https://sarabic.ae/20250331/بوشيلين-القوات-الروسية-تحافظ-على-موقع-مسيطر-على-جبهة-جمهورية-دونيتسك-الشعبية----1099092590.html

بوشيلين: القوات الروسية تحافظ على موقع مسيطر على جبهة جمهورية دونيتسك الشعبية

بوشيلين: القوات الروسية تحافظ على موقع مسيطر على جبهة جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تحافظ على موقع مسيطر على جبهة جمهورية دونيتسك الشعبية. 31.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-31T08:13+0000

2025-03-31T08:13+0000

2025-03-31T08:13+0000

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وقال بوشيلين لقناة "روسيا 24": "على خط المواجهة، نواصل تسجيل هيمنة كاملة للقوات المسلحة الروسية، ولكن، بالطبع، يحاول العدو شن هجوم مضاد في بعض المناطق، وهناك نقاط ساخنة على خط التماس. هذا بالطبع في تشاسوف يار، حيث تستمر المعارك في المناطق الحضرية، وعلى مشارف دزيرجينسك، دعنا نقول فقط، العدو لا يتخلى عن محاولاته، بنقل الاحتياطيات، لصد تقدم وحداتنا".وأشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية إلى أن الجنود الروس حرروا، خلال الأسبوع الماضي، عدة قرى في اتجاه كراسنوارميسك.وأضاف بوشيلين أن القوات المسلحة الأوكرانية لا تزال تمتلك القدرة على ضرب غورلوفكا، وهي تواصل قصف المدينة.وبحسب وزارة الدفاع، ففي يومي 29 و30 مارس/آذار، وحدهما، حررت قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بلدة بانتيليمونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما حررت قوات مجموعة "المركز" الروسية، بلدة زابوروجيه. بالإضافة إلى ذلك، في 29 مارس، سيطرت قوات مجموعة "دنيبر" على بلدة شيرباكي في مقاطعة زابوروجيه، كما سيطرت قوات مجموعة "الشمال" الروسية على بلدة فيسيلوفكا في مقاطعة سومي.الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور بيلغورود ويدمر عددا من الآليات العسكرية القوات الروسية تحرر بلدة ستيبوفوي في مقاطعة زابوروجيه

https://sarabic.ae/20250330/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-زابوروجيه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1099073153.html

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