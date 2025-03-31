https://sarabic.ae/20250331/ماسك-حول-الحكم-الصادر-بحق-لوبان-سيأتي-بنتائج-عكسية-1099114293.html
ماسك حول الحكم الصادر بحق لوبان: سيأتي بنتائج عكسية
ماسك حول الحكم الصادر بحق لوبان: سيأتي بنتائج عكسية
سبوتنيك عربي
أفاد رئيس إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية (DOGE)، إيلون ماسك، بأن الحكم ضد زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني في فرنسا مارين لوبان، صدر "وفقا للقانون" وسوف يأتي... 31.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-31T16:45+0000
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وكتب ماسك في صفحته على منصة "إكس" معلقا على منشور لأحد المستخدمين حول الحكم على لوبان: "هذا سوف يأتي بنتائج عكسية، تماما مثل الهجمات القانونية ضد ترامب".وفي وقت سابق من اليوم، أدانت محكمة باريس، زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني مارين لوبان بالسجن أربع سنوات، منها سنتان نافذتان، مع منعها من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات، بتهمة اختلاس أموال عامة أوروبية.وكشفت المحكمة عن نظام ممنهج لاستغلال أموال البرلمان الأوروبي، حيث تم تحويل ما يقارب 2.9 مليون يورو لتمويل أنشطة الحزب في فرنسا بدلاً من الوفاء بالالتزامات البرلمانية المخصصة لها.وأوضحت رئيسة المحكمة، بينيديكت دي بيرتوي، أن "لوبان وضعت نفسها في قلب هذا النظام الاحتيالي منذ عام 2009"، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تعود إلى عام 2004 عندما كان والدها جان ماري لوبان يقود الحزب، وأكدت القاضية أن الهدف من الحكم هو "ضمان المساواة وعدم منح المسؤولين المنتخبين معاملة تفضيلية".وفي وقت سابق، صرّحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على الحكم الصادر ضد السياسية الفرنسية ماري لوبان، وشبهته بـ"المعاناة الديمقراطية".لوبان لا تستبعد استقالة ماكرون من رئاسة فرنسا قبل نهاية ولايته"سأفعل مثل ترامب".. مارين لوبان تهاجم الجزائر بتصريحات مثيرة للجدل
https://sarabic.ae/20250331/روسيا-حكم-القضاء-الفرنسي-بحق-لوبان-يؤكد-احتضار-الديمقراطية-الليبرالية-1099105830.html
https://sarabic.ae/20250331/القضاء-الفرنسي-يصدر-حكما-تاريخيا-بحق-مارين-لوبان-ويحظر-ترشحها-للانتخابات-1099109727.html
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العالم, أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية
ماسك حول الحكم الصادر بحق لوبان: سيأتي بنتائج عكسية
أفاد رئيس إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية (DOGE)، إيلون ماسك، بأن الحكم ضد زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني في فرنسا مارين لوبان، صدر "وفقا للقانون" وسوف يأتي بنتائج عكسية، لأن قضيتها تذكرنا بمحاكمة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في السابق.
وكتب ماسك في صفحته على منصة "إكس" معلقا على منشور لأحد المستخدمين حول الحكم على لوبان: "هذا سوف يأتي بنتائج عكسية، تماما مثل الهجمات القانونية ضد ترامب".
وأضاف ماسك أن "الراديكاليين اليساريين" في جميع أنحاء العالم يسعون إلى سجن خصومهم السياسيين إذا لم يتمكنوا من هزيمتهم في الانتخابات، وبالتالي "يتصرفون وفقًا للدليل".
وفي وقت سابق من اليوم، أدانت محكمة باريس، زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني مارين لوبان بالسجن أربع سنوات، منها سنتان نافذتان، مع منعها من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات، بتهمة اختلاس أموال عامة أوروبية.
وصدر الحكم ضمن قضية كبرى شملت إدانة ثمانية نواب أوروبيين آخرين من حزب التجمع الوطني، بالإضافة إلى اثني عشر مساعداً برلمانياً أدينوا بتهمة التواطؤ.
وكشفت المحكمة عن نظام ممنهج لاستغلال أموال البرلمان الأوروبي، حيث تم تحويل ما يقارب 2.9 مليون يورو لتمويل أنشطة الحزب في فرنسا بدلاً من الوفاء بالالتزامات البرلمانية المخصصة لها.
وأوضحت رئيسة المحكمة، بينيديكت دي بيرتوي، أن "لوبان وضعت نفسها في قلب هذا النظام الاحتيالي منذ عام 2009"، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تعود إلى عام 2004 عندما كان والدها جان ماري لوبان يقود الحزب، وأكدت القاضية أن الهدف من الحكم هو "ضمان المساواة وعدم منح المسؤولين المنتخبين معاملة تفضيلية".
وغادرت لوبان قاعة المحكمة بشكل مفاجئ قبل إعلان الحكم، لتظهر لاحقاً في تصريحات إعلامية اتهمت فيها الادعاء العام بالسعي لـ"إنهاء مستقبلها السياسي"، واصفة القضية بأنها "مؤامرة سياسية" تهدف إلى منع صعود حزبها.
وفي وقت سابق، صرّحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على الحكم الصادر ضد السياسية الفرنسية ماري لوبان، وشبهته بـ"المعاناة الديمقراطية".