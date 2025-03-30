https://sarabic.ae/20250330/خبير-سياسي-الحكومة-السورية-الجديدة-كانت-مجرد-توسيع-لسابقتها-والأمور-الأمنية-هي-الأكثر-إلحاحا--1099081961.html

خبير سياسي: الحكومة السورية الجديدة كانت مجرد توسيع لسابقتها والأمور الأمنية هي الأكثر إلحاحا

خبير سياسي: الحكومة السورية الجديدة كانت مجرد توسيع لسابقتها والأمور الأمنية هي الأكثر إلحاحا

سبوتنيك عربي

علق المحلل السياسي، أحمد يوسف، على تشكيل الحكومة السورية الجديدة، مؤكدا أن هذه الحكومة لم تحظ برضى معظم فئات ومكونات المجتمع السوري وبقيت تحت هيمنة السلطة... 30.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-30T16:04+0000

2025-03-30T16:04+0000

2025-03-30T16:04+0000

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قال يوسف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن هذه الحكومة السورية الجديدة "جاءت بعد وقت طويل من انتظار الشعب السوري بشئٍ من القلق والترقب، خاصةً وأن هذه الحكومة لم تحظ برضا معظم فئات ومكونات المجتمع السوري لأنها لم تضم كافة مكونات المجتمع وكانت مجرد توسيع للحكومة السابقة "حكومة البشير" وبقيت تحت هيمنة السلطة الانتقالية المؤقتة في سوريا، لذلك كانت هناك ملاحظات كثيرة حول هذه الحكومة من قبل النخب السورية المختلفة".ورحبت عدة دول عربية وغربية بتشكيل الحكومة السورية الجديدة التي كشف عنها، أمس السبت، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الذي يشغل فيها منصب رئيس وزراء أيضا.وتسلمت هند قبوات، حقيبة الشؤون الاجتماعية والعمل.، وهي مسيحية دمشقية، وتضمنت الحكومة إعلاميين، الأول وهو حمزة خطاب الذي كلف بوزارة الإعلام، وشغل سابقا مدير تلفزيون سوريا الذي كان يبث من تركيا، ومجد صالح الذي كلف بوزارة الزراعة، والذي عمل سابقا في قناة "الجزيرة".واعتبر الكثير من الخبراء أن التشكيلة الحكومية الجديدة مختلفة في مضمونها عن السابقة، حيث تضمنت أسماء مختلفة في طبيعتها عن السابقة، وشملت عددا من الأسماء التي لم يتوقعها الكثيرون، في حين اعتبر البعض أن التشكيلة الحكومية كانت تحتاج إلى مزيد من التنوع وتمثيل أوسع للشعب السوري.

https://sarabic.ae/20250330/6-دول-ترحب-بإعلان-تشكيل-الحكومة-السورية-الجديدة--1099079716.html

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