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https://sarabic.ae/20250325/الجيش-السوداني-يؤكد-عزمه-محاصرة-كل-قوات-الجنجويد-في-جميع-أنحاء-البلاد-1098950311.html
الجيش السوداني يؤكد عزمه محاصرة كل قوات "الجنجويد" في جميع أنحاء البلاد
الجيش السوداني يؤكد عزمه محاصرة كل قوات "الجنجويد" في جميع أنحاء البلاد
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش السوداني، أن "قواته تخوض معارك ضارية مع الدعم السريع، وتتوجه لجبل أولياء". 25.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-25T20:13+0000
2025-03-25T20:13+0000
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وقال الجيش السوداني، في بيان له، إنه "جهز 3 فرق ستتوجه نحو جبل أولياء من أجل إعلان كامل ولاية الخرطوم خالية من التمرد"، مؤكدا أنه "سيحاصر كل قوات الجنجويد في جميع أنحاء السودان".وأكد البيان أن "قوات الجيش تسيطر الآن على دار الشرطة ومستشفى الشرطة بحي بري شرقي الخرطوم"، مشيرا إلى استعاده نادي الشرطة بحي بري وأجزاء واسعة من الحي.وأعلن الجيش السوداني، أمس الاثنين، "مقتل 45 عنصرا من قوات الدعم السريع، والاستيلاء على 3 مركبات قتالية لهم بمدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور غرب السودان".وأضاف الجيش السوداني، في بيان له، أن "العمليات العسكرية أسفرت عن إصابة 10 آخرين"، مشيرا إلى مقتل 8 مدنيين بينهم 6 أطفال في قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع على الفاشر.وخلال اليومين السابقين، نجح الجيش السوداني في السيطرة على عدة مواقع استراتيجية بالعاصمة الخرطوم، من بينها بنك السودان والمتحف الوطني والقصر الرئاسي.وبعدما استعادت قواته القصر الرئاسي في الخرطوم، قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، يوم الجمعة، إنه لن يتم إجراء أي محادثات مع قوات الدعم السريع حتى تتراجع وتسلم أسلحتها.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250321/السودان-قتلى-وجرحى-إثر-هجوم-بطائرة-مسيرة-على-القصر-الجمهوري-في-الخرطوم-1098832837.html
https://sarabic.ae/20250324/موقعة-القصر-الرئاسيهل-تغير-مسار-الحرب-بين-الجيش-السوداني-والدعم-السريع؟-1098911079.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الجيش السوداني يؤكد عزمه محاصرة كل قوات "الجنجويد" في جميع أنحاء البلاد

20:13 GMT 25.03.2025
© AP Photoقصف متبادل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع
قصف متبادل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
© AP Photo
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أعلن الجيش السوداني، أن "قواته تخوض معارك ضارية مع الدعم السريع، وتتوجه لجبل أولياء".
وقال الجيش السوداني، في بيان له، إنه "جهز 3 فرق ستتوجه نحو جبل أولياء من أجل إعلان كامل ولاية الخرطوم خالية من التمرد"، مؤكدا أنه "سيحاصر كل قوات الجنجويد في جميع أنحاء السودان".
قصف مستشفى شرق النيل بولاية الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
السودان... قتلى وجرحى إثر هجوم بطائرة مسيرة على القصر الجمهوري في الخرطوم
21 مارس, 11:46 GMT
وأكد البيان أن "قوات الجيش تسيطر الآن على دار الشرطة ومستشفى الشرطة بحي بري شرقي الخرطوم"، مشيرا إلى استعاده نادي الشرطة بحي بري وأجزاء واسعة من الحي.
وأعلن الجيش السوداني، أمس الاثنين، "مقتل 45 عنصرا من قوات الدعم السريع، والاستيلاء على 3 مركبات قتالية لهم بمدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور غرب السودان".
وأضاف الجيش السوداني، في بيان له، أن "العمليات العسكرية أسفرت عن إصابة 10 آخرين"، مشيرا إلى مقتل 8 مدنيين بينهم 6 أطفال في قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع على الفاشر.
وخلال اليومين السابقين، نجح الجيش السوداني في السيطرة على عدة مواقع استراتيجية بالعاصمة الخرطوم، من بينها بنك السودان والمتحف الوطني والقصر الرئاسي.
شوهد الدخان يتصاعد من حي في الخرطوم ، السودان ، 15 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
موقعة "القصر الرئاسي"..هل تغير مسار الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع؟
أمس, 15:09 GMT
وبعدما استعادت قواته القصر الرئاسي في الخرطوم، قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، يوم الجمعة، إنه لن يتم إجراء أي محادثات مع قوات الدعم السريع حتى تتراجع وتسلم أسلحتها.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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