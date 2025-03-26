https://sarabic.ae/20250326/الحركة-الشعبية-لـسبوتنيك-تصريحات-العطا-تجاوزت-الدبلوماسية-ودخلت-في-مناورات-المواجهات-العسكرية-1098981128.html

الحركة الشعبية لـ"سبوتنيك": تصريحات العطا تجاوزت الدبلوماسية ودخلت في مناورات المواجهات العسكرية

الحركة الشعبية لـ"سبوتنيك": تصريحات العطا تجاوزت الدبلوماسية ودخلت في مناورات المواجهات العسكرية

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، الدكتور محمد مصطفى، أن تصريحات الفريق ياسر العطا مساعد قائد الجيش السوداني تجاوزت الدبلوماسية ودخلت مباشرة في مناورات... 26.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-26T18:50+0000

2025-03-26T18:50+0000

2025-03-26T18:50+0000

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وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "من خلال متابعاتي لأنشطة ياسر العطا العسكرية وتصريحاته السياسية أدركت أنه يتحدث كما يحارب ويعني ما يقُله دئمٱ:.وتابع مصطفى: "حديث ياسر العطا يمثل العاصفة التي تسبق ربيع الدبلوماسية، لأن خارجية جنوب السودان قد التقطت ما يمس الأمن القومي لجنوب السودان من حديث العطا ووجهت رسائل واضحة قد تجد ردٱ من الدبلوماسية السودانية، وبالتالي قد تعالج الأزمة في مهدها وتعود العلاقات أقوى وتشهد الحدود بين البلدين حالة من الهدوء والاستقرار".وقال رئيس الحركة الشعبية، التعامل مع الفريق ياسر العطا، أكثر جدوى لأنه واضح ومصادم ومباشر في حديثه ورغم الاتهامات والتهديدات التي يطلقها إلا إنه و بشفافيته هذه يعطي الأطراف المتهمة الفرصة للدفاع عن النفس عبر الدبلوماسية لمعالجة الأزمة أو الاستعداد لمواجهة أكبر.ولفت مصطفى إلى أن المصلحة الحقيقية للسودان وجنوب السودان وتشاد تكمن في وجود علاقات طيبة بينهم، تتوج هذه العلاقات باتفاقية دفاع مشترك تمنع حركات التمرد من النشاط في كل منهم، وكذلك توفر معابر حدودية تنعش الاقتصاد في كل دولة، وبالتالي يكون هناك استقرار أمني واكتفاء اقتصادي.واعتبرت وزارة الخارجية التشادية، في بيان صدر يوم الاثنين الماضي، أن التصريحات التي أدلى بها ياسر العطا، مساعد قائد الجيش السوداني، تمثل "إعلان حرب" ضد تشاد، مؤكدةً حقها في اتخاذ التدابير اللازمة للدفاع عن نفسها.ونقلت وسائل إعلام أمريكية رد تشاد على تصريحات أدلى بها العطا، خلال كلمة له في عزاء مسؤول الإعلام العسكري بولاية القضارف شرقي السودان، أشار فيها إلى أن مطاري أم جرس وإنجمينا في شمال تشاد أصبحا "أهدافًا عسكرية مشروعة" للجيش السوداني، مما أثار قلقًا إقليميًا.واتهمت الخارجية التشادية السودان بمحاولة زعزعة استقرار البلاد من خلال استخدام أساليب وصفتها بـ"الإرهابية"، مشددةً على حق تشاد في اتخاذ إجراءات حازمة ضد أي اعتداء على أراضيها.وأوضح البيان أن أي تهديد لأراضي تشاد، حتى لو كان بمقدار شبر واحد، سيقابل برد فعل قوي يتماشى مع المبادئ القانونية الدولية. كما أشار إلى التزام تشاد بالحياد في النزاع الداخلي السوداني، مؤكدًا سعيها للمساهمة في حل الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوداني منذ نحو عامين.وأكد البيان أن الصراع الدائر في السودان هو قضية داخلية يتحمل مسؤوليتها الأطراف المتنازعة، مشيرًا إلى أن الوضع الراهن هو نتيجة لسياسات القادة السودانيين، وليس نتيجة لأي تدخل من جانب تشاد. وفي ختام البيان، دعت الخارجية التشادية قادة الجيش السوداني إلى التركيز على وقف إطلاق النار بشكل فوري في بلادهم، بدلاً من إطلاق تهديدات وصفتها بـ"العبثية وغير المجدية".

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