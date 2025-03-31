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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250331/بوشيلين-القوات-الروسية-تحافظ-على-موقع-مسيطر-على-جبهة-جمهورية-دونيتسك-الشعبية----1099092590.html
بوشيلين: القوات الروسية تحافظ على موقع مسيطر على جبهة جمهورية دونيتسك الشعبية
بوشيلين: القوات الروسية تحافظ على موقع مسيطر على جبهة جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تحافظ على موقع مسيطر على جبهة جمهورية دونيتسك الشعبية. 31.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-31T08:13+0000
2025-03-31T08:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
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وقال بوشيلين لقناة "روسيا 24": "على خط المواجهة، نواصل تسجيل هيمنة كاملة للقوات المسلحة الروسية، ولكن، بالطبع، يحاول العدو شن هجوم مضاد في بعض المناطق، وهناك نقاط ساخنة على خط التماس. هذا بالطبع في تشاسوف يار، حيث تستمر المعارك في المناطق الحضرية، وعلى مشارف دزيرجينسك، دعنا نقول فقط، العدو لا يتخلى عن محاولاته، بنقل الاحتياطيات، لصد تقدم وحداتنا".وأشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية إلى أن الجنود الروس حرروا، خلال الأسبوع الماضي، عدة قرى في اتجاه كراسنوارميسك.وأضاف بوشيلين أن القوات المسلحة الأوكرانية لا تزال تمتلك القدرة على ضرب غورلوفكا، وهي تواصل قصف المدينة.وبحسب وزارة الدفاع، ففي يومي 29 و30 مارس/آذار، وحدهما، حررت قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بلدة بانتيليمونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما حررت قوات مجموعة "المركز" الروسية، بلدة زابوروجيه. بالإضافة إلى ذلك، في 29 مارس، سيطرت قوات مجموعة "دنيبر" على بلدة شيرباكي في مقاطعة زابوروجيه، كما سيطرت قوات مجموعة "الشمال" الروسية على بلدة فيسيلوفكا في مقاطعة سومي.الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور بيلغورود ويدمر عددا من الآليات العسكرية القوات الروسية تحرر بلدة ستيبوفوي في مقاطعة زابوروجيه
https://sarabic.ae/20250330/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-زابوروجيه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1099073153.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا

بوشيلين: القوات الروسية تحافظ على موقع مسيطر على جبهة جمهورية دونيتسك الشعبية

08:13 GMT 31.03.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية
قوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تحافظ على موقع مسيطر على جبهة جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال بوشيلين لقناة "روسيا 24": "على خط المواجهة، نواصل تسجيل هيمنة كاملة للقوات المسلحة الروسية، ولكن، بالطبع، يحاول العدو شن هجوم مضاد في بعض المناطق، وهناك نقاط ساخنة على خط التماس. هذا بالطبع في تشاسوف يار، حيث تستمر المعارك في المناطق الحضرية، وعلى مشارف دزيرجينسك، دعنا نقول فقط، العدو لا يتخلى عن محاولاته، بنقل الاحتياطيات، لصد تقدم وحداتنا".
وأشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية إلى أن الجنود الروس حرروا، خلال الأسبوع الماضي، عدة قرى في اتجاه كراسنوارميسك.
وأوضح بوشيلين: "نرى أن العدو يواصل نقل قوات الاحتياط إلى هناك أيضًا. وهناك، في هذا الاتجاه، سُجِّلت نساء ضمن قوات هجوم العدو. هذا ما سجلته إحدى وحداتنا. كما نرى أن وحداتنا تواصل تقدمها على طول أحزمة الغابات باتجاه فيليكونوفوسيلوفسكي".
أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 09:19 GMT
وأضاف بوشيلين أن القوات المسلحة الأوكرانية لا تزال تمتلك القدرة على ضرب غورلوفكا، وهي تواصل قصف المدينة.
وبحسب وزارة الدفاع، ففي يومي 29 و30 مارس/آذار، وحدهما، حررت قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بلدة بانتيليمونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما حررت قوات مجموعة "المركز" الروسية، بلدة زابوروجيه. بالإضافة إلى ذلك، في 29 مارس، سيطرت قوات مجموعة "دنيبر" على بلدة شيرباكي في مقاطعة زابوروجيه، كما سيطرت قوات مجموعة "الشمال" الروسية على بلدة فيسيلوفكا في مقاطعة سومي.
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور بيلغورود ويدمر عددا من الآليات العسكرية
القوات الروسية تحرر بلدة ستيبوفوي في مقاطعة زابوروجيه
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