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https://sarabic.ae/20250324/ماذا-ننتظر-من-محادثات-أمريكا-وروسيا-حول-أوكرانيا-في-السعودية-1098905315.html
ماذا ننتظر من محادثات أمريكا وروسيا حول أوكرانيا في السعودية
ماذا ننتظر من محادثات أمريكا وروسيا حول أوكرانيا في السعودية
سبوتنيك عربي
انطلقت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، جولة مفاوضات بين وفدين روسي وأمريكي حول الأزمة الأوكرانية، ويمثل روسيا في هذا الاجتماع رئيس اللجنة الدولية... 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T12:30+0000
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روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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ماذا ننتظر من محادثات أمريكا وروسيا حول أوكرانيا في السعودية
سبوتنيك عربي
ماذا ننتظر من محادثات أمريكا وروسيا حول أوكرانيا في السعودية
وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى أن المفاوضات بين أمريكا وروسيا ستعقد خلف أبواب مغلقة، ومن المتوقع أن تركز على استئناف المبادرة المتعلقة بسلامة الملاحة في البحر الأسود، التي تمت مناقشتها خلال الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.وفي حديثه لـ "سبوتنيك"، قال خبير العلاقات الدولية، الدكتور ماك شرقاوي، إن "السعودية تستضيف هذه المحادثات المهمة في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الصراع المستمر منذ 3 سنوات، وهذه المباحثات تهدف إلى تقريب وجهات النظر وفهم شروط كل طرف لتحقيق سلام عادل"، مشيرا إلى أن "أهم النقاط المطروحة على الطاولة هو حماية منشآت الطاقة والبنى التحتية الحيوية".وأكد الخبير أن "الوفود المشاركة في محادثات الرياض لديها صلاحيات تقنية واستشارية فقط، إذ ستعمل على تقديم توصيات من أجل التوصل لحلول توافقية"، لافتا إلى أن "هناك تفاؤل حذر بإمكانية إحراز تقدم ملموس في المحادثات، ويعتبر الكرملين أن المفاوضات صعبة، وهناك طريق طويل قبل التوصل إلى اتفاق سلام شامل ومستدام".وأوضح ملحم أن "روسيا تدرك جيدا أن الشياطين تكمن في التفاصيل، لذلك يتعين أن تكون الأمور هادئة عند مناقشة هدنة البحر الأسود".واعتبر ملحم أن "تضمين وفد التفاوض الروسي لمستشار رئيس جهاز الاستخبارات الروسي الذي كان مسؤولا عن ملف أوكرانيا، ولمسؤول كبير في الداخلية يعني أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة العناصر الفنية لمناقشة وقف إطلاق النار سواء في البحر الأسود أو في البر"، مشيرا إلى أن "أوكرانيا تدرك أن الطرف الروسي ليس ذلك الطرف الغض الذي يمكن الضغط عليه بسهولة أو خداعه".وأكد الخبير في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "معظم الدول العربية بل والأوروبية باتت تنظر إلى المملكة نظرة مختلفة جدا خاصة المستوى الاقتصادي والاستثمارات"، مشيرا إلى أن المملكة لها دور حيوي في "أمن الطاقة إلى جانب دول الخليج النفطية"، وشدد على أن "دخول الرياض على خط التفاوض في قضية بحجم الصراع الروسي الأوكراني يمثل تحولا كبيرا جدا في الدور العربي، وسيعتمد حجم وفعالية هذا الدور على النتائج التي سنراها في المستقبل القريب".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
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مساحة حرة, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, аудио
مساحة حرة, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, аудио

ماذا ننتظر من محادثات أمريكا وروسيا حول أوكرانيا في السعودية

12:30 GMT 24.03.2025
راديو
ماذا ننتظر من محادثات أمريكا وروسيا حول أوكرانيا في السعودية
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انطلقت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، جولة مفاوضات بين وفدين روسي وأمريكي حول الأزمة الأوكرانية، ويمثل روسيا في هذا الاجتماع رئيس اللجنة الدولية لمجلس الفيدرالية الروسي، غريغوري كاراسين، ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي، سيرغي بيسيدا.
وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى أن المفاوضات بين أمريكا وروسيا ستعقد خلف أبواب مغلقة، ومن المتوقع أن تركز على استئناف المبادرة المتعلقة بسلامة الملاحة في البحر الأسود، التي تمت مناقشتها خلال الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.
وفي حديثه لـ "سبوتنيك"، قال خبير العلاقات الدولية، الدكتور ماك شرقاوي، إن "السعودية تستضيف هذه المحادثات المهمة في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الصراع المستمر منذ 3 سنوات، وهذه المباحثات تهدف إلى تقريب وجهات النظر وفهم شروط كل طرف لتحقيق سلام عادل"، مشيرا إلى أن "أهم النقاط المطروحة على الطاولة هو حماية منشآت الطاقة والبنى التحتية الحيوية".
وأوضح شرقاوي أن "أطراف المفاوضات تسعى إلى التوصل لاتفاق على وقف إطلاق نار في منطقة البحر الأسود، كخطوة نحو وقف شامل لإطلاق النار، والبدء بإجراءات بناء الثقة لتمهيد الطريق لحل شامل للقضايا العالقة".
وأكد الخبير أن "الوفود المشاركة في محادثات الرياض لديها صلاحيات تقنية واستشارية فقط، إذ ستعمل على تقديم توصيات من أجل التوصل لحلول توافقية"، لافتا إلى أن "هناك تفاؤل حذر بإمكانية إحراز تقدم ملموس في المحادثات، ويعتبر الكرملين أن المفاوضات صعبة، وهناك طريق طويل قبل التوصل إلى اتفاق سلام شامل ومستدام".

وأكد الباحث الاستراتيجي، الدكتور آصف ملحم، أن "هذه المفاوضات مرت بترتيبات من 3 مراحل بدأت بالاتصال بين ترامب وبوتين والتوافق على ما يسمى الهدنة الطاقية، أي وقف استهداف منشآت الطاقة في في أوكرانيا وروسيا، وتاليا مبادرة الهدنة في البحر الأسود، مع العلم أن الرئيسان بوتين وترامب تحدثا عن العناصر الفنية للهدنة ووقف إطلاق النار في البحر من أجل تأمين الملاحة"، مشيرا إلى أهمية "استعادة حركة التجارة في هذه المنطقة من الحبوب والوقود وحركة التجارة بشكل عام، وأيضا الهدنة على امتداد خط الجبهة".

وأوضح ملحم أن "روسيا تدرك جيدا أن الشياطين تكمن في التفاصيل، لذلك يتعين أن تكون الأمور هادئة عند مناقشة هدنة البحر الأسود".
واعتبر ملحم أن "تضمين وفد التفاوض الروسي لمستشار رئيس جهاز الاستخبارات الروسي الذي كان مسؤولا عن ملف أوكرانيا، ولمسؤول كبير في الداخلية يعني أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة العناصر الفنية لمناقشة وقف إطلاق النار سواء في البحر الأسود أو في البر"، مشيرا إلى أن "أوكرانيا تدرك أن الطرف الروسي ليس ذلك الطرف الغض الذي يمكن الضغط عليه بسهولة أو خداعه".

وحول أبعاد الدور العربي في القضايا الدولية، قال أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور محمد اليماني، إن "أمريكا تعطي دفعة كبيرة جدا للمملكة العربية السودية باستضافتها هذه المفاوضات، وسبق أن استقبلت المملكة في هذا السياق مسؤولين من الجانبين، ما يشير إلى دور مهم تلعبه السعودية في هذا الملف".

وأكد الخبير في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "معظم الدول العربية بل والأوروبية باتت تنظر إلى المملكة نظرة مختلفة جدا خاصة المستوى الاقتصادي والاستثمارات"، مشيرا إلى أن المملكة لها دور حيوي في "أمن الطاقة إلى جانب دول الخليج النفطية"، وشدد على أن "دخول الرياض على خط التفاوض في قضية بحجم الصراع الروسي الأوكراني يمثل تحولا كبيرا جدا في الدور العربي، وسيعتمد حجم وفعالية هذا الدور على النتائج التي سنراها في المستقبل القريب".
إعداد وتقديم: جيهان لطفي
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