https://sarabic.ae/20250401/دولة-أوروبية-في-حالة-تأهب-بسبب-مخاوف-من-ثوران-بركاني-قريب-1099132104.html
دولة أوروبية في حالة تأهب بسبب مخاوف من ثوران بركاني قريب
دولة أوروبية في حالة تأهب بسبب مخاوف من ثوران بركاني قريب
سبوتنيك عربي
تعيش إحدى الدول الأوروبية حالة من التأهب والقلق بعد معلومات عن ثوران بركاني قريب، ما أثار الهلع بين المواطنين. 01.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-01T12:12+0000
2025-04-01T12:12+0000
2025-04-01T12:12+0000
مجتمع
منوعات
أيسلندا
بركان
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قال مكتب الأرصاد الإيسلندي إن السلطات في إيسلندا بدأت بإخلاء بلدة ومنتجع بلو لاجون، بسبب مخاوف من ثوران بركان للمرة الثامنة.ووفقا للخبر الذي نقلته صحيفة "هسبريس" نقلا عن مكتب الأرصاد الإيسلندي، فقد بدأت الصهارة في التدفق عند بركان بالقرب من بلدة غريندافيك، حيث تم إخلاء نحو 40 منزلا.وذكرت شبكة "إر يو في" الإيسلندية، أنه تم إخلاء شبه جزيرة ريكيانيس بصورة كبيرة منذ عام، عندما بدأ البركان في الثوران بعدما ظل خامدا لنحو 800 عام.وأشار مكتب الأرصاد الإيسلندي إلى أن تدفق الصهارة صاحبته عاصفة زلزالية قوية مماثلة لما حدث خلال الثوران السابق للبركان. وأضاف المكتب أنه "لم تصل أية صهارة إلى السطح، حتى الآن، ولكن من المرجح حدوث ثوران"."نوافير من الحمم"... مشهد مخيف لثوران بركان في هاواي... فيديو"ظاهرة غريبة"... "بركان" من مياه الصرف الصحي يظهر في البرازيل... فيديو
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منوعات, أيسلندا, بركان
دولة أوروبية في حالة تأهب بسبب مخاوف من ثوران بركاني قريب
تعيش إحدى الدول الأوروبية حالة من التأهب والقلق بعد معلومات عن ثوران بركاني قريب، ما أثار الهلع بين المواطنين.
قال مكتب الأرصاد الإيسلندي إن السلطات في إيسلندا بدأت بإخلاء بلدة ومنتجع بلو لاجون، بسبب مخاوف من ثوران بركان للمرة الثامنة.
ووفقا للخبر الذي نقلته صحيفة "هسبريس"
نقلا عن مكتب الأرصاد الإيسلندي، فقد بدأت الصهارة في التدفق عند بركان بالقرب من بلدة غريندافيك، حيث تم إخلاء نحو 40 منزلا.
وذكرت شبكة "إر يو في" الإيسلندية، أنه تم إخلاء شبه جزيرة ريكيانيس بصورة كبيرة منذ عام، عندما بدأ البركان في الثوران
بعدما ظل خامدا لنحو 800 عام.
وأشار مكتب الأرصاد الإيسلندي إلى أن تدفق الصهارة صاحبته عاصفة زلزالية قوية مماثلة لما حدث خلال الثوران السابق للبركان.
وأضاف المكتب أنه "لم تصل أية صهارة إلى السطح، حتى الآن، ولكن من المرجح حدوث ثوران".