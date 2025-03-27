https://sarabic.ae/20250327/ترتيب-الدول-العربية-من-حيث-المرونة-المالية-لعام-2025-1099003527.html
ترتيب الدول العربية من حيث "المرونة المالية لعام 2025"
ترتيب الدول العربية من حيث "المرونة المالية لعام 2025"
سبوتنيك عربي
تصدرت دولة قطر المركز الـ37 عالميًا، متبوعة بدولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الـ43 ضمن تصنيف المرونة المالية العالمي لسنة 2025، الصادر عن مؤسسة "FM"... 27.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-27T14:54+0000
2025-03-27T14:54+0000
2025-03-27T14:54+0000
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وأما في المركز الثالث، فجاءت المملكة العربية السعودية عربيًا والـ48 عالميًا، إلى جانب كل من البحرين وسلطنة عمان اللتين حلّتا في المركزين الـ54 والـ56 على التوالي من أصل أكثر من 130 دولة.وتستند المعايير السابقة إلى مجموعة من العوامل والمؤشرات الفرعية التي تغطي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من قبيل عامل التعليم والإنفاق على الصحة ومعدلات التضخم، إلى جانب كل من عامل الخدمات اللوجستية ومعدل التوسع الحضري والإجهاد المائي وغيرها.
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اقتصاد, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, الجزائر, مصر, السعودية, تونس, قطر, أخبار الأمارات
اقتصاد, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, الجزائر, مصر, السعودية, تونس, قطر, أخبار الأمارات
ترتيب الدول العربية من حيث "المرونة المالية لعام 2025"
تصدرت دولة قطر المركز الـ37 عالميًا، متبوعة بدولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الـ43 ضمن تصنيف المرونة المالية العالمي لسنة 2025، الصادر عن مؤسسة "FM" للحلول الاقتصادية والمالية، إذ سجلتا رصيدا قدره 76 و73.6 نقط على التوالي.
وأما في المركز الثالث، فجاءت المملكة العربية السعودية
عربيًا والـ48 عالميًا، إلى جانب كل من البحرين وسلطنة عمان اللتين حلّتا في المركزين الـ54 والـ56 على التوالي من أصل أكثر من 130 دولة.
واحتل المغرب المركز الـ70، وحصل على رصيد 56.1 نقطة، متصدّرا بذلك تصنيف دول شمال أفريقيا أمام مصر التي جاءت في المركز الـ74، متبوعة بتونس التي حلت في المركز الـ75، فيما تبوأت الجزائر الرتبة الـ91 عالميًا؛ بينما غابت موريتانيا وليبيا عن القائمة.
وعلى المستوى العالمي حلت دولة الدنمارك في المركز الأول بعد حصدها 100 نقطة كاملة، متبوعة بدولة لوكسمبورغ التي حلت في الرتبة الثانية برصيد 99.5 نقط من أصل 100، ثم دولة الترويج التي وضعها المؤشر في المركز الثالث، في وقت تذيلت دولة تشاد التصنيف العام إثر حلولها في المركز الـ130 دون نقط.
ويعتمد المؤشر في تصنيفه على معايير مرونة بيئة الأعمال وتقييم المخاطر التي تواجه الدول وقدرتها على مواجهة الأزمات والأحداث الطارئة والتعافي منها بسرعة، بحسب موقع "هسبريس".
وتستند المعايير السابقة إلى مجموعة من العوامل والمؤشرات الفرعية التي تغطي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من قبيل عامل التعليم والإنفاق على الصحة ومعدلات التضخم، إلى جانب كل من عامل الخدمات اللوجستية ومعدل التوسع الحضري والإجهاد المائي وغيرها.