https://sarabic.ae/20250402/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يغادر-إلى-فرنسا-لمناقشة-الوضع-في-غزة-ولبنان-1099165462.html

وزير الخارجية الإسرائيلي يغادر إلى فرنسا لمناقشة الوضع في غزة ولبنان

وزير الخارجية الإسرائيلي يغادر إلى فرنسا لمناقشة الوضع في غزة ولبنان

سبوتنيك عربي

يطير وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس لبحث العلاقات الثنائية وملفات غزة وإيران ولبنان وسوريا. 02.04.2025, سبوتنيك عربي

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن جدعون ساعر سيغادر اليوم في زيارة دبلوماسية إلى باريس ويلتقي بنظيره الفرنسي جان نويل بارو، ومسؤولين كبار آخرين في الحكومة الفرنسية.وأكدت أن الاجتماعات الثنائية ستبحث مجموعة من التطورات الإقليمية بما فيها العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في قطاع غزة وكذلك كلا من قضايا إيران ولبنان وسوريا.وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن جدعون ساعر وزير الخارجية الإسرائيلي سيلتقي بقادة الجالية اليهودية في فرنسا.يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بحيث تصبح الأراضي الجديدة، التي يتم الاستيلاء عليها من القطاع، "جزءًا من المنطقة العازلة"، بحسب قوله.وفي ليلة 18 مارس/ آذار الماضي، استأنفت القوات الإسرائيلية هجماتها على قطاع غزة.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الهجمات مستمرة، بسبب رفض حماس قبول الخطة الأمريكية لتمديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.وانتهت الهدنة بين إسرائيل و حركة حماس الفلسطينية، في الأول من مارس الماضي، لكن الأعمال العسكرية لم تستأنف وقتها، بسبب محاولات الوسطاء لإشراك الطرفين في مواصلة المفاوضات بشأن التسوية في غزة، إلا أن إسرائيل أوقفت تزويد محطة تحلية المياه في القطاع بالكهرباء، وأغلقت دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

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