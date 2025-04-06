https://sarabic.ae/20250406/استثمارات-جديدة-مرتقبة-ما-الأبعاد-الاقتصادية-لزيارة-ماكرون-لمصر-1099277873.html

استثمارات جديدة مرتقبة... ما الأبعاد الاقتصادية لزيارة ماكرون لمصر؟

استثمارات جديدة مرتقبة... ما الأبعاد الاقتصادية لزيارة ماكرون لمصر؟

سبوتنيك عربي

يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القاهرة اليوم الأحد، في مستهل زيارة تستغرق 3 أيام يلتقي خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، غدا الاثنين. 06.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-06T16:35+0000

2025-04-06T16:35+0000

2025-04-06T16:35+0000

تقارير سبوتنيك

حصري

سبوتنيك

مصر

غزة

قطاع غزة

إيمانويل ماكرون

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/05/1099245398_0:0:1366:768_1920x0_80_0_0_d417a7ccf6bebf91f649532759d5edde.jpg

وتعد هذه الزيارة هى الرابعة في تاريخ زيارات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، كما يشهد الرئيسان توقيع مذكرة تفاهم صحية جديدة بين القاهرة وباريس تهدف إلى المساعدة في علاج الفلسطينيين الذين جرى إجلاؤهم من غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، وكذلك توقيع 10 اتفاقيات مؤسسية بين الحكومتين المصرية والفرنسية، و12 اتفاقية اقتصادية خلال منتدى الأعمال، تشمل مجالات الصحة، النقل، المياه، والطاقة المتجددة.قال الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور هاني أبو الفتوح، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يزور مصر لمدة ثلاثة أيام، وهي الزيارة الرابعة له، وتأتي في وقت حساس تمر به المنطقة، حيث تحتل الأوضاع في غزة صدارة المحادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أنه من المتوقع أن يتم توقيع اتفاقية جديدة تحمل اسم "التعاون الاستراتيجي المعزز"، إلى جانب عدد من الاتفاقيات الأخرى بين مؤسسات البلدين وفي مجالات التجارة.اتفاقيات مرتقبةعلى المستوى الاقتصادي يوضح أبو الفتوح أن الزيارة تشمل الزيارة توقيع اتفاقيات عديدة، منها ما يخص النقل والصحة والمياه والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، ويُظهر وجود وزراء الاقتصاد والصحة والنقل والبحث العلمي ضمن الوفد الفرنسي مدى جدية الطرفين في تعزيز التعاون بينهما.وأشار إلى أن الزيارة أيضًا تحمل طابعًا دفاعيًا، حيث ستتسلم مصر دفعة جديدة من طائرات "رافال" الفرنسية، كما ستمر حاملة الطائرات "شارل ديغول" عبر قناة السويس، في إشارة رمزية لقوة العلاقة بين البلدين.ولفت إلى أن الزيارة لها أهمية كبيرة، إذ تساهم في تعزيز الحوار بين بلدين لهما تأثير في المنطقة، وتفتح المجال أمام استثمارات ومشروعات جديدة يمكن أن تنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة في مجالات تحتاج إلى تطوير مثل الصحة والنقل، بالإضافة إلى دعم فرنسا لمصر في تعاملها مع صندوق النقد الدولي، الذي يعطي إشارات قوية على ثقة أوروبا في استقرار مصر ورغبتها في دعمه.أرقام هامةفي الإطار قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي المصري، إن زيارة ماكرون للقاهرة تتضمن جوانب اقتصادية هامة إلى الجوانب الاستراتيجية، خاصة أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، ارتفع مقارنة بالعام السابق.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن عدة قطاعات قد تتوسع فيها فرنسا، وتشمل الأجهزة الكهربائية والسيارات، وأدوات التجميل، وكذلك الصناعات الدوائية.ويرى أن التوسع في الاستثمارات يتيح للسلع والأجهزة النفاذ للسوق المصرية دون جمارك، ودون أعباء النقل والجوانب الأخرى التي تزيد من تكاليف الإنتاج والسعر النهائي للمنتج، بما يمنحها فرصة تنافسية أكبر.ويجري ماكرون زيارة إلى العريش حيث يجتمع مع فرق تابعة لمنظمات غير حكومية فرنسية ودولية، بالإضافة إلى الهلال الأحمر المصري.وأظهر أحدث تقرير أعده المكتب التجارى والاقتصادى المصرى فى باريس أن عام 2022 شهد ارتفاعا ملحوظا فى إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي بمعدل نمو استثنائي لتبلغ بنهاية عام 2022 نحو 2.16 مليار يورو، مقابل نحو 916.94 مليون يورو في عام 2021 وبمعدل نمو بلغ ما يقرب من 136%.

https://sarabic.ae/20250405/السيسي-وماكرون-يبحثان-عقد-قمة-ثلاثية-مصرية-فرنسية-أردنية-في-القاهرة-خلال-زيارة-الرئيس-الفرنسي-1099245555.html

https://sarabic.ae/20250406/ماكرون-يزور-مصر-لبحث-عدة-قضايا-وترامب-ونتنياهو-يلتقيان-لمناقشة-الرسوم-الجمركية-وغزة-1099265698.html

https://sarabic.ae/20250404/مساعد-وزير-الخارجية-المصري-الأسبق-يوضح-تفاصيل-زيارة-ماكرون-المنتظرة-لمصر--1099223760.html

مصر

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تقارير سبوتنيك, حصري, سبوتنيك, مصر, غزة, قطاع غزة, إيمانويل ماكرون