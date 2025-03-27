https://sarabic.ae/20250327/المتحدث-باسم-فتح-لـسبوتنيك-سنواجه-بقدراتنا-المحدودة-وبالتواصل-مع-الأخوة-العرب-1099001819.html
المتحدث باسم "فتح" لـ"سبوتنيك": سنواجه بقدراتنا المحدودة وبالتواصل مع الأخوة العرب
المتحدث باسم "فتح" لـ"سبوتنيك": سنواجه بقدراتنا المحدودة وبالتواصل مع الأخوة العرب
سبوتنيك عربي
قال المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، إياد أبو زنيط، إنّ "عنوان المرحلة الحالية هو البقاء وإسرائيل تختلق الذرائع لتمرير سياسة القتل والعنف ضد الفلسطينيين". 27.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-27T12:32+0000
2025-03-27T12:32+0000
2025-03-27T13:15+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
العالم العربي
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التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وأشار المتحدث في تصريح لـ "سبوتنيك" إلى أنّ الجانب "الإسرائيلي يرى أن ورقة الدم الفلسطيني هي رابحة في حلحلة أزماته، وسنواجه بقدراتنا المحدودة وبالتواصل مع الأخوة العرب".وتابع المتحدث أنّ "إسرائيل لا تريد مثل هذه المظاهرات والشعب الفلسطيني أكبر من حركتي فتح وحماس وكل الفصائل الأخرى، واليوم التالي في غزة هو الشعب الفلسطيني".أضاف المتحدث أن "إسرائيل اليوم متمرّدة على القوانين الدولية وعلى العالم بأكمله، ونحن شعب أعزل يتعرّض للإبادة وتحدّينا السلاح والصواريخ بأجسادنا العارية وأشلاء الأطفال، نحن لسنا جيشاً مقابل جيش، بل شعباً يطالب بحقوقه ضد قوة عسكرية من أكبر الجيوش في العالم".
https://sarabic.ae/20250326/حماس-تكشف-موقفها-من-الاحتجاجات-ضدها-في-غزة-1098984369.html
https://sarabic.ae/20250327/أردوغان-إسرائيل-تواصل-سياسة-الإبادة-الجماعية-حتى-في-شهر-رمضان-1099002373.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
المتحدث باسم "فتح" لـ"سبوتنيك": سنواجه بقدراتنا المحدودة وبالتواصل مع الأخوة العرب
12:32 GMT 27.03.2025 (تم التحديث: 13:15 GMT 27.03.2025)
حصري
قال المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، إياد أبو زنيط، إنّ "عنوان المرحلة الحالية هو البقاء وإسرائيل تختلق الذرائع لتمرير سياسة القتل والعنف ضد الفلسطينيين".
وأشار المتحدث في تصريح لـ "سبوتنيك" إلى أنّ الجانب "الإسرائيلي يرى أن ورقة الدم الفلسطيني هي رابحة في حلحلة أزماته، وسنواجه بقدراتنا المحدودة وبالتواصل مع الأخوة العرب".
ورأى أبو زنيط أنّ "حق الفلسطينيين في المواجهة هو حق فطري قبل أن تضمنه الشرائع والقوانين الدولية"، مشدداً على "أنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أراد إرضاء سموتريش على حساب الدم الفلسطيني، بالإضافة إلى تصدير سردية الخوف من كل ما هو فلسطيني".
وفيما يخص المظاهرات في القطاع، رفض أبو زنيط أن "يتمّ تخوين وشيطنة المظاهرات التي خرجت في غزة لأنها مطالب عادلة وإنسانية وأهل غزة يطالبون بحقوقهم".
وتابع المتحدث أنّ "إسرائيل لا تريد مثل هذه المظاهرات والشعب الفلسطيني أكبر من حركتي فتح وحماس
وكل الفصائل الأخرى، واليوم التالي في غزة هو الشعب الفلسطيني".
أضاف المتحدث أن "إسرائيل اليوم متمرّدة على القوانين الدولية وعلى العالم بأكمله، ونحن شعب أعزل يتعرّض للإبادة وتحدّينا السلاح والصواريخ بأجسادنا العارية وأشلاء الأطفال، نحن لسنا جيشاً مقابل جيش، بل شعباً يطالب بحقوقه ضد قوة عسكرية من أكبر الجيوش في العالم".
وختم أنّ "الضفة بأكملها هي مسعى للإسرائيلي لأهداف استراتيجية وايديولوجية، وهي تريد ضم الضفة الغربية عبر محاصرة الفلسطينيين والسيطرة على حياتهم بالحواجز ومصادرة أموال المقاصة والاقتحامات والاعتقالات ومحاصرة نظامهم السياسي وتعيد هندسة الواقع الديمغرافي والجغرافي للمخيّمات الفلسطينية باعتبارها كتل ديمغرافية تعبّر عن حق سياسي وهذا ما لا تريد إسرائيل أن تراه.