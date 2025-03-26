https://sarabic.ae/20250326/الجيش-السوداني-يعلن-السيطرة-على-مناطق-عدة-كانت-بيد-قوات-الدعم-السريع-1098956431.html

الجيش السوداني يعلن السيطرة على مناطق عدة كانت بيد قوات الدعم السريع

الجيش السوداني يعلن السيطرة على مناطق عدة كانت بيد قوات الدعم السريع

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، أن قواته سيطرت على الجهة الغربية من "كوبري المنشية" وطهرت منطقة الباقير من قوات الدعم السريع. 26.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-26T08:18+0000

2025-03-26T08:18+0000

2025-03-26T08:18+0000

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وقال الجيش السوداني، في بيانات متتالية، إن "سلاح المدرعات سيطر على الميناء البري في حي الصحافة بالخرطوم"، مشيرًا إلى أن قواته‌ "بسطت السيطرة على معرض الخرطوم الدولي بمنطقة بُرى شرق الخرطوم".وأضاف في بيان آخر أن "القوات المسلحة سيطرت على قرى طيبة جنوب الخرطوم، وتتجه نحو منطقة الكلاكلة، كما سيطرت على مقر اللواء الأول بالباقير جنوبي الخرطوم"، مؤكدًا أنها "تجاوزت جسر المنشية ومشّطت المنطقة الشرقية بالكامل".كما أعلن الجيش السوداني، السيطرة على مباني كلية الهندسة وكامل حي النزهة وشارع "الصحافة زلط" بالخرطوم بجانب ميناء الخرطوم البري.وأعلن الجيش السوداني، الاثنين الماضي، مقتل 45 عنصرا من قوات الدعم السريع، والاستيلاء على 3 مركبات قتالية لهم بمدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور غرب السودان.وخلال اليومين السابقين، نجح الجيش السوداني في السيطرة على مواقع استراتيجية عدة بالعاصمة الخرطوم، من بينها بنك السودان والمتحف الوطني والقصر الرئاسي.وبعدما استعادت قواته القصر الرئاسي في الخرطوم، قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، يوم الجمعة، إنه لن يتم إجراء أي محادثات مع قوات الدعم السريع حتى تتراجع وتسلم أسلحتها.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي