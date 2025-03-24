https://sarabic.ae/20250324/الوفد-الروسي-يكشف-عن-سير-المفاوضات-مع-الجانب-الأمريكي-في-الرياض-1098902703.html
الوفد الروسي يكشف عن سير المفاوضات مع الجانب الأمريكي في الرياض
الوفد الروسي يكشف عن سير المفاوضات مع الجانب الأمريكي في الرياض
سبوتنيك عربي
أفاد عضو الوفد الروسي، غريغوري كاراسين، بأن المفاوضات مع الجانب الأمريكي في الرياض تجري على قدم وساق، مشيرًا إلى أن الجانبين يتحدثان عن "أخطر المشاكل". 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T11:36+0000
2025-03-24T11:36+0000
2025-03-24T11:59+0000
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وقال كاراسين لوكالة "سبوتنيك": "المفاوضات تجري على قدم وساق".وردًا على سؤال حول ما إذا كان هناك أي تفاهم بين الطرفين، قال كاراسين: "حسنًا، كيف لا يكون هناك تفاهم، ونحن نجلس منذ ثلاث ساعات نتحدث عن أخطر المشاكل. لذا دعونا نواصل هذه المحادثات".وأفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، بأن المشاركين في المفاوضات بين روسيا وأمريكا في الرياض أخذوا استراحة لتناول الغداء.وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن الوفد الروسي وصل إلى مكان المفاوضات مع مجموعة من الخبراء الأمريكيين، في العاصمة السعودية الرياض.وطلب موظفو جهاز أمن الدولة في المملكة العربية السعودية من الصحفيين وغيرهم من الأشخاص مغادرة أراضي فندق ريتز كارلتون. والدخول إلى مبنى الفندق نفسه ممنوع منعًا باتا.ومن المتوقع أن تركز المحادثات في المقام الأول بشكل أساسي على الفروق الدقيقة في احتمال استئناف المبادرة المتعلقة بسلامة الملاحة في البحر الأسود والتي تمت مناقشتها خلال الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.وبحث بوتين وترامب في محادثات هاتفية في 18 آذار/مارس الجاري، الوضع في أوكرانيا، وشروط منع التصعيد، إضافة إلى قضايا دولية.في الوقت نفسه، لم يستبعد الكرملين من قبل أنه بالإضافة إلى مبادرة البحر الأسود، قد تتم مناقشة جوانب أخرى تتعلق بالتسوية الأوكرانية في مفاوضات الرياض.سيناتور روسي: وفد روسي يصل الرياض لبدء محادثات مع الجانب الأميركي غدا الإثنينوزير دفاع أوكرانيا: كييف أجرت محادثات "مثمرة ومركزة" مع الولايات المتحدة في الرياض
https://sarabic.ae/20250324/الوفد-الروسي-يصل-إلى-مكان-المفاوضات-مع-مع-الولايات-المتحدة-في-الرياض-1098893898.html
https://sarabic.ae/20250324/محادثات-روسية-أمريكية-في-الرياض-ماهي-أبرز-النقاط-المنتظرة؟-1098893114.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الوفد الروسي يكشف عن سير المفاوضات مع الجانب الأمريكي في الرياض
11:36 GMT 24.03.2025 (تم التحديث: 11:59 GMT 24.03.2025)
أفاد عضو الوفد الروسي، غريغوري كاراسين، بأن المفاوضات مع الجانب الأمريكي في الرياض تجري على قدم وساق، مشيرًا إلى أن الجانبين يتحدثان عن "أخطر المشاكل".
وقال كاراسين لوكالة "سبوتنيك": "المفاوضات تجري على قدم وساق".
وردًا على سؤال حول ما إذا كان هناك أي تفاهم بين الطرفين، قال كاراسين: "حسنًا، كيف لا يكون هناك تفاهم، ونحن نجلس منذ ثلاث ساعات نتحدث عن أخطر المشاكل. لذا دعونا نواصل هذه المحادثات".
وأفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، بأن المشاركين في المفاوضات بين روسيا وأمريكا في الرياض أخذوا استراحة لتناول الغداء.
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن الوفد الروسي وصل إلى مكان المفاوضات مع مجموعة من الخبراء الأمريكيين، في العاصمة السعودية الرياض.
وطلب موظفو جهاز أمن الدولة في المملكة العربية السعودية من الصحفيين وغيرهم من الأشخاص مغادرة أراضي فندق ريتز كارلتون. والدخول إلى مبنى الفندق نفسه ممنوع منعًا باتا.
ويمثل روسيا في الاجتماع رئيس اللجنة الدولية لمجلس الفيدرالية الروسي، غريغوري كاراسين، ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي سيرغي بيسيدا.
ومن المتوقع أن تركز المحادثات في المقام الأول بشكل أساسي على الفروق الدقيقة في احتمال استئناف المبادرة المتعلقة بسلامة الملاحة في البحر الأسود والتي تمت مناقشتها خلال الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.
وبحث بوتين وترامب في محادثات هاتفية في 18 آذار/مارس الجاري، الوضع في أوكرانيا، وشروط منع التصعيد، إضافة إلى قضايا دولية.
في الوقت نفسه، لم يستبعد الكرملين من قبل أنه بالإضافة إلى مبادرة البحر الأسود، قد تتم مناقشة جوانب أخرى تتعلق بالتسوية الأوكرانية في مفاوضات الرياض.