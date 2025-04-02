https://sarabic.ae/20250402/وزيرا-خارجية-مصر-والأردن-يناقشان-تطورات-الأوضاع-في-غزة-ويبحثان-تثبيت-الهدنة-بالقطاع-1099167178.html
وزيرا خارجية مصر والأردن يناقشان تطورات الأوضاع في غزة ويبحثان تثبيت الهدنة بالقطاع
وزيرا خارجية مصر والأردن يناقشان تطورات الأوضاع في غزة ويبحثان تثبيت الهدنة بالقطاع
سبوتنيك عربي
بحث بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري، اليوم الأربعاء، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، مجمل القضية الفلسطينية والأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة... 02.04.2025, سبوتنيك عربي
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وذكرت وزارة الخارجية على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الأربعاء، أنه جرى اتصال هاتفي بين عبد العاطي والصفدي، وناقشا "مجمل القضية الفلسطينية، في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي".شهد الاتصال بين الوزيرين مناقشة الجهود المصرية القطرية الخاصة بالتهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، خاصة في ظل ما يشهده القطاع من أوضاع إنسانية متدهورة.وتأتي هذه الاتصالات في وقت تتطور الأوضاع سلبيا في الضفة الغربية في ضوء النهج التصعيدي الإسرائيلي الخطير وسياسة الاقتحامات المتكررة للمدن الفلسطينية ومصادرة الأراضي والنشاط الاستيطاني المتزايد.يتوازى ذلك مع مواصلة الاستفزازات الإسرائيلية المتكررة وآخرها فى القدس الشرقية واقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الأربعاء.وبحث الوزيران، الصفدي وعبد العاطي، أعمال اللجنة الوزارية العربية الإسلامية وسبل تنشيط دورها لدعم الشعب الفلسطيني وتنفيذ مخرجات القمة العربية الطارئة بالقاهرة التى عقدت في الرابع من مارس/آذار الماضي.وقال رئيس الوزراء في رسالة عبر الفيديو: "الليلة الماضية في قطاع غزة انتقلنا إلى مستوى جديد، والجيش الإسرائيلي يستولي على الأراضي، ويضرب الإرهابيين، ويدمر البنية التحتية، ونحن نسيطر على محور موراج، وسيكون هذا هو ممر فيلادلفيا الثاني، وهو ممر إضافي".وبحسب نتنياهو، يواصل الجيش الإسرائيلي عملية التقسيم التدريجي للقطاع الفلسطيني من أجل إجبار "حماس" على إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم.الجدير بالذكر، أن محور "موراج" هو خط مرافق بناه الجيش الإسرائيلي ويمتد جنوب ممر فيلادلفيا على طول الحدود بين غزة ومصر.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات كاتس جاءت خلال جولة له في مستوطنات الضفة الغربية برفقة وزير المالية المستقيل بتسلئيل سموتريتش.
https://sarabic.ae/20250402/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يغادر-إلى-فرنسا-لمناقشة-الوضع-في-غزة-ولبنان-1099165462.html
https://sarabic.ae/20250402/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-مسلح-حاول-الاقترب-من-السياج-الأمني-في-غزة-1099154373.html
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أخبار الأردن, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة
أخبار الأردن, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة
وزيرا خارجية مصر والأردن يناقشان تطورات الأوضاع في غزة ويبحثان تثبيت الهدنة بالقطاع
بحث بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري، اليوم الأربعاء، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، مجمل القضية الفلسطينية والأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وذكرت وزارة الخارجية على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الأربعاء، أنه جرى اتصال هاتفي بين عبد العاطي والصفدي، وناقشا "مجمل القضية الفلسطينية، في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي".
شهد الاتصال بين الوزيرين مناقشة الجهود المصرية القطرية الخاصة بالتهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، خاصة في ظل ما يشهده القطاع من أوضاع إنسانية متدهورة.
وتأتي هذه الاتصالات في وقت تتطور الأوضاع سلبيا في الضفة الغربية في ضوء النهج التصعيدي الإسرائيلي الخطير وسياسة الاقتحامات المتكررة للمدن الفلسطينية ومصادرة الأراضي والنشاط الاستيطاني المتزايد.
يتوازى ذلك مع مواصلة الاستفزازات الإسرائيلية المتكررة وآخرها فى القدس الشرقية واقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الأربعاء.
وبحث الوزيران، الصفدي وعبد العاطي، أعمال اللجنة الوزارية العربية الإسلامية وسبل تنشيط دورها لدعم الشعب الفلسطيني وتنفيذ مخرجات القمة العربية الطارئة بالقاهرة التى عقدت في الرابع من مارس/آذار الماضي.
ويأتي هذا في وقت قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الجيش سيطر على مناطق إضافية جنوبي قطاع غزة، في إطار الضغط العسكري المتزايد على حركة "حماس" الفلسطينية.
وقال رئيس الوزراء في رسالة عبر الفيديو: "الليلة الماضية في قطاع غزة انتقلنا إلى مستوى جديد، والجيش الإسرائيلي يستولي على الأراضي، ويضرب الإرهابيين، ويدمر البنية التحتية، ونحن نسيطر على محور موراج، وسيكون هذا هو ممر فيلادلفيا الثاني، وهو ممر إضافي".
وبحسب نتنياهو، يواصل الجيش الإسرائيلي عملية التقسيم التدريجي للقطاع الفلسطيني من أجل إجبار "حماس" على إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم.
الجدير بالذكر، أن محور "موراج" هو خط مرافق بناه الجيش الإسرائيلي ويمتد جنوب ممر فيلادلفيا على طول الحدود بين غزة ومصر.
وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم أمس الثلاثاء، بأن بلاده لن تسمح للسلطة الفلسطينية بالسيطرة على الضفة الغربية.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات كاتس جاءت خلال جولة له في مستوطنات الضفة الغربية برفقة وزير المالية المستقيل بتسلئيل سموتريتش.