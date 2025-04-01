https://sarabic.ae/20250401/الخارجية-الروسية-موسكو-وبكين-تؤكدان-ضرورة-معالجة-الأسباب-الجذرية-للصراع-الأوكراني--1099143427.html

الخارجية الروسية: موسكو وبكين تؤكدان ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع الأوكراني

الخارجية الروسية: موسكو وبكين تؤكدان ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع الأوكراني

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الصيني، ووانغ يي، ناقشا الأزمة في أوكرانيا، وأكدا على ضرورة معالجة... 01.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-01T16:58+0000

2025-04-01T16:58+0000

2025-04-01T17:14+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

الصين

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وجاء في البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "خلال المحادثات بين سيرغي لافروف (وزير الخارجية الروسي)، ووانغ يي (وزير الخارجية الصيني)، جرى تبادلٌ مُعمّقٌ لوجهات النظر حول جدول الاتصالات الثنائية على أعلى المستويات، بالإضافة إلى قضايا مُحددة تتعلق بالتعاون العملي والإنساني".وأضاف البيان: "فيما يتعلق بالقضايا الدولية، أكد الوزيران أهمية زيادة التنسيق داخل الأمم المتحدة ومنظمة "شنغهاي" للتعاون ومجموعة "بريكس" ومجموعة "العشرين"، ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ وغيرها من الآليات والمنتديات المتعددة الأطراف".وبحسب البيان، ناقش الوزيران "موضوع المخاطر الأمنية الجديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية المتعلقة بالوضع في شبه الجزيرة الكورية، والبرنامج النووي الإيراني، والوضع في آسيا الوسطى، كما ناقشنا آفاق تشكيل هيكل أمني جديد في أوراسيا على خلفية ركود الآليات الأوروبية الأطلسية".وفي وقت سابق من اليوم، أجرى الرئيس الروسي، محادثات مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في العاصمة الروسية موسكو.ويقوم وزير الخارجية الصيني وانغ يي بزيارة روسيا، في الفترة من 31 مارس/ آذار إلى 2 أبريل/ نيسان، بدعوة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وخلال زيارته قام وانغ يي، بوضع إكليل من الزهور على ضريح الجندي المجهول في العاصمة الروسية موسكو، تكريمًا لذكرى ضحايا الحرب الوطنية العظمى.وانغ يي حول العلاقات الروسية-الصينية: "أصدقاء إلى الأبد... لا أعداء أبدا"وزير الخارجية الصيني لـ"سبوتنيك": روسيا والصين تتحملان مسؤولية خاصة في الحفاظ على السلام

https://sarabic.ae/20250401/بوتين-يجري-محادثات-مع-وزير-الخارجية-الصيني-في-موسكو-فيديو-1099134967.html

https://sarabic.ae/20250401/لافروف-ونظيره-الصيني-يوقعان-على-اتفاقيات-مشتركة-فيديو-1099127815.html

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