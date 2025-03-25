https://sarabic.ae/20250325/بوتين-كل-شيء-سيعود-إلى-ما-كان-عليه-في-مقاطعة-كورسك-1098939150.html

بوتين: كل شيء سيعود إلى ما كان عليه في مقاطعة كورسك

بوتين: كل شيء سيعود إلى ما كان عليه في مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن كل شيء سيعود إلى ما كان عليه في مقاطعة كورسك، مؤكدا أن السلطات الروسية لن تتخلى عن سكان كورسك بعد تحرير... 25.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-25T15:35+0000

2025-03-25T15:35+0000

2025-03-25T16:11+0000

روسيا

سلاح روسيا

فلاديمير بوتين

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وقال بوتين خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الثقافة والفنون لمناقشة القضايا المتعلقة بالتعليم في هذا المجال والأدب ونشر الكتب: "أنا متأكد من أننا سنعيد إعمار كل شيء (في مقاطعة كورسك)، وسيتم تخصيص جميع الأموال اللازمة لهذا".وأكد بوتين أن مسلحي القوات الأوكرانية الذين يغادرون مقاطعة كورسك يدمرون عمدًا مواقع التراث الثقافي.وأكد أن السلطات لن تتجاهل سكان مقاطعة كورسك.وقال بوتين خلال اجتماع له في أحد مراكز قيادة مجموعة كورسك في المقاطعة: "آمل بشدة أن يتم تنفيذ جميع المهام القتالية التي تواجه وحداتنا دون قيد أو شرط، وأن يتم تحرير أراضي مقاطعة كورسك بالكامل من العدو في المستقبل القريب".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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روسيا, سلاح روسيا, فلاديمير بوتين