نظام كييف. كيف سيستمر الجانب الأمريكي في التعامل مع هذه الحثالة الإرهابية المجنونة، هذا هو السؤال الكبير".
وكانت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى قد انعقدت في العاصمة السعودية الرياض، في 18 فبراير/ شباط الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن، على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات، وإنشاء مجموعات عمل لحل الأزمة الأوكرانية، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن واشنطن تسعى إلى إنهاء دائم للصراع في أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن انفجار محطة قياس الغاز سودجا، الذي نفذته وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية المنسحبة من منطقة كورسك، يعد استفزازًا متعمدًا من جانب كييف
لتشويه سمعة مبادرات السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي.
من ناحيته قال الباحث السياسي المصري هاني الجمل، إن التفجير يدل على حالة اليأس التي وصلت لها أوكرانيا، مساعي واشنطن معها من أجل قبول التهدئة مع روسيا، ولذلك عمدت إلى هذه العملية النوعية من أجل مغازلة الاتحاد الأوروبي لتعبر له أنها ترفض هذه الهدنة.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن زيلينسكي يفتقد إلى الشرعية الدستورية، وذلك بعد انتهاء فترة رئاسته، ولم يتم التجديد له من مجلس النواب الأوكراني وهو ما نوه له الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حالة إبرام اتفاق الهدنة مع أوكرانيا، بأن يكون الضامن هو مجلس النواب، ولذلك قد تكون هذه العمليات من قبل قوات أوكرانية لهم ولاءات سياسية لدول في الاتحاد الأوروبي أو غيرها من ذات الصلة بأوكرانيا.
من ناحيته قال الخبير الأمني الجزائري، أكرم خريف، إن كييف تحاول الانتقام، وتعمل بعقيدة انتقامية في الوقت الراهن.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن أوكرانيا فشلت بشكل كبير وتسعى للانتقام، سعيا لامتلاك أوراق تفاوضية خلال الفترة المقبلة، رغم تكرارها لخرق الاتفاق.
وقالت الوزارة في بيان لها: "في ليلة 21 مارس/ آذار 2025، في حوالي الساعة 00:20، فجّر نظام كييف عمدا محطة قياس الغاز "سودجا"، الواقعة على بعد عدة مئات من الأمتار من حدود الدولة من جهة مقاطعة كورسك".
إن منشأة البنية التحتية للطاقة هذه، والتي تم من خلالها ضخ أكثر من 40 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا سابقًا، إلى الدول المستهلكة الأوروبية، كانت تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية منذ 7 أغسطس/ آب 2024 حتى الآن.
وأضاف البيان: "طوال الفترة الزمنية، استخدمت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية هذه المنشأة كواحدة من نقاطها اللوجستية "الآمنة".
وتابع البيان: "بالتالي، فإن تقويض منشأة طاقة روسية مهمة من قبل وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية المنسحبة من أراضي منطقة كورسك يعد استفزازًا متعمدًا لنظام كييف، والذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار في السلسلة العامة للهجمات الأخيرة على البنية التحتية للطاقة في روسيا الاتحادية من أجل تشويه سمعة مبادرات السلام للرئيس الأمريكي".