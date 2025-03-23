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خبير عسكري: لبنان نفذ وقف إطلاق النار من جانبه لكن إسرائيل لم تلتزم
خبير عسكري: لبنان نفذ وقف إطلاق النار من جانبه لكن إسرائيل لم تلتزم
سبوتنيك عربي
أكد الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد ناجي ملاعب، أن "لبنان هو الذي نفذ وقف إطلاق النار من جانبه ولكن إسرائيل حتى اليوم لم تلتزم بوقف إطلاق النار". 23.03.2025, سبوتنيك عربي
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وتابع الخبيرفي تصريح لـ"سبوتنيك": "وما حصل بالأمس لا يعيدنا إلى أجواء صعبة أكثر من الذي حدث من قبل، خاصةً وأن إسرائيل لم تكن بحاجة إلى ذريعة حتى تقوم بالقصف بل فعلت ذلك في السابق أكثر من الذي قامت به بالأمس دون أي عذر".وأضاف ملاعب أن "ما يقوله وزير الدفاع اللبناني وهو العودة إلى ما قبل 7 أكتوبر يعتبر كلام صحيح لأنه لا سلاح خارج السلطة الشرعية ولا يمكن أن نعود إلى مرحلة الفراغ السياسي التي كانت موجودة من قبل".وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أمس، إن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة تولين أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد خمسة أشخاص من بينهم طفلة وإصابة أحد عشر آخرين بجروح من بينهم طفلان".وفي السياق نفسه، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع إسرائيل كاتس، تعليقات للجيش الإسرائيلي بشن موجة ثانية من الهجمات ضد أهداف لـ"حزب الله" في لبنان.
https://sarabic.ae/20250323/الجيش-الإسرائيلي-يأمر-سكان-تل-السلطان-في-رفح-بالإخلاء-سيرا-على-الأقدام-1098869251.html
https://sarabic.ae/20250322/الصحة-اللبنانية-مقتل-6-أشخاص-في-غارات-إسرائيلية-على-بلدة-تولين-ومدينة-صور-جنوبي-لبنان-1098863103.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, لبنان, غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, الحرب على حزب الله
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, لبنان, غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, الحرب على حزب الله

خبير عسكري: لبنان نفذ وقف إطلاق النار من جانبه لكن إسرائيل لم تلتزم

11:11 GMT 23.03.2025 (تم التحديث: 11:12 GMT 23.03.2025)
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayحملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب
حملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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حصري
أكد الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد ناجي ملاعب، أن "لبنان هو الذي نفذ وقف إطلاق النار من جانبه ولكن إسرائيل حتى اليوم لم تلتزم بوقف إطلاق النار".
وتابع الخبيرفي تصريح لـ"سبوتنيك": "وما حصل بالأمس لا يعيدنا إلى أجواء صعبة أكثر من الذي حدث من قبل، خاصةً وأن إسرائيل لم تكن بحاجة إلى ذريعة حتى تقوم بالقصف بل فعلت ذلك في السابق أكثر من الذي قامت به بالأمس دون أي عذر".

وأوضح الخبير: "بالتالي هناك مشكلة لدى الداخل الإسرائيلي وليس لبنان، والمطلوب اليوم هو انسحاب إسرائيل من أراضي لبنانية احتلتها أي المرتفعات والعودة إلى اتفاقية الهدنة التي وُقعت بين لبنان وإسرائيل عام 1949 والتي تحدد حدود فلسطين المحتلة مع لبنان بالتالي هذه الاتفاقية هي جزء من قرار 1701 ويجب تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من لبنان".

عودة آلاف النازحين الفلسطينيين إلى رفح جنوبي القطاع بعد 470 يوما من الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
الجيش الإسرائيلي يأمر سكان تل السلطان في رفح بالإخلاء سيرا على الأقدام
09:03 GMT
وأضاف ملاعب أن "ما يقوله وزير الدفاع اللبناني وهو العودة إلى ما قبل 7 أكتوبر يعتبر كلام صحيح لأنه لا سلاح خارج السلطة الشرعية ولا يمكن أن نعود إلى مرحلة الفراغ السياسي التي كانت موجودة من قبل".

ويذكر أن وزارة الصحة اللبنانية أعلنت، أمس السبت، عن مقتل 6 أشخاص في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدة تولين ومدينة صور، جنوبي البلاد.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أمس، إن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة تولين أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد خمسة أشخاص من بينهم طفلة وإصابة أحد عشر آخرين بجروح من بينهم طفلان".
غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
الصحة اللبنانية: مقتل 6 أشخاص في غارات إسرائيلية على بلدة تولين ومدينة صور جنوبي لبنان
أمس, 19:09 GMT

وأضاف المركز في بيان لاحق، أنه "استشهد شخص وأصيب 7 آخرين في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على مدينة صور".

وفي السياق نفسه، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع إسرائيل كاتس، تعليقات للجيش الإسرائيلي بشن موجة ثانية من الهجمات ضد أهداف لـ"حزب الله" في لبنان.
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