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بعد تصريحات عن الحرب.. إثيوبيا تبحث عن "منفذ بحري" بالجهود السلمية
بعد تصريحات عن الحرب.. إثيوبيا تبحث عن "منفذ بحري" بالجهود السلمية
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، نيبيات غيتاتشو، أن الطريقة التي تسعى بها بلاده إلى تأمين منفذ بحري موثوق ومستدام تأتي عبر الجهود الدبلوماسية السلمية... 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T17:34+0000
2025-03-26T17:34+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية، مساء اليوم الأربعاء، عن غيتاشو أن رئيس الوزراء آبي أحمد، شدد على رغبة إثيوبيا في الوصول إلى منافذ بحرية تتم من خلال الحوار والنقاش السلمي.وأوضح أن إثيوبيا تسعى للوصول إلى منافذ بحرية مع الدول الساحلية على طول منطقة البحر الأحمر، وهو الأمر الذي أصبح ضرورة بشكل متزايد، وبأن هذا السعي ليس مجرد مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية، بل حاجة مُلحة لنمو إثيوبيا الاقتصادي المزدهر.وشدد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية على أن السعي إلى الوصول البحري أصبح مصدر قلق مُلح لإثيوبيا، حيث تسعى إلى الوصول إلى منفذ بحري مستدام وآمن، حيث تنعكس مسألة المنفذ البحري بشكل متزايد في الأنشطة الدبلوماسية للبلاد.وقال الدبلوماسي الإثيوبي: "إن نهج تحقيق المنفذ البحري لإثيوبيا متجذر بقوة في الدبلوماسية السلمية، وترتكز المبادرة الدبلوماسية على مبدأ الربح للجميع".ويأتي هذا في وقت أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، في وقت سابق، أن أديس أبابا ليس لديها نية في الدخول في صراع مع إريتريا للحصول على منفذ بحري، مشددًا على التزام بلاده بحل المسألة سلميًا من خلال الحوار.وأوضح أبي أحمد، في حديثه أمام مجلس النواب ببلاده، أن "ما نطلبه هو الحوار، نافيا بشكل قاطع أن الصراع العسكري مع إريتريا ليس خيارا مطروحا بالنسبة لحكومته".وأضاف: "وصولنا إلى البحر الأحمر هو مطلب وجودي، ولكن ليس عبر الحرب بل بالحوار والسلم"، منوها إلى أن الشعب الإريتري هو شعب شقيق، يسعى لتحقيق التنمية مثل إثيوبيا.ويشار إلى أن إثيوبيا و"جمهورية صوماليلاند" (أرض الصومال) الانفصالية، وقعتا، العام الماضي، على مذكرة تفاهم تاريخية في أديس أبابا، تهدف إلى أن تكون بمثابة إطار للشراكة المتعددة القطاعات بين الجانبين".وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا)، عن مكتب آبي أحمد، فإن "مذكرة التفاهم ستمهد الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا في تأمين الوصول إلى البحر وتنويع وصولها إلى المواني البحرية، كما أنها ستعزز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بينهما".
https://sarabic.ae/20210728/قطع-المنفذ-الرئيسي-بين-إثيوبيا-وموانئ-جيبوتي-بعد-هجمات-دامية-1049685770.html
https://sarabic.ae/20240102/ماذا-يجري-خلف-الكواليس-في-القرن-الأفريقي-إثيوبيا-تصل-إلى-البحر-الأحمر-بالاتفاق-مع-صوماليلاند-1084655666.html
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أخبار إثيوبيا, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
أخبار إثيوبيا, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار

بعد تصريحات عن الحرب.. إثيوبيا تبحث عن "منفذ بحري" بالجهود السلمية

17:34 GMT 26.03.2025
© AP Photoاحتفالات يوم النصر في إثيوبيا
احتفالات يوم النصر في إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، نيبيات غيتاتشو، أن الطريقة التي تسعى بها بلاده إلى تأمين منفذ بحري موثوق ومستدام تأتي عبر الجهود الدبلوماسية السلمية القائمة على مبدأ الأخذ والعطاء.
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية، مساء اليوم الأربعاء، عن غيتاشو أن رئيس الوزراء آبي أحمد، شدد على رغبة إثيوبيا في الوصول إلى منافذ بحرية تتم من خلال الحوار والنقاش السلمي.
قوات أمن إثيوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2021
قطع المنفذ الرئيسي بين إثيوبيا وموانئ جيبوتي بعد هجمات دامية
28 يوليو 2021, 10:49 GMT
وأوضح أن إثيوبيا تسعى للوصول إلى منافذ بحرية مع الدول الساحلية على طول منطقة البحر الأحمر، وهو الأمر الذي أصبح ضرورة بشكل متزايد، وبأن هذا السعي ليس مجرد مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية، بل حاجة مُلحة لنمو إثيوبيا الاقتصادي المزدهر.
وشدد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية على أن السعي إلى الوصول البحري أصبح مصدر قلق مُلح لإثيوبيا، حيث تسعى إلى الوصول إلى منفذ بحري مستدام وآمن، حيث تنعكس مسألة المنفذ البحري بشكل متزايد في الأنشطة الدبلوماسية للبلاد.
وقال الدبلوماسي الإثيوبي: "إن نهج تحقيق المنفذ البحري لإثيوبيا متجذر بقوة في الدبلوماسية السلمية، وترتكز المبادرة الدبلوماسية على مبدأ الربح للجميع".
ويأتي هذا في وقت أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، في وقت سابق، أن أديس أبابا ليس لديها نية في الدخول في صراع مع إريتريا للحصول على منفذ بحري، مشددًا على التزام بلاده بحل المسألة سلميًا من خلال الحوار.
وأوضح أبي أحمد، في حديثه أمام مجلس النواب ببلاده، أن "ما نطلبه هو الحوار، نافيا بشكل قاطع أن الصراع العسكري مع إريتريا ليس خيارا مطروحا بالنسبة لحكومته".
وأضاف: "وصولنا إلى البحر الأحمر هو مطلب وجودي، ولكن ليس عبر الحرب بل بالحوار والسلم"، منوها إلى أن الشعب الإريتري هو شعب شقيق، يسعى لتحقيق التنمية مثل إثيوبيا.
ناقلة النفط صافر المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. ناقلة النفط صافر المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2024
ماذا يجري خلف الكواليس في القرن الأفريقي.. إثيوبيا تصل إلى البحر الأحمر بالاتفاق مع "صوماليلاند"
2 يناير 2024, 19:11 GMT
ويشار إلى أن إثيوبيا و"جمهورية صوماليلاند" (أرض الصومال) الانفصالية، وقعتا، العام الماضي، على مذكرة تفاهم تاريخية في أديس أبابا، تهدف إلى أن تكون بمثابة إطار للشراكة المتعددة القطاعات بين الجانبين".
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا)، عن مكتب آبي أحمد، فإن "مذكرة التفاهم ستمهد الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا في تأمين الوصول إلى البحر وتنويع وصولها إلى المواني البحرية، كما أنها ستعزز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بينهما".
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