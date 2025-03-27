ترتيب الدول العربية من حيث "المرونة المالية لعام 2025"

عربي
بوتين: الأسطول الشمالي الروسي هو الأقوى
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
09:16 GMT
17 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
09:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
14:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
14:27 GMT
15 د
مساحة حرة
حوار صيني أمريكي.. هل ينجح في وقف حرب الرسوم الجمركية؟
15:26 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل اقترب الصدام التركي الإسرائيلي في سوريا؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:30 GMT
6 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:35 GMT
25 د
بلا قيود
خبير: هامش المناورة ضيق جدا أمام الأوكراني بعد التوافق الروسي الأمريكي
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
25 عاما من حكم بوتين غيرت وجه روسيا و موسكو تصف محادثات الرياض حول أوكرانيا بـ "البناءة"
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:52 GMT
8 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
وسائل إعلام غربية: النفوذ الأمريكي في أفريقيا يتقلص لصالح روسيا والصين
14:03 GMT
45 د
لقاء سبوتنيك
25 عاما من حكم بوتين غيرت وجه روسيا و موسكو تصف محادثات الرياض حول أوكرانيا بـ "البناءة"
15:00 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
التعاون الروسي الأمريكي سيشمل أوكرانيا والشرق الأوسط
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يهدد باحتلال أجزاء إضافية من غزة: تهديد للضغط أم تصعيد عسكري جديد؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250327/ترتيب-الدول-العربية-من-حيث-المرونة-المالية-لعام-2025-1099003527.html
ترتيب الدول العربية من حيث "المرونة المالية لعام 2025"
ترتيب الدول العربية من حيث "المرونة المالية لعام 2025"
سبوتنيك عربي
تصدرت دولة قطر المركز الـ37 عالميًا، متبوعة بدولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الـ43 ضمن تصنيف المرونة المالية العالمي لسنة 2025، الصادر عن مؤسسة "FM"... 27.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-27T14:54+0000
2025-03-27T14:54+0000
اقتصاد
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
الجزائر
مصر
السعودية
تونس
قطر
أخبار الأمارات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101540/49/1015404914_0:317:3069:2043_1920x0_80_0_0_0dd743159e7e0527d12febc80e1c79ce.jpg
وأما في المركز الثالث، فجاءت المملكة العربية السعودية عربيًا والـ48 عالميًا، إلى جانب كل من البحرين وسلطنة عمان اللتين حلّتا في المركزين الـ54 والـ56 على التوالي من أصل أكثر من 130 دولة.وتستند المعايير السابقة إلى مجموعة من العوامل والمؤشرات الفرعية التي تغطي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من قبيل عامل التعليم والإنفاق على الصحة ومعدلات التضخم، إلى جانب كل من عامل الخدمات اللوجستية ومعدل التوسع الحضري والإجهاد المائي وغيرها.
https://sarabic.ae/20250327/10-مشروعات-نفطية-مصرية-في-3-دول-عربية-1098994862.html
https://sarabic.ae/20250326/قلق-في-دولة-عربية-بسبب-اقتراب-موريتانيا-من-الاكتفاء-الذاتي-في-الخضار-----1098959970.html
أخبار المغرب اليوم
الجزائر
مصر
السعودية
تونس
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101540/49/1015404914_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9258014af2ed2b267080fc3d9098d9fb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, الجزائر, مصر, السعودية, تونس, قطر, أخبار الأمارات
اقتصاد, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, الجزائر, مصر, السعودية, تونس, قطر, أخبار الأمارات

ترتيب الدول العربية من حيث "المرونة المالية لعام 2025"

14:54 GMT 27.03.2025
© Sputnik . Ruslan Krivobok / الانتقال إلى بنك الصورفحص حالة سوق المال
فحص حالة سوق المال - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
© Sputnik . Ruslan Krivobok
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تصدرت دولة قطر المركز الـ37 عالميًا، متبوعة بدولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الـ43 ضمن تصنيف المرونة المالية العالمي لسنة 2025، الصادر عن مؤسسة "FM" للحلول الاقتصادية والمالية، إذ سجلتا رصيدا قدره 76 و73.6 نقط على التوالي.
وأما في المركز الثالث، فجاءت المملكة العربية السعودية عربيًا والـ48 عالميًا، إلى جانب كل من البحرين وسلطنة عمان اللتين حلّتا في المركزين الـ54 والـ56 على التوالي من أصل أكثر من 130 دولة.

واحتل المغرب المركز الـ70، وحصل على رصيد 56.1 نقطة، متصدّرا بذلك تصنيف دول شمال أفريقيا أمام مصر التي جاءت في المركز الـ74، متبوعة بتونس التي حلت في المركز الـ75، فيما تبوأت الجزائر الرتبة الـ91 عالميًا؛ بينما غابت موريتانيا وليبيا عن القائمة.

حقل الغاز الطبيعي قبالة مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
10 مشروعات نفطية مصرية في 3 دول عربية
10:08 GMT

وعلى المستوى العالمي حلت دولة الدنمارك في المركز الأول بعد حصدها 100 نقطة كاملة، متبوعة بدولة لوكسمبورغ التي حلت في الرتبة الثانية برصيد 99.5 نقط من أصل 100، ثم دولة الترويج التي وضعها المؤشر في المركز الثالث، في وقت تذيلت دولة تشاد التصنيف العام إثر حلولها في المركز الـ130 دون نقط.

ويعتمد المؤشر في تصنيفه على معايير مرونة بيئة الأعمال وتقييم المخاطر التي تواجه الدول وقدرتها على مواجهة الأزمات والأحداث الطارئة والتعافي منها بسرعة، بحسب موقع "هسبريس".

فواكه و خضار - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
قلق لدى دولة عربية بسبب اقتراب موريتانيا من الاكتفاء الذاتي في الخضار
أمس, 09:21 GMT
وتستند المعايير السابقة إلى مجموعة من العوامل والمؤشرات الفرعية التي تغطي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من قبيل عامل التعليم والإنفاق على الصحة ومعدلات التضخم، إلى جانب كل من عامل الخدمات اللوجستية ومعدل التوسع الحضري والإجهاد المائي وغيرها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала