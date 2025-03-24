https://sarabic.ae/20250324/ماذا-ننتظر-من-محادثات-أمريكا-وروسيا-حول-أوكرانيا-في-السعودية-1098905315.html

ماذا ننتظر من محادثات أمريكا وروسيا حول أوكرانيا في السعودية

ماذا ننتظر من محادثات أمريكا وروسيا حول أوكرانيا في السعودية

سبوتنيك عربي

انطلقت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، جولة مفاوضات بين وفدين روسي وأمريكي حول الأزمة الأوكرانية، ويمثل روسيا في هذا الاجتماع رئيس اللجنة الدولية... 24.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-24T12:30+0000

2025-03-24T12:30+0000

2025-03-24T12:30+0000

راديو

مساحة حرة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/18/1098904445_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_9b3fe9383239c20974bb11cdf7bf0b0d.png

ماذا ننتظر من محادثات أمريكا وروسيا حول أوكرانيا في السعودية سبوتنيك عربي ماذا ننتظر من محادثات أمريكا وروسيا حول أوكرانيا في السعودية

وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى أن المفاوضات بين أمريكا وروسيا ستعقد خلف أبواب مغلقة، ومن المتوقع أن تركز على استئناف المبادرة المتعلقة بسلامة الملاحة في البحر الأسود، التي تمت مناقشتها خلال الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.وفي حديثه لـ "سبوتنيك"، قال خبير العلاقات الدولية، الدكتور ماك شرقاوي، إن "السعودية تستضيف هذه المحادثات المهمة في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الصراع المستمر منذ 3 سنوات، وهذه المباحثات تهدف إلى تقريب وجهات النظر وفهم شروط كل طرف لتحقيق سلام عادل"، مشيرا إلى أن "أهم النقاط المطروحة على الطاولة هو حماية منشآت الطاقة والبنى التحتية الحيوية".وأكد الخبير أن "الوفود المشاركة في محادثات الرياض لديها صلاحيات تقنية واستشارية فقط، إذ ستعمل على تقديم توصيات من أجل التوصل لحلول توافقية"، لافتا إلى أن "هناك تفاؤل حذر بإمكانية إحراز تقدم ملموس في المحادثات، ويعتبر الكرملين أن المفاوضات صعبة، وهناك طريق طويل قبل التوصل إلى اتفاق سلام شامل ومستدام".وأوضح ملحم أن "روسيا تدرك جيدا أن الشياطين تكمن في التفاصيل، لذلك يتعين أن تكون الأمور هادئة عند مناقشة هدنة البحر الأسود".واعتبر ملحم أن "تضمين وفد التفاوض الروسي لمستشار رئيس جهاز الاستخبارات الروسي الذي كان مسؤولا عن ملف أوكرانيا، ولمسؤول كبير في الداخلية يعني أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة العناصر الفنية لمناقشة وقف إطلاق النار سواء في البحر الأسود أو في البر"، مشيرا إلى أن "أوكرانيا تدرك أن الطرف الروسي ليس ذلك الطرف الغض الذي يمكن الضغط عليه بسهولة أو خداعه".وأكد الخبير في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "معظم الدول العربية بل والأوروبية باتت تنظر إلى المملكة نظرة مختلفة جدا خاصة المستوى الاقتصادي والاستثمارات"، مشيرا إلى أن المملكة لها دور حيوي في "أمن الطاقة إلى جانب دول الخليج النفطية"، وشدد على أن "دخول الرياض على خط التفاوض في قضية بحجم الصراع الروسي الأوكراني يمثل تحولا كبيرا جدا في الدور العربي، وسيعتمد حجم وفعالية هذا الدور على النتائج التي سنراها في المستقبل القريب".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مساحة حرة, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, аудио