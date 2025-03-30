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خبير سياسي: الحكومة السورية الجديدة كانت مجرد توسيع لسابقتها والأمور الأمنية هي الأكثر إلحاحا
خبير سياسي: الحكومة السورية الجديدة كانت مجرد توسيع لسابقتها والأمور الأمنية هي الأكثر إلحاحا
سبوتنيك عربي
علق المحلل السياسي، أحمد يوسف، على تشكيل الحكومة السورية الجديدة، مؤكدا أن هذه الحكومة لم تحظ برضى معظم فئات ومكونات المجتمع السوري وبقيت تحت هيمنة السلطة... 30.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-30T16:04+0000
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قال يوسف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن هذه الحكومة السورية الجديدة "جاءت بعد وقت طويل من انتظار الشعب السوري بشئٍ من القلق والترقب، خاصةً وأن هذه الحكومة لم تحظ برضا معظم فئات ومكونات المجتمع السوري لأنها لم تضم كافة مكونات المجتمع وكانت مجرد توسيع للحكومة السابقة "حكومة البشير" وبقيت تحت هيمنة السلطة الانتقالية المؤقتة في سوريا، لذلك كانت هناك ملاحظات كثيرة حول هذه الحكومة من قبل النخب السورية المختلفة".ورحبت عدة دول عربية وغربية بتشكيل الحكومة السورية الجديدة التي كشف عنها، أمس السبت، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الذي يشغل فيها منصب رئيس وزراء أيضا.وتسلمت هند قبوات، حقيبة الشؤون الاجتماعية والعمل.، وهي مسيحية دمشقية، وتضمنت الحكومة إعلاميين، الأول وهو حمزة خطاب الذي كلف بوزارة الإعلام، وشغل سابقا مدير تلفزيون سوريا الذي كان يبث من تركيا، ومجد صالح الذي كلف بوزارة الزراعة، والذي عمل سابقا في قناة "الجزيرة".واعتبر الكثير من الخبراء أن التشكيلة الحكومية الجديدة مختلفة في مضمونها عن السابقة، حيث تضمنت أسماء مختلفة في طبيعتها عن السابقة، وشملت عددا من الأسماء التي لم يتوقعها الكثيرون، في حين اعتبر البعض أن التشكيلة الحكومية كانت تحتاج إلى مزيد من التنوع وتمثيل أوسع للشعب السوري.
https://sarabic.ae/20250330/6-دول-ترحب-بإعلان-تشكيل-الحكومة-السورية-الجديدة--1099079716.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك

خبير سياسي: الحكومة السورية الجديدة كانت مجرد توسيع لسابقتها والأمور الأمنية هي الأكثر إلحاحا

16:04 GMT 30.03.2025
© Photo / Syrian Presidencyالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
© Photo / Syrian Presidency
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حصري
علق المحلل السياسي، أحمد يوسف، على تشكيل الحكومة السورية الجديدة، مؤكدا أن هذه الحكومة لم تحظ برضى معظم فئات ومكونات المجتمع السوري وبقيت تحت هيمنة السلطة الانتقالية، على حد تعبيره.
قال يوسف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن هذه الحكومة السورية الجديدة "جاءت بعد وقت طويل من انتظار الشعب السوري بشئٍ من القلق والترقب، خاصةً وأن هذه الحكومة لم تحظ برضا معظم فئات ومكونات المجتمع السوري لأنها لم تضم كافة مكونات المجتمع وكانت مجرد توسيع للحكومة السابقة "حكومة البشير" وبقيت تحت هيمنة السلطة الانتقالية المؤقتة في سوريا، لذلك كانت هناك ملاحظات كثيرة حول هذه الحكومة من قبل النخب السورية المختلفة".

وأضاف أن "المهام الموكلة لهذه الحكومة كثيرة وهى داخلية وخارجية وأهمها الأمور الأمنية والأكثر قلقاً عند الشعب السوري، ومن الملفات المهمة الملف الاقتصادي ومحاولة إيجاد حلول لإشكالات في التوظيف وتسريح العمال وغيرها من الملفات والقضايا التي تهم الشعب السوري".

وقال يوسف حول التحذير الأمريكي والبريطاني، إن هذه الدول عادةً تطلب من رعاياها المغادرة في أوقات محددة عند وجود خطر معين أو عندما تكون الدولة المضيفة تعاني من إشكالات أمنية، وحتى الآن لا توجد مؤشرات حول حدوث شيء مقلق من حيث الأوضاع الأمنية ولكن ربما تستشعر هذه الدول بأن شيئاً ما سيحدث.

ورحبت عدة دول عربية وغربية بتشكيل الحكومة السورية الجديدة التي كشف عنها، أمس السبت، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الذي يشغل فيها منصب رئيس وزراء أيضا.
واحتفظ وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة، المقربين من الرئيس الانتقالي، بمنصبيهما في الحكومة، وتم تعيين أنس خطاب، المقرب أيضا من الشرع، وزيرا للداخلية.
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
6 دول ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة
14:40 GMT
وتسلمت هند قبوات، حقيبة الشؤون الاجتماعية والعمل.، وهي مسيحية دمشقية، وتضمنت الحكومة إعلاميين، الأول وهو حمزة خطاب الذي كلف بوزارة الإعلام، وشغل سابقا مدير تلفزيون سوريا الذي كان يبث من تركيا، ومجد صالح الذي كلف بوزارة الزراعة، والذي عمل سابقا في قناة "الجزيرة".
شملت الحكومة الجديدة تعيين يعرب بدر، وهو علوي، وزيرا للنقل، في حين تم اختيار أمجد بدر الذي ينتمي للطائفة الدرزية لتولي منصب وزير الزراعة.
واعتبر الكثير من الخبراء أن التشكيلة الحكومية الجديدة مختلفة في مضمونها عن السابقة، حيث تضمنت أسماء مختلفة في طبيعتها عن السابقة، وشملت عددا من الأسماء التي لم يتوقعها الكثيرون، في حين اعتبر البعض أن التشكيلة الحكومية كانت تحتاج إلى مزيد من التنوع وتمثيل أوسع للشعب السوري.
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