دولة أوروبية في حالة تأهب بسبب مخاوف من ثوران بركاني قريب

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ع الموجة مع ايلي
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:16 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
08:36 GMT
24 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
10:00 GMT
183 د
بيارق النصر
القوات النازية تندحر على أبواب موسكو
13:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
قطر جولة جديدة من المفاوضات بين الكونغو الديمقراطية ورواندا في محاولة لنزع فتيل الصراع الذي تجدد مع تهديدات بتوسع الصراع
14:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
14:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
25 عاما من حكم بوتين غيرت وجه روسيا و موسكو تصف محادثات الرياض حول أوكرانيا بـ "البناءة"
15:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير: سوريا أمام تحديات كبيرة، فهل ستخرجها الحكومة الجديدة من أزمتها؟
16:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ما تداعيات إعلان "الصدر" عدم خوض الانتخابات البرلمانية في العراق؟
17:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما تداعيات إعلان "الصدر" عدم خوض الانتخابات البرلمانية في العراق؟
08:18 GMT
29 د
نبض افريقيا
قطر جولة جديدة من المفاوضات بين الكونغو الديمقراطية ورواندا في محاولة لنزع فتيل الصراع الذي تجدد مع تهديدات بتوسع الصراع
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
10:00 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
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عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
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33 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
15:00 GMT
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مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20250401/دولة-أوروبية-في-حالة-تأهب-بسبب-مخاوف-من-ثوران-بركاني-قريب-1099132104.html
دولة أوروبية في حالة تأهب بسبب مخاوف من ثوران بركاني قريب
دولة أوروبية في حالة تأهب بسبب مخاوف من ثوران بركاني قريب
سبوتنيك عربي
تعيش إحدى الدول الأوروبية حالة من التأهب والقلق بعد معلومات عن ثوران بركاني قريب، ما أثار الهلع بين المواطنين. 01.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-01T12:12+0000
2025-04-01T12:12+0000
مجتمع
منوعات
أيسلندا
بركان
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قال مكتب الأرصاد الإيسلندي إن السلطات في إيسلندا بدأت بإخلاء بلدة ومنتجع بلو لاجون، بسبب مخاوف من ثوران بركان للمرة الثامنة.ووفقا للخبر الذي نقلته صحيفة "هسبريس" نقلا عن مكتب الأرصاد الإيسلندي، فقد بدأت الصهارة في التدفق عند بركان بالقرب من بلدة غريندافيك، حيث تم إخلاء نحو 40 منزلا.وذكرت شبكة "إر يو في" الإيسلندية، أنه تم إخلاء شبه جزيرة ريكيانيس بصورة كبيرة منذ عام، عندما بدأ البركان في الثوران بعدما ظل خامدا لنحو 800 عام.وأشار مكتب الأرصاد الإيسلندي إلى أن تدفق الصهارة صاحبته عاصفة زلزالية قوية مماثلة لما حدث خلال الثوران السابق للبركان. وأضاف المكتب أنه "لم تصل أية صهارة إلى السطح، حتى الآن، ولكن من المرجح حدوث ثوران"."نوافير من الحمم"... مشهد مخيف لثوران بركان في هاواي... فيديو"ظاهرة غريبة"... "بركان" من مياه الصرف الصحي يظهر في البرازيل... فيديو
https://sarabic.ae/20250301/بركان-إتنا-الإيطالي-ينفث-حممه-فيديو--1098279332.html
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منوعات, أيسلندا, بركان
منوعات, أيسلندا, بركان

دولة أوروبية في حالة تأهب بسبب مخاوف من ثوران بركاني قريب

12:12 GMT 01.04.2025
© Photo / Xثوران بركان "كاريمسكي" في كامتشاتكا شمال شرقي روسيا
ثوران بركان كاريمسكي في كامتشاتكا شمال شرقي روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
© Photo / X
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تعيش إحدى الدول الأوروبية حالة من التأهب والقلق بعد معلومات عن ثوران بركاني قريب، ما أثار الهلع بين المواطنين.
قال مكتب الأرصاد الإيسلندي إن السلطات في إيسلندا بدأت بإخلاء بلدة ومنتجع بلو لاجون، بسبب مخاوف من ثوران بركان للمرة الثامنة.
ووفقا للخبر الذي نقلته صحيفة "هسبريس" نقلا عن مكتب الأرصاد الإيسلندي، فقد بدأت الصهارة في التدفق عند بركان بالقرب من بلدة غريندافيك، حيث تم إخلاء نحو 40 منزلا.
صورة لثوران بركان إتنا في إيطاليا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
مجتمع
بركان "إتنا" الإيطالي ينفث حممه... فيديو
1 مارس, 05:40 GMT
وذكرت شبكة "إر يو في" الإيسلندية، أنه تم إخلاء شبه جزيرة ريكيانيس بصورة كبيرة منذ عام، عندما بدأ البركان في الثوران بعدما ظل خامدا لنحو 800 عام.
وأشار مكتب الأرصاد الإيسلندي إلى أن تدفق الصهارة صاحبته عاصفة زلزالية قوية مماثلة لما حدث خلال الثوران السابق للبركان. وأضاف المكتب أنه "لم تصل أية صهارة إلى السطح، حتى الآن، ولكن من المرجح حدوث ثوران".
"نوافير من الحمم"... مشهد مخيف لثوران بركان في هاواي... فيديو
"ظاهرة غريبة"... "بركان" من مياه الصرف الصحي يظهر في البرازيل... فيديو
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