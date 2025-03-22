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https://sarabic.ae/20250322/وزير-الطاقة-الإسرائيلي-يطالب-بمحاكمة-لابيد-بتهمة-التحريض-على-الفتنة-1098863270.html
وزير الطاقة الإسرائيلي يطالب بمحاكمة لابيد بتهمة التحريض على الفتنة
وزير الطاقة الإسرائيلي يطالب بمحاكمة لابيد بتهمة التحريض على الفتنة
سبوتنيك عربي
صرح إيلي كوهين وزير الطاقة الإسرائيلي، اليوم السبت، بأن يائير لابيد زعيم المعارضة، غير مسؤول وخصم للدولة. 22.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-22T19:19+0000
2025-03-22T19:19+0000
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ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "يسرائيل نيوز"، مساء اليوم السبت، عن إيلي كوهين اتهامه لزعيم المعارضة الإسرائيلي بالتحريض على الفتنة، واصفا إياه بأنه "خصم للدولة وغير مسؤول".وطالب إيلي كوهين بالتحقيق مع يائير لابيد بتهمة التحريض على الفتنة، مضيفا أن "لابيد الذي اعترف أنه لا يفهم شيئا بالاقتصاد يتضح أيضا أنه لا يفهم شيئا في الديمقراطية".وفي السياق نفسه، خرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين، أول أمس الخميس، وألجمعة، وكذلك اليوم السبت، إلى الشوارع والتظاهر لليوم الرابع على التوالي، اعتراضا على سياسات حكومة بنيامين نتنياهو، يقود بعضها يائير لابيد.وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور لاعتداءات الشرطة الإسرائيلية على المتظاهرين، من معارضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وقام أفراد الشرطة الإسرائيلية بالاعتداء على المتظاهرين وتحطيم نوافذ مركبات لمواطنين، في ظل خروج الآلاف من الإسرائيليين في مسيرات بعدة مدن على رأسها القدس المحتلة وتل أبيب، اعتراضا على قرار "إقالة رئيس جهاز "الشاباك"، رونين بار، والتخلي عن المحتجزين الإسرائيليين"، بعد استئناف الحرب في قطاع غزة.وشهدت المظاهرات أعمال عنف وغلق طرقات، استخدمت فيها الشرطة العنف بتكسير نوافد المركبات، لإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.وأكدت "القناة 12" الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية اعتدت بالضرب على رئيس حزب "الديمقراطيين"، يائير غولان، الذي سقط على الأرض بعدما أطاح به أحد أفراد الشرطة، خلال مشاركته في مظاهرات الأمس، رفضا لإقالة رئيس الشاباك.وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" قد وافق، فجر الجمعة، على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إقالة رونين بار، رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
https://sarabic.ae/20250321/اعتراضا-على-إقالة-رئيس-الشاباك-غضب-عارم-في-إسرائيل-واعتداءات-على-رؤساء-أحزاب-ومتظاهرين-فيديو-1098828760.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار

وزير الطاقة الإسرائيلي يطالب بمحاكمة لابيد بتهمة التحريض على الفتنة

19:19 GMT 22.03.2025
© AP Photo / Ariel Schalitزعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد
زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
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صرح إيلي كوهين وزير الطاقة الإسرائيلي، اليوم السبت، بأن يائير لابيد زعيم المعارضة، غير مسؤول وخصم للدولة.
ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "يسرائيل نيوز"، مساء اليوم السبت، عن إيلي كوهين اتهامه لزعيم المعارضة الإسرائيلي بالتحريض على الفتنة، واصفا إياه بأنه "خصم للدولة وغير مسؤول".
وطالب إيلي كوهين بالتحقيق مع يائير لابيد بتهمة التحريض على الفتنة، مضيفا أن "لابيد الذي اعترف أنه لا يفهم شيئا بالاقتصاد يتضح أيضا أنه لا يفهم شيئا في الديمقراطية".
مظاهرة ضد الإصلاح القضائي في تل أبيب، إسرائيل 26 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
اعتراضا على إقالة رئيس "الشاباك".. غضب عارم في إسرائيل.. فيديو
أمس, 08:04 GMT
وفي السياق نفسه، خرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين، أول أمس الخميس، وألجمعة، وكذلك اليوم السبت، إلى الشوارع والتظاهر لليوم الرابع على التوالي، اعتراضا على سياسات حكومة بنيامين نتنياهو، يقود بعضها يائير لابيد.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور لاعتداءات الشرطة الإسرائيلية على المتظاهرين، من معارضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقام أفراد الشرطة الإسرائيلية بالاعتداء على المتظاهرين وتحطيم نوافذ مركبات لمواطنين، في ظل خروج الآلاف من الإسرائيليين في مسيرات بعدة مدن على رأسها القدس المحتلة وتل أبيب، اعتراضا على قرار "إقالة رئيس جهاز "الشاباك"، رونين بار، والتخلي عن المحتجزين الإسرائيليين"، بعد استئناف الحرب في قطاع غزة.
وشهدت المظاهرات أعمال عنف وغلق طرقات، استخدمت فيها الشرطة العنف بتكسير نوافد المركبات، لإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.
وأكدت "القناة 12" الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية اعتدت بالضرب على رئيس حزب "الديمقراطيين"، يائير غولان، الذي سقط على الأرض بعدما أطاح به أحد أفراد الشرطة، خلال مشاركته في مظاهرات الأمس، رفضا لإقالة رئيس الشاباك.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" قد وافق، فجر الجمعة، على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إقالة رونين بار، رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك".
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
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