https://sarabic.ae/20250326/إمعان-في-الانتهاك-الممنهج-للقانون-الدولي-مصر-تعلق-على-التوغل-الإسرائيلي-في-الأراضي-السورية-1098984206.html

"إمعان في الانتهاك الممنهج للقانون الدولي".. مصر تعلق على التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية

"إمعان في الانتهاك الممنهج للقانون الدولي".. مصر تعلق على التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية

سبوتنيك عربي

رفضت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، استغلال إسرائيل للتطورات الداخلية في سوريا للاستيلاء على المزيد من الأراضي، وتقويض الأمن والاستقرار فيها. 26.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-26T21:21+0000

2025-03-26T21:21+0000

2025-03-26T21:21+0000

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ونشرت وزارة الخارجية المصرية بيانا على صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الأربعاء، شددت من خلاله على أن "التوغل الإسرائيلي داخل الأراضي السورية وقصف بلدة كويا، يعد استمرارا لنهج إسرائيل في تعزيز مواقعها وتوسيع نطاق سيطرتها على الأراضي التي احتلتها داخل العمق السوري".وذكر البيان المصري الذي نقلته بوابة "أخبار اليوم"، أن "القاهرة تعتبر الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية بمثابة إمعان في الانتهاك الممنهج للقانون الدولي، وتحذر من المخاطر الوخيمة المتوقعة من السياسات الإسرائيلية العدوانية غير المسؤولة".فيما طالبت مصر، مجلس الأمن والقوى المؤثرة دوليا، بالاضطلاع بمسؤوليتهم في التصدي لهذا التصعيد الإسرائيلي الخطير في سوريا، مشددة على ضرورة احترام وحدة واستقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها.وأمس الثلاثاء، قتل 7 أشخاص في قصف إسرائيلي، استهدف قرية كويا بريف درعا، بعد ساعات من استهداف القوات الإسرائيلية مطار تدمر العسكري، ومواقع محيطة في المدينة في ريف حمص.في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، أنه قصف قاعدتين عسكريتين سوريتين في محافظة حمص وسط سوريا. وقال الجيش في بيان: "قبل وقت قصير، نفذ الجيش الإسرائيلي ضربات استهدفت قدرات عسكرية متبقية في القاعدتين العسكريتين السوريتين، تدمر و"تي-4".وأشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي ‏سيواصل العمل لـ"إزالة أي تهديد على مواطني دولة إسرائيل".وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت جسر "مخيبر" في منطقة حوش السيد علي بريف حمص، عند الحدود السورية – اللبنانية.ومنذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إثر سيطرة المعارضة السورية المسلحة على العاصمة دمشق، يشن الطيران الإسرائيلي غارات متكررة على مواقع داخل سوريا، أغلبها مواقع ومخازن عسكرية للجيش السوري، الذي تم حله بعد رحيل حكومة الأسد.كما توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله من الهضبة السورية.

https://sarabic.ae/20250325/سوريا-التصعيد-الإسرائيلي-جزء-من-سلسلة-انتهاكات-بدأت-بتوغل--في-محافظتي-القنيطرة-ودرعا-1098937863.html

https://sarabic.ae/20250311/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قصف-مقرات-ومواقع-عسكرية-جنوبي-سوريا-1098569704.html

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