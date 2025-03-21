https://sarabic.ae/20250321/خبير-عسكري-سعودي-أوكرانيا-تستهدف-مراكز-الطاقة-للإضرار-بالعالم-والضغط-على-أوروبا-1098844138.html

خبير عسكري سعودي: أوكرانيا تستهدف مراكز الطاقة للإضرار بالعالم والضغط على أوروبا

خبير عسكري سعودي: أوكرانيا تستهدف مراكز الطاقة للإضرار بالعالم والضغط على أوروبا

سبوتنيك عربي

قالت وزارة الدفاع الروسية إن انفجار محطة قياس الغاز "سودجا"، الذي نفذته وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية المنسحبة من منطقة كورسك، يعد استفزازًا متعمدًا من... 21.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-21T17:57+0000

2025-03-21T17:57+0000

2025-03-21T17:57+0000

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وعلق العميد فيصل العنزي، الخبير العسكري السعودي، على ما قامت به القوات الأوكرانية من استهداف لمحطة "سودجا"، قائلا إن تفجير المحطة من قبل القوات الأوكرانية يعد بمثابة محاولة ضغط على أوروبا.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن عملية تفجير المحطة من قبل القوات الأوكرانية مع بداية الهدنة المتفق عليها بشأن عدم استهداف مصادر الطاقة، يمكن تفسيرها بأن الجانب الأوكراني يحاول إفشال الهدنة، ولا يرغب في استمرارها.ولفت إلى أن هناك قيادات عسكرية على الأرض في أوكرانيا لا ترغب في تلقي الأوامر من القيادة السياسية في أوكرانيا، أي أنها غير راغبة في زيلنيسكي وتتصرف بشكل منفرد.وأشار إلى أن استخبارات بعض الدول الغربية كانت توفر بعض المعلومات وتقدمها لأوكرانيا منذ بداية الأحداث، في حين أن التفجير الحالي يختلف في طبيعته عن تفجير أنبوب الغاز "نورد ستريم 1 ، نورد ستريم 2"، في ظل اتهامات قائمة تجاه عدة أطراف.وشدد على أن الهدف من التفجيرات السابقة والتفجير الأخير لمحطة الطاقة، يؤكد أن الأهداف واحدة وتتمثل في الرغبة والإضرار بالاقتصاد الروسي، والضغط على أوروبا بشكل أكبر.وتابع: "في مقابل الخروقات والعمليات التي تقوم بها القوات الأوكرانية، نلاحظ الانضباط العالي من القيادة السياسية الروسية وتوجيهاتها للقيادة العسكرية التي تواصل عملياتها دون استهداف مراكز الطاقة، والتي تستمر 30 يوما، في حين أن القوات الأوكرانية تسعى للإضرار ليس فقط بالاقتصاد الروسي بل بالعالم أجمع، وتبدو أيضا غير راغبة في الالتزام بالهدنة".وشدد على عدم وجود رغبة في الرئيس الحالي في أوكرانيا زيلنيسكي، الفاقد للشرعية، والذي أوقف الانتخابات السابقة، وهو ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا.وقالت الوزارة في بيان لها: "في ليلة 21 مارس/ آذار 2025، في حوالي الساعة 00:20، فجّر نظام كييف عمدا محطة قياس الغاز "سودجا"، الواقعة على بعد عدة مئات من الأمتار من حدود الدولة من جهة مقاطعة كورسك".ومنشأة البنية التحتية للطاقة هذه، والتي تم من خلالها ضخ أكثر من 40 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا سابقًا، إلى الدول المستهلكة الأوروبية، كانت تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية منذ 7 أغسطس/ آب 2024 حتى الآن.وأضاف البيان: "طوال الفترة الزمنية، استخدمت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية هذه المنشأة كواحدة من نقاطها اللوجستية "الآمنة".وتابع البيان: "بالتالي، فإن تقويض منشأة طاقة روسية مهمة من قبل وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية المنسحبة من أراضي منطقة كورسك يعد استفزازًا متعمدًا لنظام كييف، والذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار في السلسلة العامة للهجمات الأخيرة على البنية التحتية للطاقة في روسيا الاتحادية من أجل تشويه سمعة مبادرات السلام للرئيس الأمريكي".وكانت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى قد انعقدت في العاصمة السعودية الرياض، في 18 فبراير/ شباط الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن، على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات، وإنشاء مجموعات عمل لحل الأزمة الأوكرانية، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن واشنطن تسعى إلى إنهاء دائم للصراع في أوكرانيا.

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