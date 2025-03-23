https://sarabic.ae/20250323/الشعب-الجمهوري-التركي-يبدأ-انتخابات-لاختيار-مرشحه-للرئاسة-بمشاركة-زوجة-إمام-أوغلو-فيديو---1098870698.html
"الشعب الجمهوري" التركي يبدأ انتخابات لاختيار مرشحه للرئاسة بمشاركة زوجة إمام أوغلو... فيديو
"الشعب الجمهوري" التركي يبدأ انتخابات لاختيار مرشحه للرئاسة بمشاركة زوجة إمام أوغلو... فيديو
سبوتنيك عربي
بدأ التصويت الأولي، صباح اليوم الأحد، لاختيار مرشح حزب "الشعب الجمهوري" في الانتخابات الرئاسية التركية المقبلة، حيث كان إمام أوغلو المرشح الوحيد للحزب قبل... 23.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-23T10:20+0000
2025-03-23T10:20+0000
2025-03-23T10:20+0000
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ويتم التصويت في 5600 مركز اقتراع في جميع أنحاء تركيا، ومن المتوقع أن يحضره أكثر من مليون شخص، في 81 محافظة، حيث سيعلن اسم المرشح اليوم بعد الانتهاء من عد الأصوات.وتأتي هذه الانتخابات في وقت حرج، حيث أمرت محكمة الصلح الجزائية في تريكا، صباح اليوم الأحد، بحبس عمدة مدينة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، على ذمة التحقيق في إطار تحقيقات بمزاعم فساد متعلقة بالبلدية، فيما شهدت أجواء المحكمة التي بدأت أمس توترا كبيرا بسبب توافد المحتجين.وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فقد أحالت الشرطة إمام أوغلو وعددا من المشتبهين إلى المحكمة بعد أخذ إفادتهم، وأمرت محكمة الصلح الجزائية بحبس إمام أوغلو على ذمة التحقيق.أما في القضية الثانية المتعلقة بالانتهاكات في إطار المناقصات المدينة، تم الإفراج عن إمام أوغلو بكفالة. وبذلك اختفت إمكانية تعيين وصي خارجي من الدولة على بلدية إسطنبول.وفي وقت سابق، أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول، اعتقال السياسي المعارض إمام أوغلو في قضية ارتباطه بمنظمة متورطة في الفساد والرشوة والترويج للأنشطة الإرهابية، وهي تهم نفاها أوغلو. أفاد مراسل "سبوتنيك"، مساء أمس السبت، بأن الشرطة أغلقت شوارع أنقرة المركزية بسبب تدفق المتظاهرين المؤيدين لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل، أكرم إمام أوغلو.أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول، يوم الأربعاء الماضي، اعتقال إمام أوغلو في قضية منظمة متورطة في الفساد والرشوة ودعم الأنشطة الإرهابية.وأدلى السياسي المعارض، أمس السبت، بشهادته لمدة خمس ساعات في قصر العدل بمنطقة تشاغلايان، ووفقًا لقناة "خبر"، فقد رفض الاتهامات الموجهة إليه بالارتباط بمنظمات إرهابية وانتقد طريقة اعتقاله.
https://sarabic.ae/20250323/أمر-باعتقال-أكرم-إمام-أوغلو-على-خلفية-تحقيقات-في-قضايا-فساد-وتوتر-كبير-داخل-المحكمة-فيديو--1098868127.html
https://sarabic.ae/20250320/أردوغان-عن-اعتقال-أكرم-أوغلو-ليس-لدينا-وقت-لـالمشاحنات-مع-المعارضة-1098817366.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, احتجاجات, إسطنبول
العالم, أخبار تركيا اليوم, احتجاجات, إسطنبول
"الشعب الجمهوري" التركي يبدأ انتخابات لاختيار مرشحه للرئاسة بمشاركة زوجة إمام أوغلو... فيديو
بدأ التصويت الأولي، صباح اليوم الأحد، لاختيار مرشح حزب "الشعب الجمهوري" في الانتخابات الرئاسية التركية المقبلة، حيث كان إمام أوغلو المرشح الوحيد للحزب قبل اعتقاله.
ويتم التصويت في 5600 مركز اقتراع في جميع أنحاء تركيا، ومن المتوقع أن يحضره أكثر من مليون شخص، في 81 محافظة، حيث سيعلن اسم المرشح اليوم بعد الانتهاء من عد الأصوات.
وخلال التصويت، وضع إمام أوغلو كمرشح وحيد لحزب "الشعب الجمهوري" التركي، كتضامن رمزي مع المعارض التركي المعتقل.
وتأتي هذه الانتخابات في وقت حرج، حيث أمرت محكمة الصلح الجزائية في تريكا، صباح اليوم الأحد، بحبس عمدة مدينة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، على ذمة التحقيق في إطار تحقيقات بمزاعم فساد متعلقة بالبلدية، فيما شهدت أجواء المحكمة التي بدأت أمس توترا كبيرا بسبب توافد المحتجين.
وبحسب وكالة "الأناضول" التركية
، فقد أحالت الشرطة إمام أوغلو وعددا من المشتبهين إلى المحكمة بعد أخذ إفادتهم، وأمرت محكمة الصلح الجزائية بحبس إمام أوغلو على ذمة التحقيق.
أما في القضية الثانية المتعلقة بالانتهاكات في إطار المناقصات المدينة، تم الإفراج عن إمام أوغلو بكفالة. وبذلك اختفت إمكانية تعيين وصي خارجي من الدولة على بلدية إسطنبول.
أحضر ممثلو الادعاء إمام أوغلو إلى المحكمة، في وقت سابق من صباح اليوم، لطلب اعتقاله بتهمة "الفساد" و"الإرهاب".
وفي وقت سابق، أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول، اعتقال السياسي المعارض إمام أوغلو في قضية ارتباطه بمنظمة متورطة في الفساد والرشوة والترويج للأنشطة الإرهابية، وهي تهم نفاها أوغلو.
أفاد مراسل "سبوتنيك"، مساء أمس السبت، بأن الشرطة أغلقت شوارع أنقرة
المركزية بسبب تدفق المتظاهرين المؤيدين لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل، أكرم إمام أوغلو.
أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول، يوم الأربعاء الماضي، اعتقال إمام أوغلو في قضية منظمة متورطة في الفساد
والرشوة ودعم الأنشطة الإرهابية.
وأكد السياسي المعارض أنه "لا ينوي الاستسلام" تحت ضغط السلطات، فيما تسببت عملية الاعتقال باحتجاجات حاشدة.
وأدلى السياسي المعارض، أمس السبت، بشهادته لمدة خمس ساعات في قصر العدل بمنطقة تشاغلايان، ووفقًا لقناة "خبر"، فقد رفض الاتهامات الموجهة إليه بالارتباط بمنظمات إرهابية وانتقد طريقة اعتقاله.