https://sarabic.ae/20250323/خبير-عسكري-لبنان-نفذ-وقف-إطلاق-النار-من-جانبه-لكن-إسرائيل-لم-تلتزم--1098871700.html

خبير عسكري: لبنان نفذ وقف إطلاق النار من جانبه لكن إسرائيل لم تلتزم

خبير عسكري: لبنان نفذ وقف إطلاق النار من جانبه لكن إسرائيل لم تلتزم

سبوتنيك عربي

أكد الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد ناجي ملاعب، أن "لبنان هو الذي نفذ وقف إطلاق النار من جانبه ولكن إسرائيل حتى اليوم لم تلتزم بوقف إطلاق النار". 23.03.2025, سبوتنيك عربي

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وتابع الخبيرفي تصريح لـ"سبوتنيك": "وما حصل بالأمس لا يعيدنا إلى أجواء صعبة أكثر من الذي حدث من قبل، خاصةً وأن إسرائيل لم تكن بحاجة إلى ذريعة حتى تقوم بالقصف بل فعلت ذلك في السابق أكثر من الذي قامت به بالأمس دون أي عذر".وأضاف ملاعب أن "ما يقوله وزير الدفاع اللبناني وهو العودة إلى ما قبل 7 أكتوبر يعتبر كلام صحيح لأنه لا سلاح خارج السلطة الشرعية ولا يمكن أن نعود إلى مرحلة الفراغ السياسي التي كانت موجودة من قبل".وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أمس، إن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة تولين أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد خمسة أشخاص من بينهم طفلة وإصابة أحد عشر آخرين بجروح من بينهم طفلان".وفي السياق نفسه، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع إسرائيل كاتس، تعليقات للجيش الإسرائيلي بشن موجة ثانية من الهجمات ضد أهداف لـ"حزب الله" في لبنان.

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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, لبنان, غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, الحرب على حزب الله