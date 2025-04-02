https://sarabic.ae/20250402/وزيرا-خارجية-مصر-والأردن-يناقشان-تطورات-الأوضاع-في-غزة-ويبحثان-تثبيت-الهدنة-بالقطاع-1099167178.html

وزيرا خارجية مصر والأردن يناقشان تطورات الأوضاع في غزة ويبحثان تثبيت الهدنة بالقطاع

وزيرا خارجية مصر والأردن يناقشان تطورات الأوضاع في غزة ويبحثان تثبيت الهدنة بالقطاع

سبوتنيك عربي

بحث بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري، اليوم الأربعاء، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، مجمل القضية الفلسطينية والأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة... 02.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-02T17:00+0000

2025-04-02T17:00+0000

2025-04-02T17:00+0000

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وذكرت وزارة الخارجية على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الأربعاء، أنه جرى اتصال هاتفي بين عبد العاطي والصفدي، وناقشا "مجمل القضية الفلسطينية، في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي".شهد الاتصال بين الوزيرين مناقشة الجهود المصرية القطرية الخاصة بالتهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، خاصة في ظل ما يشهده القطاع من أوضاع إنسانية متدهورة.وتأتي هذه الاتصالات في وقت تتطور الأوضاع سلبيا في الضفة الغربية في ضوء النهج التصعيدي الإسرائيلي الخطير وسياسة الاقتحامات المتكررة للمدن الفلسطينية ومصادرة الأراضي والنشاط الاستيطاني المتزايد.يتوازى ذلك مع مواصلة الاستفزازات الإسرائيلية المتكررة وآخرها فى القدس الشرقية واقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الأربعاء.وبحث الوزيران، الصفدي وعبد العاطي، أعمال اللجنة الوزارية العربية الإسلامية وسبل تنشيط دورها لدعم الشعب الفلسطيني وتنفيذ مخرجات القمة العربية الطارئة بالقاهرة التى عقدت في الرابع من مارس/آذار الماضي.وقال رئيس الوزراء في رسالة عبر الفيديو: "الليلة الماضية في قطاع غزة انتقلنا إلى مستوى جديد، والجيش الإسرائيلي يستولي على الأراضي، ويضرب الإرهابيين، ويدمر البنية التحتية، ونحن نسيطر على محور موراج، وسيكون هذا هو ممر فيلادلفيا الثاني، وهو ممر إضافي".وبحسب نتنياهو، يواصل الجيش الإسرائيلي عملية التقسيم التدريجي للقطاع الفلسطيني من أجل إجبار "حماس" على إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم.الجدير بالذكر، أن محور "موراج" هو خط مرافق بناه الجيش الإسرائيلي ويمتد جنوب ممر فيلادلفيا على طول الحدود بين غزة ومصر.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات كاتس جاءت خلال جولة له في مستوطنات الضفة الغربية برفقة وزير المالية المستقيل بتسلئيل سموتريتش.

https://sarabic.ae/20250402/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يغادر-إلى-فرنسا-لمناقشة-الوضع-في-غزة-ولبنان-1099165462.html

https://sarabic.ae/20250402/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-مسلح-حاول-الاقترب-من-السياج-الأمني-في-غزة-1099154373.html

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