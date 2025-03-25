https://sarabic.ae/20250325/بوتين-كل-شيء-سيعود-إلى-ما-كان-عليه-في-مقاطعة-كورسك-1098939150.html
بوتين: كل شيء سيعود إلى ما كان عليه في مقاطعة كورسك
بوتين: كل شيء سيعود إلى ما كان عليه في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن كل شيء سيعود إلى ما كان عليه في مقاطعة كورسك، مؤكدا أن السلطات الروسية لن تتخلى عن سكان كورسك بعد تحرير... 25.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-25T15:35+0000
2025-03-25T15:35+0000
2025-03-25T16:11+0000
روسيا
سلاح روسيا
فلاديمير بوتين
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وقال بوتين خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الثقافة والفنون لمناقشة القضايا المتعلقة بالتعليم في هذا المجال والأدب ونشر الكتب: "أنا متأكد من أننا سنعيد إعمار كل شيء (في مقاطعة كورسك)، وسيتم تخصيص جميع الأموال اللازمة لهذا".وأكد بوتين أن مسلحي القوات الأوكرانية الذين يغادرون مقاطعة كورسك يدمرون عمدًا مواقع التراث الثقافي.وأكد أن السلطات لن تتجاهل سكان مقاطعة كورسك.وقال بوتين خلال اجتماع له في أحد مراكز قيادة مجموعة كورسك في المقاطعة: "آمل بشدة أن يتم تنفيذ جميع المهام القتالية التي تواجه وحداتنا دون قيد أو شرط، وأن يتم تحرير أراضي مقاطعة كورسك بالكامل من العدو في المستقبل القريب".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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https://sarabic.ae/20250325/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-وتحسن-تموضعها-التكتيكي-على-محاور-العملية-العسكرية-الخاصة-1098932494.html
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روسيا, سلاح روسيا, فلاديمير بوتين
روسيا, سلاح روسيا, فلاديمير بوتين
بوتين: كل شيء سيعود إلى ما كان عليه في مقاطعة كورسك
15:35 GMT 25.03.2025 (تم التحديث: 16:11 GMT 25.03.2025)
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن كل شيء سيعود إلى ما كان عليه في مقاطعة كورسك، مؤكدا أن السلطات الروسية لن تتخلى عن سكان كورسك بعد تحرير الأراضي من التشكيلات الأوكرانية.
وقال بوتين خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الثقافة والفنون لمناقشة القضايا المتعلقة بالتعليم في هذا المجال والأدب ونشر الكتب: "أنا متأكد من أننا سنعيد إعمار كل شيء (في مقاطعة كورسك)، وسيتم تخصيص جميع الأموال اللازمة لهذا".
وأكد بوتين أن مسلحي القوات الأوكرانية الذين يغادرون مقاطعة كورسك يدمرون عمدًا مواقع التراث الثقافي.
للأسف، بعد أن تواصل قواتنا، رجالنا، دحر العدو من البلدات (في مقاطعة كورسك)، هم (مسلحو القوات الأوكرانية) يدمرون المنشآت الصناعية والثقافية ومنشات الطاقة، ولكن حتى عندما يخرجون، يوجهون ضربات متعمدة لمواقع التراث الثقافي والمراكز الروحية.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأكد أن السلطات لن تتجاهل سكان مقاطعة كورسك.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، فلاديمير بوتين، أنه "يجب تحرير أراضي مقاطعة كورسك بالكامل من العدو في المستقبل القريب".
وقال بوتين خلال اجتماع له في أحد مراكز قيادة مجموعة كورسك في المقاطعة: "آمل بشدة أن يتم تنفيذ جميع المهام القتالية التي تواجه وحداتنا دون قيد أو شرط، وأن يتم تحرير أراضي مقاطعة كورسك بالكامل من العدو في المستقبل القريب".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.