https://sarabic.ae/20250323/الجيش-الإسرائيلي-يأمر-سكان-تل-السلطان-في-رفح-بالإخلاء-سيرا-على-الأقدام-1098869251.html
الجيش الإسرائيلي يأمر سكان تل السلطان في رفح بالإخلاء سيرا على الأقدام
الجيش الإسرائيلي يأمر سكان تل السلطان في رفح بالإخلاء سيرا على الأقدام
سبوتنيك عربي
أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنذارا عاجلا بالإخلاء إلى سكان قطاع غزة الموجودين في منطقة تل السلطان في رفح. 23.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-23T09:03+0000
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وقال أدرعي في بيان عبر موقع "إكس": "بدأ جيش الدفاع هجوما لضرب المنظمات الإرهابية حيث تعتبر المنطقة التي يوجدون فيها منطقة قتال خطيرة".وأضاف المتحدث الإسرائيلي أن "شارع غوش قطيف يعتبر مسارًا إنسانيًا لاستخدامكم من أجل الانتقال إلى منطقة المواصي"، محذرا من التحرك بالمركبات.واختتم البيان بالتشديد على ضرورة الإخلاء الفوري للمنطقة، مع التأكيد السكان بالبقاء في مراكز الإيواء والخيام والبيوت أو الانتقال عبر طرقات أخرى غير محددة تعرض حياتهم وحياة عائلاتهم للخطر.وفي وقت سابق، وافق المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، على اقتراح قدّمه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يقضي بإنشاء إدارة جديدة داخل وزارة الدفاع تتولى تنظيم وتمكين الفلسطينيين من مغادرة قطاع غزة "طوعا" إلى دول ثالثة.وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي في بيان، إن الإدارة الجديدة ستعمل على "التحضير لتأمين وتنظيم مغادرة سكان غزة بشكل آمن ومنضبط".وأوضح أن ذلك سيتم عبر توفير مسارات تنقل، وتدابير فحص للمسافرين في معابر محددة داخل القطاع، بالإضافة إلى تنسيق البنية التحتية اللازمة لتسهيل السفر برا وبحرا وجوا إلى وجهاتهم النهائية.كما أشار البيان إلى أن هذه الجهود تتم "بما يتماشى مع القوانين الإسرائيلية والدولية، وبما يتوافق مع رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".وفي تعليقه على القرار، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "نعمل بكل الوسائل لتنفيذ رؤية الرئيس الأمريكي، وسنسمح لأي مواطن من غزة يرغب في الانتقال إلى دولة ثالثة بالقيام بذلك"، ومن المقرر أن يتم قريبًا تعيين رئيس للإدارة الجديدة، وفق ما أفاد به مكتب وزير الدفاع.
https://sarabic.ae/20250323/إعلام-إسرائيل-تعرض-على-حماس-خطة-من-مرحلتين-لتحرير-رهائن-من-غزة-1098865789.html
https://sarabic.ae/20250321/بعد-الاجتياح-البري-خبراء-إسرائيل-تسيطر-على-مساحات-واسعة-وتفصل-شمال-غزة-عن-جنوبها-1098842864.html
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العالم العربي, أخبار إثيوبيا, غزة, قطاع غزة, أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح
العالم العربي, أخبار إثيوبيا, غزة, قطاع غزة, أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح
الجيش الإسرائيلي يأمر سكان تل السلطان في رفح بالإخلاء سيرا على الأقدام
أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنذارا عاجلا بالإخلاء إلى سكان قطاع غزة الموجودين في منطقة تل السلطان في رفح.
وقال أدرعي في بيان عبر موقع "إكس": "بدأ جيش الدفاع هجوما لضرب المنظمات الإرهابية حيث تعتبر المنطقة التي يوجدون فيها منطقة قتال خطيرة".
وأضاف المتحدث الإسرائيلي أن "شارع غوش قطيف يعتبر مسارًا إنسانيًا لاستخدامكم من أجل الانتقال إلى منطقة المواصي"، محذرا من التحرك بالمركبات.
واختتم البيان بالتشديد على ضرورة الإخلاء الفوري للمنطقة، مع التأكيد السكان بالبقاء في مراكز الإيواء والخيام والبيوت أو الانتقال عبر طرقات أخرى غير محددة تعرض حياتهم وحياة عائلاتهم للخطر.
وفي وقت سابق، وافق المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، على اقتراح قدّمه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يقضي بإنشاء إدارة جديدة داخل وزارة الدفاع تتولى تنظيم وتمكين الفلسطينيين من مغادرة قطاع غزة "طوعا" إلى دول ثالثة.
وحسب صحيفة
"تايمز أوف إسرائيل"، قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي في بيان، إن الإدارة الجديدة ستعمل على "التحضير لتأمين وتنظيم مغادرة سكان غزة بشكل آمن ومنضبط".
وأوضح أن ذلك سيتم عبر توفير مسارات تنقل، وتدابير فحص للمسافرين في معابر محددة داخل القطاع، بالإضافة إلى تنسيق البنية التحتية اللازمة لتسهيل السفر برا وبحرا وجوا إلى وجهاتهم النهائية.
كما أشار البيان إلى أن هذه الجهود تتم "بما يتماشى مع القوانين الإسرائيلية والدولية، وبما يتوافق مع رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وفي تعليقه على القرار، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "نعمل بكل الوسائل لتنفيذ رؤية الرئيس الأمريكي، وسنسمح لأي مواطن من غزة يرغب في الانتقال إلى دولة ثالثة بالقيام بذلك"، ومن المقرر أن يتم قريبًا تعيين رئيس للإدارة الجديدة، وفق ما أفاد به مكتب وزير الدفاع.