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https://sarabic.ae/20250401/الخارجية-الروسية-موسكو-وبكين-تؤكدان-ضرورة-معالجة-الأسباب-الجذرية-للصراع-الأوكراني--1099143427.html
الخارجية الروسية: موسكو وبكين تؤكدان ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع الأوكراني
الخارجية الروسية: موسكو وبكين تؤكدان ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الصيني، ووانغ يي، ناقشا الأزمة في أوكرانيا، وأكدا على ضرورة معالجة... 01.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-01T16:58+0000
2025-04-01T17:14+0000
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وجاء في البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "خلال المحادثات بين سيرغي لافروف (وزير الخارجية الروسي)، ووانغ يي (وزير الخارجية الصيني)، جرى تبادلٌ مُعمّقٌ لوجهات النظر حول جدول الاتصالات الثنائية على أعلى المستويات، بالإضافة إلى قضايا مُحددة تتعلق بالتعاون العملي والإنساني".وأضاف البيان: "فيما يتعلق بالقضايا الدولية، أكد الوزيران أهمية زيادة التنسيق داخل الأمم المتحدة ومنظمة "شنغهاي" للتعاون ومجموعة "بريكس" ومجموعة "العشرين"، ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ وغيرها من الآليات والمنتديات المتعددة الأطراف".وبحسب البيان، ناقش الوزيران "موضوع المخاطر الأمنية الجديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية المتعلقة بالوضع في شبه الجزيرة الكورية، والبرنامج النووي الإيراني، والوضع في آسيا الوسطى، كما ناقشنا آفاق تشكيل هيكل أمني جديد في أوراسيا على خلفية ركود الآليات الأوروبية الأطلسية".وفي وقت سابق من اليوم، أجرى الرئيس الروسي، محادثات مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في العاصمة الروسية موسكو.ويقوم وزير الخارجية الصيني وانغ يي بزيارة روسيا، في الفترة من 31 مارس/ آذار إلى 2 أبريل/ نيسان، بدعوة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وخلال زيارته قام وانغ يي، بوضع إكليل من الزهور على ضريح الجندي المجهول في العاصمة الروسية موسكو، تكريمًا لذكرى ضحايا الحرب الوطنية العظمى.وانغ يي حول العلاقات الروسية-الصينية: "أصدقاء إلى الأبد... لا أعداء أبدا"وزير الخارجية الصيني لـ"سبوتنيك": روسيا والصين تتحملان مسؤولية خاصة في الحفاظ على السلام
https://sarabic.ae/20250401/بوتين-يجري-محادثات-مع-وزير-الخارجية-الصيني-في-موسكو-فيديو-1099134967.html
https://sarabic.ae/20250401/لافروف-ونظيره-الصيني-يوقعان-على-اتفاقيات-مشتركة-فيديو-1099127815.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الصين
روسيا, أخبار أوكرانيا, الصين

الخارجية الروسية: موسكو وبكين تؤكدان ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع الأوكراني

16:58 GMT 01.04.2025 (تم التحديث: 17:14 GMT 01.04.2025)
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الصيني، ووانغ يي، ناقشا الأزمة في أوكرانيا، وأكدا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع.
وجاء في البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "خلال المحادثات بين سيرغي لافروف (وزير الخارجية الروسي)، ووانغ يي (وزير الخارجية الصيني)، جرى تبادلٌ مُعمّقٌ لوجهات النظر حول جدول الاتصالات الثنائية على أعلى المستويات، بالإضافة إلى قضايا مُحددة تتعلق بالتعاون العملي والإنساني".

وتابع البيان: "تبادل الطرفان وجهات النظر حول آفاق حل الأزمة الأوكرانية، وشُدّدا على ضرورة القضاء على الأسباب الجذرية للصراع كأساسٍ للتوصل إلى اتفاقيات سلام دائم".

وأضاف البيان: "فيما يتعلق بالقضايا الدولية، أكد الوزيران أهمية زيادة التنسيق داخل الأمم المتحدة ومنظمة "شنغهاي" للتعاون ومجموعة "بريكس" ومجموعة "العشرين"، ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ وغيرها من الآليات والمنتديات المتعددة الأطراف".
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بوتين: روسيا والصين تعملان معا بنجاح في العديد من المنصات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة
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وبحسب البيان، ناقش الوزيران "موضوع المخاطر الأمنية الجديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية المتعلقة بالوضع في شبه الجزيرة الكورية، والبرنامج النووي الإيراني، والوضع في آسيا الوسطى، كما ناقشنا آفاق تشكيل هيكل أمني جديد في أوراسيا على خلفية ركود الآليات الأوروبية الأطلسية".

وأشار البيان إلى أن المحادثات جرت في أجواء ودية ومنفتحة، كما تم التأكيد على توافق أو تقارب المواقف بشأن القضايا الرئيسية للتعاون الثنائي والأجندة العالمية، وهو ما يتوافق تماما مع الروح العالية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين.

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وفي وقت سابق من اليوم، أجرى الرئيس الروسي، محادثات مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في العاصمة الروسية موسكو.

وقال بوتين: "تعمل روسيا والصين بشكل مشترك وناجح في العديد من المنصات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس".

ويقوم وزير الخارجية الصيني وانغ يي بزيارة روسيا، في الفترة من 31 مارس/ آذار إلى 2 أبريل/ نيسان، بدعوة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وخلال زيارته قام وانغ يي، بوضع إكليل من الزهور على ضريح الجندي المجهول في العاصمة الروسية موسكو، تكريمًا لذكرى ضحايا الحرب الوطنية العظمى.
وانغ يي حول العلاقات الروسية-الصينية: "أصدقاء إلى الأبد... لا أعداء أبدا"
وزير الخارجية الصيني لـ"سبوتنيك": روسيا والصين تتحملان مسؤولية خاصة في الحفاظ على السلام
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