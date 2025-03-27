https://sarabic.ae/20250327/المتحدث-باسم-فتح-لـسبوتنيك-سنواجه-بقدراتنا-المحدودة-وبالتواصل-مع-الأخوة-العرب-1099001819.html

المتحدث باسم "فتح" لـ"سبوتنيك": سنواجه بقدراتنا المحدودة وبالتواصل مع الأخوة العرب

المتحدث باسم "فتح" لـ"سبوتنيك": سنواجه بقدراتنا المحدودة وبالتواصل مع الأخوة العرب

سبوتنيك عربي

قال المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، إياد أبو زنيط، إنّ "عنوان المرحلة الحالية هو البقاء وإسرائيل تختلق الذرائع لتمرير سياسة القتل والعنف ضد الفلسطينيين". 27.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-27T12:32+0000

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وأشار المتحدث في تصريح لـ "سبوتنيك" إلى أنّ الجانب "الإسرائيلي يرى أن ورقة الدم الفلسطيني هي رابحة في حلحلة أزماته، وسنواجه بقدراتنا المحدودة وبالتواصل مع الأخوة العرب".وتابع المتحدث أنّ "إسرائيل لا تريد مثل هذه المظاهرات والشعب الفلسطيني أكبر من حركتي فتح وحماس وكل الفصائل الأخرى، واليوم التالي في غزة هو الشعب الفلسطيني".أضاف المتحدث أن "إسرائيل اليوم متمرّدة على القوانين الدولية وعلى العالم بأكمله، ونحن شعب أعزل يتعرّض للإبادة وتحدّينا السلاح والصواريخ بأجسادنا العارية وأشلاء الأطفال، نحن لسنا جيشاً مقابل جيش، بل شعباً يطالب بحقوقه ضد قوة عسكرية من أكبر الجيوش في العالم".

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https://sarabic.ae/20250327/أردوغان-إسرائيل-تواصل-سياسة-الإبادة-الجماعية-حتى-في-شهر-رمضان-1099002373.html

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تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة