https://sarabic.ae/20250325/الجيش-السوداني-يؤكد-عزمه-محاصرة-كل-قوات-الجنجويد-في-جميع-أنحاء-البلاد-1098950311.html

الجيش السوداني يؤكد عزمه محاصرة كل قوات "الجنجويد" في جميع أنحاء البلاد

الجيش السوداني يؤكد عزمه محاصرة كل قوات "الجنجويد" في جميع أنحاء البلاد

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش السوداني، أن "قواته تخوض معارك ضارية مع الدعم السريع، وتتوجه لجبل أولياء". 25.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-25T20:13+0000

2025-03-25T20:13+0000

2025-03-25T20:13+0000

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وقال الجيش السوداني، في بيان له، إنه "جهز 3 فرق ستتوجه نحو جبل أولياء من أجل إعلان كامل ولاية الخرطوم خالية من التمرد"، مؤكدا أنه "سيحاصر كل قوات الجنجويد في جميع أنحاء السودان".وأكد البيان أن "قوات الجيش تسيطر الآن على دار الشرطة ومستشفى الشرطة بحي بري شرقي الخرطوم"، مشيرا إلى استعاده نادي الشرطة بحي بري وأجزاء واسعة من الحي.وأعلن الجيش السوداني، أمس الاثنين، "مقتل 45 عنصرا من قوات الدعم السريع، والاستيلاء على 3 مركبات قتالية لهم بمدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور غرب السودان".وأضاف الجيش السوداني، في بيان له، أن "العمليات العسكرية أسفرت عن إصابة 10 آخرين"، مشيرا إلى مقتل 8 مدنيين بينهم 6 أطفال في قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع على الفاشر.وخلال اليومين السابقين، نجح الجيش السوداني في السيطرة على عدة مواقع استراتيجية بالعاصمة الخرطوم، من بينها بنك السودان والمتحف الوطني والقصر الرئاسي.وبعدما استعادت قواته القصر الرئاسي في الخرطوم، قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، يوم الجمعة، إنه لن يتم إجراء أي محادثات مع قوات الدعم السريع حتى تتراجع وتسلم أسلحتها.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي