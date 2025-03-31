https://sarabic.ae/20250331/احتشاد-ملايين-المصريين-بعد-صلاة-العيد-تضامنا-مع-الفلسطينيين-1099096390.html

احتشاد ملايين المصريين بعد صلاة العيد تضامنا مع الفلسطينيين

احتشاد ملايين المصريين بعد صلاة العيد تضامنا مع الفلسطينيين

سبوتنيك عربي

أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية أن ملايين من المصريين قد احتشدوا في وقفات تضامنية مع الفلسطينيين، عقب أدائهم صلاة عيد الفطر المبارك في مئات الساحات... 31.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-31T09:36+0000

2025-03-31T09:36+0000

2025-03-31T09:36+0000

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شملت هذه الحشود الغالبية الكبيرة من الساحات المخصصة لتلك الصلاة، وعددها على مستوى الجمهورية 6240 ساحة في جميع المحافظات.وأوضحت الاستعلامات المصرية أن ملايين المحتشدين في تلك الساحات والشوارع والمناطق المحيطة بها، قد رفعوا آلافا من الأعلام، الفلسطيني والمصري، واللافتات باللغتين العربية والإنجليزية، فيما ألقى المئات منهم خُطبا وكلمات، وردد ملايين المحتشدين شعارات وهتافات مدوية، في هذه الحشود التي استمرت لعدة ساعات بعد انتهاء صلاة عيد الفطر المبارك.وأضافت الاستعلامات أن "هذه الحشود ركزت على عدة رسائل سياسية مباشرة لا تحتمل اللبس. أولها، الدعم الكامل للقيادة السياسية المصرية في كل مواقفها الثابتة الرافضة للعدوان الدموي على غزة، والمساندة تماما للشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه منذ بدء هذا العدوان.وثانيها، الرفض الكامل والمستمر من الشعب المصري لمخططات تهجير الأشقاء الفلسطينيين من أراضيهم. وثالثها، الإدانة التامة لحرب الإبادة على قطاع غزة، ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ مواقف سريعة حاسمة ضدها".و"رابعها، الرفض القاطع لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية، والتي لن يتم حلها سوى بحصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أراضيه ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".و"خامسها، المطالبة بالوقف الفوري والتام والنهائي لإطلاق النار في غزة، بما ينهي قطعيا مأساة أهلها بسبب حرب الإبادة التي تشن عليهم".واختتمت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بيانها بأن هذه الحشود المليونية التضامنية بتلك الرسائل المباشرة الواضحة، "تعيد التأكيد على أصالة وصلابة الموقف المصري الشعبي تجاه القضية الفلسطينية والثابت منذ نحو ثمانية عقود، وتناغمه الكامل مع المواقف الحاسمة التي تبنتها وأعلنتها قيادته السياسية منذ بدء العدوان على غزة، وأن مصر بهذا تتحرك ككيان واحد، شعبا وقيادة، سيظل صلبا وثابتا حتى يتوقف العدوان وتعود للشعب الفلسطيني الشقيق كل حقوقه المشروعة المسلوبة".

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