https://sarabic.ae/20250325/الكرملين-تم-إبلاغ-موسكو-وواشنطن-بنتائج-محادثات-الرياض-وهي-تخضع-للتحليل-حاليا-1098925186.html
الكرملين: تم إبلاغ موسكو وواشنطن بنتائج مباحثات الرياض وهي تخضع للتحليل حاليا
الكرملين: تم إبلاغ موسكو وواشنطن بنتائج مباحثات الرياض وهي تخضع للتحليل حاليا
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن نتائج المباحثات الروسية الأمريكية في الرياض، تم إبلاغها لموسكو وواشنطن. 25.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-25T09:53+0000
2025-03-25T09:53+0000
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وقال بيسكوف للصحفيين: "بالتأكيد ستسألونني عن نتائج الرياض. نتائج المفاوضات الروسية الأمريكية، تم الإبلاغ بنتائجها لعاصمتي البلدين".وتابع: "هناك تفاهم على أن الاتصالات ستستمر، لكن لا توجد تفاصيل بعد، وسيتم الاتفاق عليها".وأشار إلى أنه لا توجد خطط حتى الآن لإجراء محادثة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، ولكن إذا لزم الأمر سيتم تنظيمها بسرعة.وبدأت جولة جديدة من المباحثات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، حوالي الساعة العاشرة بتوقيت موسكو وانتهت في وقت متأخر من مساء أمس. ومثّل روسيا في الاجتماع رئيس اللجنة الدولية لمجلس الفيدرالية الروسي غريغوري كاراسين، ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيرغي بيسيدا.وكان من المتوقع أن تكرس المباحثات على التفاصيل الدقيقة بشأن احتمال استئناف المبادرة المتعلقة بسلامة الملاحة في البحر الأسود، والتي تمت مناقشتها خلال الاتصال الهاتفي الأخير بين رئيسي البلدين فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب.تصويت... هل التصريحات الإيجابية حول محادثات الرياض تعكس تقدما في التعامل مع الأزمة الأوكرانية؟الوفد الروسي حول اجتماع الرياض مع الأمريكيين: المحادثات كانت مثيرة وصعبة ولكنها بناءة للغاية
https://sarabic.ae/20250325/رئيس-صندوق-الاستثمار-المباشر-الروسي-يشكر-السعودية-على-تنظيم-المحادثات-بين-موسكو-وواشنطن-1098922633.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين: تم إبلاغ موسكو وواشنطن بنتائج مباحثات الرياض وهي تخضع للتحليل حاليا
09:53 GMT 25.03.2025 (تم التحديث: 10:00 GMT 25.03.2025)
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن نتائج المباحثات الروسية الأمريكية في الرياض، تم إبلاغها لموسكو وواشنطن.
وقال بيسكوف للصحفيين: "بالتأكيد ستسألونني عن نتائج الرياض. نتائج المفاوضات الروسية الأمريكية، تم الإبلاغ بنتائجها لعاصمتي البلدين".
وتابع: "هناك تفاهم على أن الاتصالات ستستمر، لكن لا توجد تفاصيل بعد، وسيتم الاتفاق عليها".
وأجاب ردًا على سؤال ما إذا كان من المقرر الإدلاء بتصريحات أو خطابات للمسؤولين عقب محادثات الرياض: "كما ترون، نحن نتحدث بالفعل عن مباحثات فنية. هذه مباحثات غارقة في التفاصيل، لذا، بالطبع، دعونا نقول فقط إن محتوى المباحثات الفنية لن يُنشر، ولا ينبغي توقعه. هذا هو الأمر الأول، والأمر الثاني، أكرر مرة أخرى، يتم الآن تحليل التقارير التي تم إعدادها في العاصمة، وبعد ذلك سيكون من الممكن الحديث عن نوع من التفاهم".
وأشار إلى أنه لا توجد خطط حتى الآن لإجراء محادثة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، ولكن إذا لزم الأمر سيتم تنظيمها بسرعة.
وبدأت جولة جديدة من المباحثات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، حوالي الساعة العاشرة بتوقيت موسكو وانتهت في وقت متأخر من مساء أمس. ومثّل روسيا في الاجتماع رئيس اللجنة الدولية لمجلس الفيدرالية الروسي غريغوري كاراسين، ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيرغي بيسيدا.
وكان من المتوقع أن تكرس المباحثات على التفاصيل الدقيقة بشأن احتمال استئناف المبادرة المتعلقة بسلامة الملاحة في البحر الأسود، والتي تمت مناقشتها خلال الاتصال الهاتفي الأخير بين رئيسي البلدين فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب.