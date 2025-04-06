https://sarabic.ae/20250406/استثمارات-جديدة-مرتقبة-ما-الأبعاد-الاقتصادية-لزيارة-ماكرون-لمصر-1099277873.html
استثمارات جديدة مرتقبة... ما الأبعاد الاقتصادية لزيارة ماكرون لمصر؟
استثمارات جديدة مرتقبة... ما الأبعاد الاقتصادية لزيارة ماكرون لمصر؟
سبوتنيك عربي
يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القاهرة اليوم الأحد، في مستهل زيارة تستغرق 3 أيام يلتقي خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، غدا الاثنين. 06.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-06T16:35+0000
2025-04-06T16:35+0000
2025-04-06T16:35+0000
تقارير سبوتنيك
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إيمانويل ماكرون
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وتعد هذه الزيارة هى الرابعة في تاريخ زيارات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، كما يشهد الرئيسان توقيع مذكرة تفاهم صحية جديدة بين القاهرة وباريس تهدف إلى المساعدة في علاج الفلسطينيين الذين جرى إجلاؤهم من غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، وكذلك توقيع 10 اتفاقيات مؤسسية بين الحكومتين المصرية والفرنسية، و12 اتفاقية اقتصادية خلال منتدى الأعمال، تشمل مجالات الصحة، النقل، المياه، والطاقة المتجددة.قال الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور هاني أبو الفتوح، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يزور مصر لمدة ثلاثة أيام، وهي الزيارة الرابعة له، وتأتي في وقت حساس تمر به المنطقة، حيث تحتل الأوضاع في غزة صدارة المحادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أنه من المتوقع أن يتم توقيع اتفاقية جديدة تحمل اسم "التعاون الاستراتيجي المعزز"، إلى جانب عدد من الاتفاقيات الأخرى بين مؤسسات البلدين وفي مجالات التجارة.اتفاقيات مرتقبةعلى المستوى الاقتصادي يوضح أبو الفتوح أن الزيارة تشمل الزيارة توقيع اتفاقيات عديدة، منها ما يخص النقل والصحة والمياه والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، ويُظهر وجود وزراء الاقتصاد والصحة والنقل والبحث العلمي ضمن الوفد الفرنسي مدى جدية الطرفين في تعزيز التعاون بينهما.وأشار إلى أن الزيارة أيضًا تحمل طابعًا دفاعيًا، حيث ستتسلم مصر دفعة جديدة من طائرات "رافال" الفرنسية، كما ستمر حاملة الطائرات "شارل ديغول" عبر قناة السويس، في إشارة رمزية لقوة العلاقة بين البلدين.ولفت إلى أن الزيارة لها أهمية كبيرة، إذ تساهم في تعزيز الحوار بين بلدين لهما تأثير في المنطقة، وتفتح المجال أمام استثمارات ومشروعات جديدة يمكن أن تنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة في مجالات تحتاج إلى تطوير مثل الصحة والنقل، بالإضافة إلى دعم فرنسا لمصر في تعاملها مع صندوق النقد الدولي، الذي يعطي إشارات قوية على ثقة أوروبا في استقرار مصر ورغبتها في دعمه.أرقام هامةفي الإطار قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي المصري، إن زيارة ماكرون للقاهرة تتضمن جوانب اقتصادية هامة إلى الجوانب الاستراتيجية، خاصة أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، ارتفع مقارنة بالعام السابق.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن عدة قطاعات قد تتوسع فيها فرنسا، وتشمل الأجهزة الكهربائية والسيارات، وأدوات التجميل، وكذلك الصناعات الدوائية.ويرى أن التوسع في الاستثمارات يتيح للسلع والأجهزة النفاذ للسوق المصرية دون جمارك، ودون أعباء النقل والجوانب الأخرى التي تزيد من تكاليف الإنتاج والسعر النهائي للمنتج، بما يمنحها فرصة تنافسية أكبر.ويجري ماكرون زيارة إلى العريش حيث يجتمع مع فرق تابعة لمنظمات غير حكومية فرنسية ودولية، بالإضافة إلى الهلال الأحمر المصري.وأظهر أحدث تقرير أعده المكتب التجارى والاقتصادى المصرى فى باريس أن عام 2022 شهد ارتفاعا ملحوظا فى إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي بمعدل نمو استثنائي لتبلغ بنهاية عام 2022 نحو 2.16 مليار يورو، مقابل نحو 916.94 مليون يورو في عام 2021 وبمعدل نمو بلغ ما يقرب من 136%.
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تقارير سبوتنيك, حصري, سبوتنيك, مصر, غزة, قطاع غزة, إيمانويل ماكرون
تقارير سبوتنيك, حصري, سبوتنيك, مصر, غزة, قطاع غزة, إيمانويل ماكرون
استثمارات جديدة مرتقبة... ما الأبعاد الاقتصادية لزيارة ماكرون لمصر؟
يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القاهرة اليوم الأحد، في مستهل زيارة تستغرق 3 أيام يلتقي خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، غدا الاثنين.
وتعد هذه الزيارة هى الرابعة في تاريخ زيارات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، كما يشهد الرئيسان توقيع مذكرة تفاهم صحية جديدة بين القاهرة وباريس
تهدف إلى المساعدة في علاج الفلسطينيين الذين جرى إجلاؤهم من غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، وكذلك توقيع 10 اتفاقيات مؤسسية بين الحكومتين المصرية والفرنسية، و12 اتفاقية اقتصادية خلال منتدى الأعمال، تشمل مجالات الصحة، النقل، المياه، والطاقة المتجددة.
ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا بنسبة 14.7% في عام 2024، لتصل إلى 2.9 مليار دولار مقارنة بـ2.5 مليار دولار في 2023، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
قال الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور هاني أبو الفتوح، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يزور مصر لمدة ثلاثة أيام، وهي الزيارة الرابعة له، وتأتي في وقت حساس تمر به المنطقة، حيث تحتل الأوضاع في غزة صدارة المحادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أنه من المتوقع أن يتم توقيع اتفاقية جديدة تحمل اسم "التعاون الاستراتيجي المعزز"،
إلى جانب عدد من الاتفاقيات الأخرى بين مؤسسات البلدين وفي مجالات التجارة.
على المستوى الاقتصادي يوضح أبو الفتوح أن الزيارة تشمل الزيارة توقيع اتفاقيات عديدة، منها ما يخص النقل والصحة والمياه والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، ويُظهر وجود وزراء الاقتصاد والصحة والنقل والبحث العلمي ضمن الوفد الفرنسي مدى جدية الطرفين في تعزيز التعاون بينهما.
وبالنظر إلى الاتفاقيات السابقة، خاصة في النقل والطاقة والصحة، يرى أبو الفتوح أن هناك رغبة في مواصلة التعاون وتوسيعه، كما أن توقيع اتفاقيات جديدة خلال "منتدى الأعمال" بين مصر وفرنسا يدل على رغبة فرنسا في زيادة استثماراتها في مشاريع حيوية داخل مصر.
وأشار إلى أن الزيارة أيضًا تحمل طابعًا دفاعيًا، حيث ستتسلم مصر دفعة جديدة من طائرات "رافال" الفرنسية، كما ستمر حاملة الطائرات "شارل ديغول" عبر قناة السويس، في إشارة رمزية لقوة العلاقة بين البلدين.
ولفت إلى أن الزيارة لها أهمية كبيرة، إذ تساهم في تعزيز الحوار بين بلدين لهما تأثير في المنطقة، وتفتح المجال أمام استثمارات ومشروعات جديدة يمكن أن تنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة في مجالات تحتاج إلى تطوير مثل الصحة والنقل، بالإضافة إلى دعم فرنسا لمصر في تعاملها مع صندوق النقد الدولي، الذي يعطي إشارات قوية على ثقة أوروبا في استقرار مصر ورغبتها في دعمه.
وتضم السوق المصرية نحو 940 شركة فرنسية. ومن أهم القطاعات التى تعمل بها الشركات الفرنسية: المعدات والأجهزة الكهربائية والسيارات والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والصناعات اللوجستية والتوزيع والسياحة والبنوك والبنية التحتية والنقل والطاقة.
في الإطار قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي المصري، إن زيارة ماكرون للقاهرة تتضمن جوانب اقتصادية هامة إلى الجوانب الاستراتيجية
، خاصة أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، ارتفع مقارنة بالعام السابق.
ولفت إلى أن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر، تبلغ نحو 7 مليار دولار، مع توقعات باستثمارات تبلغ مليار دولار في الفترة المقبلة.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن عدة قطاعات قد تتوسع فيها فرنسا، وتشمل الأجهزة الكهربائية والسيارات، وأدوات التجميل، وكذلك الصناعات الدوائية.
ويرى أن التوسع في الاستثمارات يتيح للسلع والأجهزة النفاذ للسوق المصرية دون جمارك، ودون أعباء النقل والجوانب الأخرى التي تزيد من تكاليف الإنتاج والسعر النهائي للمنتج، بما يمنحها فرصة تنافسية أكبر.
ويجري ماكرون زيارة إلى العريش حيث يجتمع مع فرق تابعة لمنظمات غير حكومية فرنسية ودولية
، بالإضافة إلى الهلال الأحمر المصري.
ويرافق ماكرون وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد والصحة والنقل والبحث العلمي، وبحسب الإليزيه، فإن المحادثات ستتناول الأوضاع في ليبيا والسودان ولبنان وسوريا.
وأظهر أحدث تقرير أعده المكتب التجارى والاقتصادى المصرى فى باريس أن عام 2022 شهد ارتفاعا ملحوظا فى إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي بمعدل نمو استثنائي لتبلغ بنهاية عام 2022 نحو 2.16 مليار يورو، مقابل نحو 916.94 مليون يورو في عام 2021 وبمعدل نمو بلغ ما يقرب من 136%.