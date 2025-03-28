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الخارجية الروسية: كييف هاجمت محطة "سودجا" في كورسك بأوامر من لندن
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https://sarabic.ae/20250328/نعامة-هاربة-تسابق-السيارات-على-طريق-سريع-في-السعودية-فيديو-1099037110.html
نعامة هاربة تسابق السيارات على طريق سريع في السعودية... فيديو
نعامة هاربة تسابق السيارات على طريق سريع في السعودية... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريبا لنعامة تركض على طريق سريع في السعودية وكأنها تسابق السيارات، الأمر الذي أثار دهشة السائقين. 28.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-28T13:36+0000
2025-03-28T13:36+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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ويُظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي نعامة هاربة تركض على طريق سريع في مدينة جدة السعودية، ما أثار دهشة السائقين والمارة، وبدأوا بالتقاط صور لها.وتظهر النعامة وهي تجوب الطريق بحرية، في مشهد غير معتاد. وقد تدخلت الجهات المعنية بسرعة للسيطرة على الموقف وإعادة الوضع إلى طبيعته.سمكة نافقة "تخرج" وسط جلسة مجلس الشيوخ الأسترالي... فيديو لحظة العثور على طفل جرفته مياه المحيط لـ17 ساعة... فيديو
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نادي الفيديو, السعودية, أخبار السعودية اليوم
نادي الفيديو, السعودية, أخبار السعودية اليوم

نعامة هاربة تسابق السيارات على طريق سريع في السعودية... فيديو

13:36 GMT 28.03.2025
© Photo / Xصورة لنعامة هاربة على طريق سريع في مدينة جدة بالسعودية
صورة لنعامة هاربة على طريق سريع في مدينة جدة بالسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2025
© Photo / X
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريبا لنعامة تركض على طريق سريع في السعودية وكأنها تسابق السيارات، الأمر الذي أثار دهشة السائقين.
ويُظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي نعامة هاربة تركض على طريق سريع في مدينة جدة السعودية، ما أثار دهشة السائقين والمارة، وبدأوا بالتقاط صور لها.
وتظهر النعامة وهي تجوب الطريق بحرية، في مشهد غير معتاد. وقد تدخلت الجهات المعنية بسرعة للسيطرة على الموقف وإعادة الوضع إلى طبيعته.
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