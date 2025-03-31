https://sarabic.ae/20250331/ماسك-حول-الحكم-الصادر-بحق-لوبان-سيأتي-بنتائج-عكسية-1099114293.html

ماسك حول الحكم الصادر بحق لوبان: سيأتي بنتائج عكسية

ماسك حول الحكم الصادر بحق لوبان: سيأتي بنتائج عكسية

سبوتنيك عربي

أفاد رئيس إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية (DOGE)، إيلون ماسك، بأن الحكم ضد زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني في فرنسا مارين لوبان، صدر "وفقا للقانون" وسوف يأتي... 31.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-31T16:45+0000

2025-03-31T16:45+0000

2025-03-31T16:45+0000

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وكتب ماسك في صفحته على منصة "إكس" معلقا على منشور لأحد المستخدمين حول الحكم على لوبان: "هذا سوف يأتي بنتائج عكسية، تماما مثل الهجمات القانونية ضد ترامب".وفي وقت سابق من اليوم، أدانت محكمة باريس، زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني مارين لوبان بالسجن أربع سنوات، منها سنتان نافذتان، مع منعها من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات، بتهمة اختلاس أموال عامة أوروبية.وكشفت المحكمة عن نظام ممنهج لاستغلال أموال البرلمان الأوروبي، حيث تم تحويل ما يقارب 2.9 مليون يورو لتمويل أنشطة الحزب في فرنسا بدلاً من الوفاء بالالتزامات البرلمانية المخصصة لها.وأوضحت رئيسة المحكمة، بينيديكت دي بيرتوي، أن "لوبان وضعت نفسها في قلب هذا النظام الاحتيالي منذ عام 2009"، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تعود إلى عام 2004 عندما كان والدها جان ماري لوبان يقود الحزب، وأكدت القاضية أن الهدف من الحكم هو "ضمان المساواة وعدم منح المسؤولين المنتخبين معاملة تفضيلية".وفي وقت سابق، صرّحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على الحكم الصادر ضد السياسية الفرنسية ماري لوبان، وشبهته بـ"المعاناة الديمقراطية".لوبان لا تستبعد استقالة ماكرون من رئاسة فرنسا قبل نهاية ولايته"سأفعل مثل ترامب".. مارين لوبان تهاجم الجزائر بتصريحات مثيرة للجدل

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https://sarabic.ae/20250331/القضاء-الفرنسي-يصدر-حكما-تاريخيا-بحق-مارين-لوبان-ويحظر-ترشحها-للانتخابات-1099109727.html

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