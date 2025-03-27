https://sarabic.ae/20250327/لافروف-يعلن-عن-التحضير-لزيارة-بوتين-إلى-الهند-1098990358.html
لافروف يعلن عن التحضير لزيارة بوتين إلى الهند
لافروف يعلن عن التحضير لزيارة بوتين إلى الهند
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الهند قيد الإعداد. 27.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-27T08:26+0000
2025-03-27T08:26+0000
2025-03-27T08:26+0000
روسيا
أخبار الهند اليوم
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وأوضح لافروف، في كلمته للمشاركين في مؤتمر "روسيا والهند"، بعنوان: "نحو أجندة جديدة للعلاقات الثنائية"، عبر تقنية الفيديو: "قَبِل الرئيس فلاديمير بوتين، دعوة رئيس حكومة الهند (ناريندرا مودي)، ويجري التحضير لزيارته إلى جمهورية الهند".وفي 5 مارس/ آذار الجاري، أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الهند هذا العام، مشيرًا في السياق إلى أن الطرفين لم يناقشا بعد تواريخ محددة.ووجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، برقية تهنئة للرئيسة الهندية دراوبادي مورمو، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بمناسبة العيد الوطني للهند، مؤكدًا العمل بين البلدين لزيادة التعاون المثمر في جميع المجالات.وجاء في برقية الرئيس الروسي أن "العلاقات الروسية الهندية، تتسم بطبيعة شراكة استراتيجية متميزة بشكل خاص، وأنا على ثقة من أنه من خلال الجهود المشتركة سنواصل بناء تعاون ثنائي مثمر بشكل متواصل في جميع المجالات، فضلًا عن التفاعل البناء في الشؤون الدولية، وهذا بلا شك يلبي المصالح الأساسية للبلدين"."لا يحتاج إلى ترجمة"... موقف طريف بين بوتين ورئيس الوزراء الهندي
https://sarabic.ae/20250127/افتتاح-المؤتمر-الروسي-الهندي-في-موسكو-ضمن-فعاليات-نادي-فالداي-1097194421.html
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روسيا, أخبار الهند اليوم
لافروف يعلن عن التحضير لزيارة بوتين إلى الهند
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الهند قيد الإعداد.
وأوضح لافروف، في كلمته للمشاركين في مؤتمر "روسيا والهند"، بعنوان: "نحو أجندة جديدة للعلاقات الثنائية"، عبر تقنية الفيديو: "قَبِل الرئيس فلاديمير بوتين، دعوة رئيس حكومة الهند (ناريندرا مودي)، ويجري التحضير لزيارته إلى جمهورية الهند".
وفي 5 مارس/ آذار الجاري، أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، إلى الهند هذا العام، مشيرًا في السياق إلى أن الطرفين لم يناقشا بعد تواريخ محددة.
وقال أوشاكوف لوكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال حول التاريخ المحتمل لزيارة الرئيس الروسي إلى الهند: "من الصعب القول حتى الآن. لقد تلقينا دعوة، ولكن على حد علمي فإن الأطراف لم تبدأ بعد في التفاوض على تواريخ محددة، ولكن هذه الزيارة سوف تحدث بالتأكيد هذا العام".
ووجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، برقية تهنئة
للرئيسة الهندية دراوبادي مورمو، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بمناسبة العيد الوطني للهند، مؤكدًا العمل بين البلدين لزيادة التعاون المثمر في جميع المجالات.
وجاء في بيان نشره الكرملين، أن "الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، أرسل بمناسبة العيد الوطني للهند (يوم الجمهورية)، برقية تهنئة إلى الرئيسة دراوبادي مورمو، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي"، لافتًا إلى أن "البلدين سيعملان معًا لزيادة التعاون الثنائي المثمر في جميع المجالات".
وجاء في برقية الرئيس الروسي أن "العلاقات الروسية الهندية، تتسم بطبيعة شراكة استراتيجية متميزة بشكل خاص، وأنا على ثقة من أنه من خلال الجهود المشتركة سنواصل بناء تعاون ثنائي مثمر بشكل متواصل في جميع المجالات، فضلًا عن التفاعل البناء في الشؤون الدولية، وهذا بلا شك يلبي المصالح الأساسية للبلدين".