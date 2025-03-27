https://sarabic.ae/20250327/ترتيب-الدول-العربية-من-حيث-المرونة-المالية-لعام-2025-1099003527.html

ترتيب الدول العربية من حيث "المرونة المالية لعام 2025"

ترتيب الدول العربية من حيث "المرونة المالية لعام 2025"

سبوتنيك عربي

تصدرت دولة قطر المركز الـ37 عالميًا، متبوعة بدولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الـ43 ضمن تصنيف المرونة المالية العالمي لسنة 2025، الصادر عن مؤسسة "FM"... 27.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-27T14:54+0000

2025-03-27T14:54+0000

2025-03-27T14:54+0000

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وأما في المركز الثالث، فجاءت المملكة العربية السعودية عربيًا والـ48 عالميًا، إلى جانب كل من البحرين وسلطنة عمان اللتين حلّتا في المركزين الـ54 والـ56 على التوالي من أصل أكثر من 130 دولة.وتستند المعايير السابقة إلى مجموعة من العوامل والمؤشرات الفرعية التي تغطي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من قبيل عامل التعليم والإنفاق على الصحة ومعدلات التضخم، إلى جانب كل من عامل الخدمات اللوجستية ومعدل التوسع الحضري والإجهاد المائي وغيرها.

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