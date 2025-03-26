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https://sarabic.ae/20250326/الجيش-السوداني-يعلن-السيطرة-على-مناطق-عدة-كانت-بيد-قوات-الدعم-السريع-1098956431.html
الجيش السوداني يعلن السيطرة على مناطق عدة كانت بيد قوات الدعم السريع
الجيش السوداني يعلن السيطرة على مناطق عدة كانت بيد قوات الدعم السريع
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، أن قواته سيطرت على الجهة الغربية من "كوبري المنشية" وطهرت منطقة الباقير من قوات الدعم السريع. 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T08:18+0000
2025-03-26T08:18+0000
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وقال الجيش السوداني، في بيانات متتالية، إن "سلاح المدرعات سيطر على الميناء البري في حي الصحافة بالخرطوم"، مشيرًا إلى أن قواته‌ "بسطت السيطرة على معرض الخرطوم الدولي بمنطقة بُرى شرق الخرطوم".وأضاف في بيان آخر أن "القوات المسلحة سيطرت على قرى طيبة جنوب الخرطوم، وتتجه نحو منطقة الكلاكلة، كما سيطرت على مقر اللواء الأول بالباقير جنوبي الخرطوم"، مؤكدًا أنها "تجاوزت جسر المنشية ومشّطت المنطقة الشرقية بالكامل".كما أعلن الجيش السوداني، السيطرة على مباني كلية الهندسة وكامل حي النزهة وشارع "الصحافة زلط" بالخرطوم بجانب ميناء الخرطوم البري.وأعلن الجيش السوداني، الاثنين الماضي، مقتل 45 عنصرا من قوات الدعم السريع، والاستيلاء على 3 مركبات قتالية لهم بمدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور غرب السودان.وخلال اليومين السابقين، نجح الجيش السوداني في السيطرة على مواقع استراتيجية عدة بالعاصمة الخرطوم، من بينها بنك السودان والمتحف الوطني والقصر الرئاسي.وبعدما استعادت قواته القصر الرئاسي في الخرطوم، قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، يوم الجمعة، إنه لن يتم إجراء أي محادثات مع قوات الدعم السريع حتى تتراجع وتسلم أسلحتها.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250325/الجيش-السوداني-يؤكد-عزمه-محاصرة-كل-قوات-الجنجويد-في-جميع-أنحاء-البلاد-1098950311.html
https://sarabic.ae/20250324/موقعة-القصر-الرئاسيهل-تغير-مسار-الحرب-بين-الجيش-السوداني-والدعم-السريع؟-1098911079.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الجيش السوداني يعلن السيطرة على مناطق عدة كانت بيد قوات الدعم السريع

08:18 GMT 26.03.2025
© Photoالجيش السوداني
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
© Photo
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أعلن الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، أن قواته سيطرت على الجهة الغربية من "كوبري المنشية" وطهرت منطقة الباقير من قوات الدعم السريع.
وقال الجيش السوداني، في بيانات متتالية، إن "سلاح المدرعات سيطر على الميناء البري في حي الصحافة بالخرطوم"، مشيرًا إلى أن قواته‌ "بسطت السيطرة على معرض الخرطوم الدولي بمنطقة بُرى شرق الخرطوم".
وأضاف في بيان آخر أن "القوات المسلحة سيطرت على قرى طيبة جنوب الخرطوم، وتتجه نحو منطقة الكلاكلة، كما سيطرت على مقر اللواء الأول بالباقير جنوبي الخرطوم"، مؤكدًا أنها "تجاوزت جسر المنشية ومشّطت المنطقة الشرقية بالكامل".
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كما أعلن الجيش السوداني، السيطرة على مباني كلية الهندسة وكامل حي النزهة وشارع "الصحافة زلط" بالخرطوم بجانب ميناء الخرطوم البري.
وأعلن الجيش السوداني، الاثنين الماضي، مقتل 45 عنصرا من قوات الدعم السريع، والاستيلاء على 3 مركبات قتالية لهم بمدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور غرب السودان.

وأضاف الجيش السوداني، في بيان له، أن "العمليات العسكرية أسفرت عن إصابة 10 آخرين"، مشيرًا إلى مقتل 8 مدنيين بينهم 6 أطفال في قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع على الفاشر.

وخلال اليومين السابقين، نجح الجيش السوداني في السيطرة على مواقع استراتيجية عدة بالعاصمة الخرطوم، من بينها بنك السودان والمتحف الوطني والقصر الرئاسي.
وبعدما استعادت قواته القصر الرئاسي في الخرطوم، قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، يوم الجمعة، إنه لن يتم إجراء أي محادثات مع قوات الدعم السريع حتى تتراجع وتسلم أسلحتها.
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واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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