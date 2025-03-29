https://sarabic.ae/20250329/مسؤول-إسرائيلي-كبير-لا-مفر-من-مواجهة-عسكرية-مع-إيران-1099066041.html
مسؤول إسرائيلي كبير: لا مفر من مواجهة عسكرية مع إيران
مسؤول إسرائيلي كبير: لا مفر من مواجهة عسكرية مع إيران
سبوتنيك عربي
صرح مسؤول إسرائيلي كبير، اليوم السبت، بأنه لا مفر من مواجهة عسكرية إسرائيلية مع إيران. 29.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-29T19:22+0000
2025-03-29T19:22+0000
2025-03-29T19:22+0000
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ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن مسؤول إسرائيلي بارز - لم تسمه - أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد اجتماعات لبحث التعامل مع إيران في ظل مساع أمريكية لإطلاق مسار دبلوماسي معها.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن تلك الاجتماعات الخاصة بإيران كانت محددة ومركزة وشارك فيها عدد قليل من المسؤولين، وذلك نقلا عن المصدر الإسرائيلي.واستشهدت القناة بتصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران حينما بعث برسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وجاء فيها: "إذا رفضت إيران اليد الممدودة من الولايات المتحدة، فسيكون الرد حاسما". وأضاف ترامب: "لقد حان الوقت لنبذ العداء، وفتح صفحة جديدة من التعاون والاحترام المتبادل".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال أمس الجمعة، إن إيران ستواجه أمورا سيئة للغاية في حال فشلت في التوصل إلى اتفاق نووي، وذلك بعد رد طهران على رسالته التي يدعوها فيها إلى إجراء محادثات.وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين في المكتب البيضاوي: "أرسلتُ إلى إيران رسالة في الآونة الأخيرة، وقلتُ لهم: عليكم اتخاذ قرار، بطريقة أو بأخرى، وإما أن نتحاور ونتفاوض، وإلا ستتعرض إيران لأمور سيئة للغاية".وتابع: "لا أريد أن يحدث ذلك، إن الخيار الأفضل بالنسبة لي - ولا أقول هذا من باب القوة أو الضعف - هو أن نتوصل إلى حل مع إيران، ولكن إذا لم نتوصل إلى حل، فستتعرض إيران لأمور سيئة للغاية".وكشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في بداية شهر مارس/ آذار الجاري، أنه بعث برسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وفي الوقت نفسه، مضى ترامب قدما في برنامجه "للضغط الأقصى" المتمثل في فرض عقوبات إضافية على طهران، والتهديد بعمل عسكري ضدها، إذا رفضت التفاوض مع أمريكا.ورفضت طهران التفاوض مباشرة مع واشنطن في ظل هذه الظروف، لكنها أبقت على إمكانية إجراء محادثات غير مباشرة.ويوم الخميس الماضي، صرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأنه سلّم رسالة ردا على مبادرة ترامب للتواصل مع سلطنة عُمان، التي لعبت دور الوسيط في الماضين في ظل غياب العلاقات الدبلوماسية بين أمريكا وإيران.
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إيران, أخبار إيران, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إيران, أخبار إيران, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
مسؤول إسرائيلي كبير: لا مفر من مواجهة عسكرية مع إيران
صرح مسؤول إسرائيلي كبير، اليوم السبت، بأنه لا مفر من مواجهة عسكرية إسرائيلية مع إيران.
ونقلت القناة
13 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن مسؤول إسرائيلي بارز - لم تسمه - أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد اجتماعات لبحث التعامل مع إيران في ظل مساع أمريكية لإطلاق مسار دبلوماسي معها.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن تلك الاجتماعات الخاصة بإيران كانت محددة ومركزة وشارك فيها عدد قليل من المسؤولين، وذلك نقلا عن المصدر الإسرائيلي.
واستشهدت القناة بتصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران حينما بعث برسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وجاء فيها: "إذا رفضت إيران اليد الممدودة من الولايات المتحدة، فسيكون الرد حاسما". وأضاف ترامب: "لقد حان الوقت لنبذ العداء، وفتح صفحة جديدة من التعاون والاحترام المتبادل".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال أمس الجمعة، إن إيران ستواجه أمورا سيئة للغاية
في حال فشلت في التوصل إلى اتفاق نووي، وذلك بعد رد طهران على رسالته التي يدعوها فيها إلى إجراء محادثات.
وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين في المكتب البيضاوي: "أرسلتُ إلى إيران رسالة في الآونة الأخيرة، وقلتُ لهم: عليكم اتخاذ قرار، بطريقة أو بأخرى، وإما أن نتحاور ونتفاوض، وإلا ستتعرض إيران لأمور سيئة للغاية".
وتابع: "لا أريد أن يحدث ذلك، إن الخيار الأفضل بالنسبة لي - ولا أقول هذا من باب القوة أو الضعف - هو أن نتوصل إلى حل مع إيران، ولكن إذا لم نتوصل إلى حل، فستتعرض إيران لأمور سيئة للغاية".
وكشف الرئيس الأمريكي
، دونالد ترامب، في بداية شهر مارس/ آذار الجاري، أنه بعث برسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وفي الوقت نفسه، مضى ترامب قدما في برنامجه "للضغط الأقصى" المتمثل في فرض عقوبات إضافية على طهران، والتهديد بعمل عسكري ضدها، إذا رفضت التفاوض مع أمريكا.
ورفضت طهران التفاوض مباشرة مع واشنطن في ظل هذه الظروف، لكنها أبقت على إمكانية إجراء محادثات غير مباشرة.
ويوم الخميس الماضي، صرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأنه سلّم رسالة ردا على مبادرة ترامب للتواصل مع سلطنة عُمان
، التي لعبت دور الوسيط في الماضين في ظل غياب العلاقات الدبلوماسية بين أمريكا وإيران.